9 привычек, которые приводят к быстрому старению кожи: избегайте их всеми силами

Кожа - это зеркало нашего образа жизни. И хотя морщины со временем неизбежны, некоторые привычки могут значительно ускорить процесс старения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Everyday health.
Мешки под глазами развиваются как часть естественного процесса старения и возникают, когда мышцы вокруг глаз ослабевают.
Дерматолог Пол Джаррод Фрэнк рассказал, что непрерывное трение глаз является большой причиной появления темных кругов и тонких морщин.
Часто использование увлажняющего крема для глаз и сон на шелковой наволочке, могут помочь уменьшить зуд и сухость глаз.
Сон необходим для энергии и улучшения состояния кожи лица. Все потому, что ночью кожа обновляется.
Недостаток сна со временем может отразиться на лице. Исследование показало, что ограничение сна в течение двух ночей привело к тому, что кожа стала более сухой, потеряла эластичность, была тусклой и имела более заметные темные круги под глазами.
Чтобы выспаться, придерживайтесь таких советов:
Стресс влияет на каждую часть тела, включая кожу. Он высвобождает кортизол, который вызывает распад коллагена. Если вы постоянно в стрессе, то тело непрерывно выбрасывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение.
Избежать стресса можно с помощью изменения образа жизни, включая хорошее питание, хороший сон и медитацию, которые оказывают огромное влияние на биологический и косметический процесс старения.
Чтобы защитить кожу от преждевременного старения, стоит использовать SPF. Воздействие ультрафиолета (УФ) является основной причиной преждевременного старения кожи, деградации коллагена и эластина, что приводит к морщинам, дряблости и гиперпигментации.
Косметики, которая содержит в своем составе SPF будет неэффективной для надлежащей защиты кожи.
Перед макияжем нанесите солнцезащитный или увлажняющий крем с SPF широкого спектра действия. Такой продукт защитит кожу от UVA-лучей, которые способствуют старению кожи, и UVB-лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги.
Стоит также повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа.
Шея может изменить цвет и выглядеть старше, как правило, в результате длительного пребывания на солнце. Все потому, что люди обычно не наносят солнцезащитный крем на эти участки, и это может привести к появлению морщин и темных пятен.
Поэтому летом перед выходом на улицу пользуйтесь солнцезащитным кремом и надевайте шляпу.
Убедитесь, что любые средства по уходу за кожей, которые вы наносите на свое лицо, распространяете их на шею, грудь и тыльную сторону рук.
Солнцезащитные очки защищают глаза от УФ-лучей, которые могут повредить веко, роговицу, хрусталик и сетчатку и нежную кожу вокруг глаз.
Кроме повреждения глаз, отказ от солнцезащитных очков также может повлиять на кожу. Очки помогают избежать прищуривания, которое может вызвать динамические морщины, которые со временем превращаются в постоянные складки.
Они также могут физически блокировать некоторые ультрафиолетовые лучи, которые разрушают коллаген и эластин, что приводит к признакам преждевременного старения.
Чтобы убедиться, что солнцезащитные очки обеспечивают достаточную защиту, на этикетке должно быть написано "100-процентная защита от UVA и UVB".
Дерматолог Анетта Решко рассказала, что диета, богатая ультраобработанными продуктами, включая те, которые содержат чрезмерное количество сахара и рафинированных углеводов, может вызвать хроническое воспаление во всем теле.
Это может способствовать возникновению угрей, розацеа и преждевременному старению кожи.
Сосредоточьтесь на потреблении целостной растительной диеты, таких продуктах, как орехи, семена, овощи (особенно зеленые листовые) и оливковое масло. Этот тип питания обеспечивает достаточное количество витаминов-антиоксидантов, таких как A, C и E, а также здоровых жиров, которые защищают клетки от повреждения и воспаления.
Употребление алкоголя, особенно в чрезмерных количествах, может играть важную роль в здоровье кожи, поскольку оно может вызывать многие воспалительные заболевания кожи, такие как псориаз и розацеа.
Поскольку алкоголь также является мочегонным средством, он может вызвать покраснение, сухость и, в некоторых случаях, преждевременные тонкие линии и морщины.
Ограничьте алкоголь или избегайте его вообще. Важно понимать что ни одно количество алкоголя не является безопасным для здоровья.
Курение - это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья. Никотин и токсины из дыма повреждают коллаген и эластин, что вызывает морщины.
Никотин также влияет на выработку меланина (пигмента кожи), что приводит к появлению темных пятен.
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