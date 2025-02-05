Чим замінити вершкове масло в раціоні? 4 найкращих альтернативи

Вершкове масло - продукт, який надає страві особливого смаку та аромату. Проте, через високий вміст калорій та насичених жирів, його вживання варто обмежувати, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями та тим, хто прагне схуднути.

Чим замінити цей продукт для тих людей, хто худне, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чим замінити вершкове масло?

Масло какао

Цей продукт має шоколадний смак та аромат, тому чудово підійде для десертів та випічки, де вже використовується шоколад. Варто пам'ятати, що масло какао має 100% жирності, тому його потрібно використовувати менше, ніж вершкового масла.

Горіхові масла

Мигдальне, арахісове або масло кеш'ю - чудовий варіант для приготування основи для печива або кремів. Завдяки своїй густій консистенції, горіхові масла можуть успішно замінити вершкове масло у випічці.

Авокадо

Цей фрукт має кремоподібну текстуру та ніжний смак, що робить його ідеальним для використання в десертах та випічці. З авокадо можна приготувати чудовий крем для торта або ж використати його для приготування тіста.

Аквафаба

Рідина з консервованого нуту - це справжня знахідка для веганів та людей, які слідкують за своїм здоров'ям. З аквафаби можна приготувати безліч страв, від безе та кремів до майонезу та випічки.

Чим замінити вершкове масло на хлібі?

Замість вершкового масла на хліб можна намастити:

Пюре з авокадо : Це не тільки смачно, але й корисно, адже авокадо багате на корисні жири та вітаміни.

: Це не тільки смачно, але й корисно, адже авокадо багате на корисні жири та вітаміни. Хумус : Ця закуска з нуту - чудовий варіант для тих, хто любить східну кухню. Хумус містить багато білка та клітковини, що робить його корисним та поживним.

: Ця закуска з нуту - чудовий варіант для тих, хто любить східну кухню. Хумус містить багато білка та клітковини, що робить його корисним та поживним. Намазка з оливкової олії першого віджиму: Оливкова олія - це джерело корисних жирів та антиоксидантів. З неї можна приготувати смачну та корисну намазку, додавши спеції та трави за смаком.

Що треба знати

Обирайте натуральні та якісні продукти.

Дотримуйтесь міри у споживанні жирів, навіть корисних.

Експериментуйте з різними варіантами та знаходьте свої улюблені поєднання смаків.

Замінюючи вершкове масло на більш корисні альтернативи, ви зможете насолоджуватися смаком улюблених страв та піклуватися про своє здоров'я.