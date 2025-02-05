Чем заменить сливочное масло в рационе? 4 лучших альтернативы

Сливочное масло - продукт, который придает блюду особый вкус и аромат. Однако, из-за высокого содержания калорий и насыщенных жиров, его употребление следует ограничивать, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто стремится похудеть.
Чем заменить этот продукт для худеющих людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Масло какао
Этот продукт имеет шоколадный вкус и аромат, поэтому прекрасно подойдет для десертов и выпечки, где уже используется шоколад. Стоит помнить, что масло какао имеет 100% жирности, поэтому его нужно использовать меньше, чем сливочного масла.
Ореховые масла
Миндальное, арахисовое или масло кешью - отличный вариант для приготовления основы для печенья или кремов. Благодаря своей густой консистенции, ореховые масла могут успешно заменить сливочное масло в выпечке.
Авокадо
Этот фрукт имеет кремообразную текстуру и нежный вкус, что делает его идеальным для использования в десертах и выпечке. Из авокадо можно приготовить замечательный крем для торта или же использовать его для приготовления теста.
Аквафаба
Жидкость из консервированного нута - это настоящая находка для веганов и людей, которые следят за своим здоровьем. Из аквафабы можно приготовить множество блюд, от безе и кремов до майонеза и выпечки.
Вместо сливочного масла на хлеб можно намазать:
Заменяя сливочное масло на более полезные альтернативы, вы сможете наслаждаться вкусом любимых блюд и заботиться о своем здоровье.
Ранее мы писали об основном мифе о сливочном масле, в который верят почти все.
Узнайте, какое сливочное масло категорически нельзя употреблять?
В материале использованы такие источники - Facebook-страница врача Ульяны Супрун, МОЗ, Facebook-страница диетолога Олега Швеца.