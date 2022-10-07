Как не остаться без света зимой: этих советов должны придерживаться все украинцы

При покупке выбирайте энергоэффективные устройства

Как правило, мощность устройств указывают на упаковке. Предпочитайте технику А, А+, А++, А++++ класса энергоэффективности. Помните: чем меньше мощность, тем лучше.

Приблизительная мощность бытовых электроприборов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Электрическое оборудование и сети должны стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки. Ведь система электроснабжения резервна для обеспечения тепла. Однако в случае включения всех мощных электроприборов не избежать перегрузки», - объяснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Распределяйте нагрузку

Включайте наиболее мощные электроприборы поочередно. Наиболее энергозатратными устройствами являются обогреватели, конвекторы, электропечи, холодильники, бойлеры, электрочайники и утюги.

Особенно это важно для домов, построенных до 2000 года, говорят специалисты. Их внутридомовые сети, как правило, не рассчитаны на высокие нагрузки.

Старайтесь избегать перегрузки в пиковые часы

Есть время, когда нагрузка на электросети особенно высока. Обычно это следующие часы:

с 7:00 до 11:00

с 20:00 до 22:00

В настоящее время жители городов либо собираются на работу с утра, либо возвращаются домой вечером, поэтому соответственно электроприборы работают вдвое мощнее.

Конечно, не пользоваться электроэнергией в это время невозможно, но попытайтесь по крайней мере снизить количество включенных одновременно приборов, что уже значительно уменьшит напряжение.

Перейдите на ночной режим использования

По возможности используйте отопительные устройства, стиральные и посудомоечные машины вечером после 22:00, когда пиковый час закончится. К тому же, таким образом можно сэкономить до 50% электроэнергии.

Если свет все же исчезнет...

При отключении света из-за перегрузки выключите все энергозатратные приборы и включите «автомат». Если и в этом случае продолжает выбивать свет, нужно обратиться к мастеру.

Также запишите телефон электричество вашего ОСМД или управляющей компании, обслуживающей ваш дом. Именно в их зоне ответственности находится обслуживание и ремонт всех внутридомовых сетей.