Чому одні старіють швидші, а інші - ні. Тренер розклав все по поличкам

Чому одні люди старіють швидше, а інші залишаються бадьорими й активними? Відповідь криється в теломерах - своєрідних "захисних ковпачках" на кінцях хромосом у клітинах нашого організму.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.
Теломери виконують функцію захисту хромосом під час ділення клітин. Уявіть їх як пластикові або металеві наконечники на шнурках взуття, які запобігають зношуванню. Чим коротші ці ковпачки, тим швидше організм старіє.
З кожним діленням клітини теломери скорочуються, і коли вони стають надто короткими, клітина перестає нормально функціонувати та старіє. Старі клітини негативно впливають на здорові, подібно до гнилого яблука, яке псує інші.
Однак є і хороші новини: деякі клітини мають фермент теломеразу, який здатний подовжувати теломери, дозволяючи клітинам ділитися практично без обмежень. Цей фермент активний у стовбурових клітинах волосся, мозку, м'язів, а також у сперматозоїдах і яйцеклітинах.
Дослідження показують, що люди з довшими теломерами виглядають молодшими, почуваються здоровішими та мають вищу активність теломерази. Але як вплинути на довжину теломер?
На жаль, чарівної пігулки не існує. Проте є методи, які допомагають сповільнити скорочення теломер:
Комплексний підхід до способу життя може зберегти ваші теломери довшими, а вас - здоровішими та молодшими на довгі роки.
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