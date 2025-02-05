Чем заменить сливочное масло в рационе? 4 лучших альтернативы

Чем заменить сливочное масло?

Масло какао

Этот продукт имеет шоколадный вкус и аромат, поэтому прекрасно подойдет для десертов и выпечки, где уже используется шоколад. Стоит помнить, что масло какао имеет 100% жирности, поэтому его нужно использовать меньше, чем сливочного масла.

Ореховые масла

Миндальное, арахисовое или масло кешью - отличный вариант для приготовления основы для печенья или кремов. Благодаря своей густой консистенции, ореховые масла могут успешно заменить сливочное масло в выпечке.

Авокадо

Этот фрукт имеет кремообразную текстуру и нежный вкус, что делает его идеальным для использования в десертах и выпечке. Из авокадо можно приготовить замечательный крем для торта или же использовать его для приготовления теста.

Аквафаба

Жидкость из консервированного нута - это настоящая находка для веганов и людей, которые следят за своим здоровьем. Из аквафабы можно приготовить множество блюд, от безе и кремов до майонеза и выпечки.

Чем заменить сливочное масло на хлебе?

Вместо сливочного масла на хлеб можно намазать:

Пюре из авокадо : Это не только вкусно, но и полезно, ведь авокадо богато полезными жирами и витаминами.

: Это не только вкусно, но и полезно, ведь авокадо богато полезными жирами и витаминами. Хумус : Эта закуска из нута - отличный вариант для тех, кто любит восточную кухню. Хумус содержит много белка и клетчатки, что делает его полезным и питательным.

: Эта закуска из нута - отличный вариант для тех, кто любит восточную кухню. Хумус содержит много белка и клетчатки, что делает его полезным и питательным. Намазка из оливкового масла первого отжима: Оливковое масло - это источник полезных жиров и антиоксидантов. Из него можно приготовить вкусную и полезную намазку, добавив специи и травы по вкусу.

Что нужно знать

Выбирайте натуральные и качественные продукты.

Соблюдайте меру в потреблении жиров, даже полезных.

Экспериментируйте с различными вариантами и находите свои любимые сочетания вкусов.

Заменяя сливочное масло на более полезные альтернативы, вы сможете наслаждаться вкусом любимых блюд и заботиться о своем здоровье.