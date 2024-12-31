Почему одни стареют быстрее, а другие - нет. Тренер разложил все по полочкам

Почему одни люди стареют быстрее, а другие остаются бодрыми и активными? Ответ кроется в теломерах - своеобразных "защитных колпачках" на концах хромосом в клетках нашего организма.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
Теломеры выполняют функцию защиты хромосом во время деления клеток. Представьте их как пластиковые или металлические наконечники на шнурках обуви, которые предотвращают износ. Чем короче эти колпачки, тем быстрее организм стареет.
С каждым делением клетки теломеры сокращаются, и когда они становятся слишком короткими, клетка перестает нормально функционировать и стареет. Старые клетки негативно влияют на здоровые, подобно гнилому яблоку, которое портит другие.
Однако есть и хорошие новости: некоторые клетки имеют фермент теломеразу, который способен удлинять теломеры, позволяя клеткам делиться практически без ограничений. Этот фермент активен в стволовых клетках волос, мозга, мышц, а также в сперматозоидах и яйцеклетках.
Исследования показывают, что люди с более длинными теломерами выглядят моложе, чувствуют себя здоровее и имеют более высокую активность теломеразы. Но как повлиять на длину теломер?
К сожалению, волшебной таблетки не существует. Однако есть методы, которые помогают замедлить сокращение теломер:
Комплексный подход к образу жизни может сохранить ваши теломеры длиннее, а вас - здоровее и моложе на долгие годы.
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