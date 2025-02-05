Чим замінити вершкове масло в раціоні? 4 найкращих альтернативи

Вершкове масло - продукт, який надає страві особливого смаку та аромату. Проте, через високий вміст калорій та насичених жирів, його вживання варто обмежувати, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями та тим, хто прагне схуднути.
Чим замінити цей продукт для тих людей, хто худне, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Масло какао
Цей продукт має шоколадний смак та аромат, тому чудово підійде для десертів та випічки, де вже використовується шоколад. Варто пам'ятати, що масло какао має 100% жирності, тому його потрібно використовувати менше, ніж вершкового масла.
Горіхові масла
Мигдальне, арахісове або масло кеш'ю - чудовий варіант для приготування основи для печива або кремів. Завдяки своїй густій консистенції, горіхові масла можуть успішно замінити вершкове масло у випічці.
Авокадо
Цей фрукт має кремоподібну текстуру та ніжний смак, що робить його ідеальним для використання в десертах та випічці. З авокадо можна приготувати чудовий крем для торта або ж використати його для приготування тіста.
Аквафаба
Рідина з консервованого нуту - це справжня знахідка для веганів та людей, які слідкують за своїм здоров'ям. З аквафаби можна приготувати безліч страв, від безе та кремів до майонезу та випічки.
Замість вершкового масла на хліб можна намастити:
Замінюючи вершкове масло на більш корисні альтернативи, ви зможете насолоджуватися смаком улюблених страв та піклуватися про своє здоров'я.
Раніше ми писали про основний міф про вершкове масло, в який вірять майже усі.
Дізнайтеся, яке вершкове масло категорично не можна вживати?
В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка лікаря Уляни Супрун, МОЗ, Facebook-сторінка дієтолога Олега Швеця.