9 звичок, які призводять до швидкого старіння шкіри: уникайте їх всіма силами

Тертя очей

Мішки під очима розвиваються як частина природного процесу старіння і виникають, коли м’язи навколо очей слабшають.

Дерматолог Пол Джаррод Френк розповів, що безперервне тертя очей є великою причиною появи темних кіл і тонких зморшок.

Часто використання зволожуючого крему для очей та сон на шовковій наволочці, можуть допомогти зменшити свербіж і сухість очей.

Недосипання

Сон необхідний для енергії та покращення стану шкіри обличчя. Все тому, що вночі шкіра оновлюється.

Нестача сну з часом може відобразитися на обличчі. Дослідження показало, що обмеження сну протягом двох ночей призвело до того, що шкіра стала сухішою, втратила еластичність, була тьмянішою та мала помітніші темні кола під очима.

Щоб виспатися, дотримуйтеся таких порад:

лягайте спати і прокидайтеся щодня в один і той же час, щоб тіло відповідало розкладу

зробіть спальню темною, прохолодною та тихою

завершіть прийом їжі за дві-три години до сну

обмежте кількість кофеїну, який ви споживаєте в другій половині дня

Сильний стрес

Стрес впливає на кожну частину тіла, включаючи шкіру. Він вивільняє кортизол, який викликає розпад колагену. Якщо ви постійно у стресі, то тіло безперервно викидає гормони стресу, що може спричинити передчасне старіння.

Уникнути стресу можна за допомогою зміни способу життя, включно з хорошим харчуванням, хорошим сном і медитацією, які мають величезний вплив на біологічний і косметичний процес старіння.

Не використовувати сонцезахисний крем

Щоб захистити шкіру від передчасного старіння, варто використовувати SPF. Вплив ультрафіолету (УФ) є основною причиною передчасного старіння шкіри, деградації колагену та еластину, що призводить до зморшок, в’ялості та гіперпігментації.

Косметики, яка містить у своєму складі SPF буде неефективною для належного захисту шкіри.

Перед макіяжем нанесіть сонцезахисний або зволожуючий крем із SPF широкого спектру дії. Такий продукт захистить шкіру від UVA-променів, які сприяють старінню шкіри, і UVB-променів, які можуть спричинити сонячні опіки.

Варто також повторно наносити сонцезахисний крем кожні дві години.

Ігнорування шиї та рук

Шия може змінити колір і виглядати старішою, як правило, в результаті тривалого перебування на сонці. Все тому, що люди зазвичай не наносять сонцезахисний крем на ці ділянки, і це може призвести до появи зморшок та темних плям.

Тому влітку перед виходом на вулицю користуйтесь сонцезахисним кремом і одягайте капелюх.

Переконайтеся, що будь-які засоби по догляду за шкірою, які ви наносите на своє обличчя, поширюєте їх на шию, груди та тильну сторону рук.

Не носити сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри захищають очі від УФ-променів, які можуть пошкодити повіку, рогівку, кришталик і сітківку та ніжну шкіру навколо очей.

Окрім пошкодження очей, відмова від сонцезахисних окулярів також може вплинути на шкіру. Окуляри допомагають уникнути примружування, яке може спричинити динамічні зморшки, які з часом перетворюються на постійні складки.

Вони також можуть фізично блокувати деякі ультрафіолетові промені, які руйнують колаген і еластин, що призводить до ознак передчасного старіння.

Щоб переконатися, що сонцезахисні окуляри забезпечують достатній захист, на етикетні має бути написано "100-відсотковий захист від UVA та UVB".

Вживання продуктів високим вмістом цукру та рафінованих вуглеводів

Дерматолог Анетта Решко розповіла, що дієта, багата ультраобробленими продуктами, включаючи ті, що містять надмірну кількість цукру та рафінованих вуглеводів, може викликати хронічне запалення в усьому тілі.

Це може сприяти виникненню вугрів, розацеа та передчасного старіння шкіри.

Зосередьтеся на споживанні цілісної рослинної дієти, таких продуктах, як горіхи, насіння, овочі (особливо зелені листові) та оливкова олія. Цей тип харчування забезпечує достатню кількість вітамінів-антиоксидантів, як-от A, C і E, а також здорових жирів, які захищають клітини від пошкодження та запалення.

Алкоголь

Вживання алкоголю, особливо в надмірних кількостях, може відігравати важливу роль у здоров’ї шкіри, оскільки воно може викликати багато запальних захворювань шкіри, таких як псоріаз і розацеа.

Оскільки алкоголь також є сечогінним засобом, він може викликати почервоніння, сухість і, в деяких випадках, передчасні тонкі лінії та зморшки.

Обмежте алкоголь або уникайте його взагалі. Важливо розуміти що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров’я.

Куріння

Куріння - це одна з найгірших речей, які ви можете зробити для свого здоров’я. Нікотин і токсини з диму пошкоджують колаген і еластин, що спричиняє зморшки.

Нікотин також впливає на вироблення меланіну (пігменту шкіри), що призводить до появи темних плям.