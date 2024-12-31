Почему одни стареют быстрее, а другие - нет. Тренер разложил все по полочкам

Почему одни люди стареют быстрее других?

Теломеры выполняют функцию защиты хромосом во время деления клеток. Представьте их как пластиковые или металлические наконечники на шнурках обуви, которые предотвращают износ. Чем короче эти колпачки, тем быстрее организм стареет.

С каждым делением клетки теломеры сокращаются, и когда они становятся слишком короткими, клетка перестает нормально функционировать и стареет. Старые клетки негативно влияют на здоровые, подобно гнилому яблоку, которое портит другие.

Однако есть и хорошие новости: некоторые клетки имеют фермент теломеразу, который способен удлинять теломеры, позволяя клеткам делиться практически без ограничений. Этот фермент активен в стволовых клетках волос, мозга, мышц, а также в сперматозоидах и яйцеклетках.

Исследования показывают, что люди с более длинными теломерами выглядят моложе, чувствуют себя здоровее и имеют более высокую активность теломеразы. Но как повлиять на длину теломер?

Что помогает замедлить старение?

К сожалению, волшебной таблетки не существует. Однако есть методы, которые помогают замедлить сокращение теломер:

Сбалансированное питание.

Регулярная физическая активность.

Уменьшение стресса.

Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Комплексный подход к образу жизни может сохранить ваши теломеры длиннее, а вас - здоровее и моложе на долгие годы.