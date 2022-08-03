Обмеження на поїздки через COVID: чи залишилися вони в Європі

Три країни ЄС все ще не скасували правила в'їзду через пандемію

З поступовим поліпшенням ситуації з COVID-19 і зростанням числа вакцинованих майже всі країни ЄС вже скасували всі суворі правила в'їзду і дозволити в'їзд без обмежень для всіх мандрівників. Проте три країни все ще вимагають від мандрівників певних дотримання правил в'їзду.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Які країни Європи повністю скасували всі обмеження

Список країн Європи, які скасували всі свої правила в'їзду у зв'язку з коронавірусом і дозволили в'їзд всім мандрівникам, незалежно від країни їх походження і статусу вакцинації, виглядає наступним чином:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Швейцарія.

Всі мандрівники можуть вільно в'їжджати в ці країни, навіть якщо у них немає сертифіката про вакцинацію, довідки про одужання або результатів ПЛР-тестів. Однак Нідерланди, Люксембург та Іспанія як і раніше вимагають дотримання правил в'їзду через COVID.

Нідерланди

Країна поки зберігає обмеження на в'їзд у зв'язку з COVID-19 тільки для мандрівників з третіх країн (які не входять до Євросоюзу). У країні діє заборона на в'їзд без довідок про вакцинацію для всіх, хто їде з країни, що не входить до ЄС/Шенгенської зони.

Фото: В'їжджаючі до Нідерландів не з країн ЄС повинні мати сертифікат вакцинації (unsplash.com)

"Заборона на в'їзд діє для людей з країн, що не входять в ЄС/Шенгенську зону. Є винятки. Наприклад, якщо ви приїхали з "безпечної" країни, або у вас є довідка про вакцинацію або довідка про одужання", — йдеться у заяві влади Нідерландів.

Це означає, що мандрівники з країн, що не входять до ЄС, повинні пред'явити сертифікат про вакцинацію або одужання. Всім мандрівникам, які не мають жодного з цих двох сертифікатів, в цей час заборонено в'їзд до Нідерландів.

Мандрівники з ЄС можуть в'їжджати в Нідерланди без обмежень, навіть якщо у них немає будь-яких сертифікатів.

Люксембург

Як і Нідерланди, Люксембург продовжує зберігати правила в'їзду у зв'язку з COVID тільки для громадян третіх країн. Але є деякі винятки. За даними уряду Люксембургу, мандрівники з третіх країн у віці старше 12 років мають пред'явити чинну довідку про вакцинацію або одужання, щоб отримати дозвіл на в'їзд в країну.

Це означає, що мандрівники, які не були вакциновані або не вилікувалися від COVID, не можуть в'їхати до Люксембургу, навіть якщо вони нещодавно мали негативний результат тесту.

Фото: Схожі правила діють і в Люксембурзі (unsplash.com)

Іспанія

Іспанія скасувала всі обмеження в'їзду у зв'язку з COVID для мандрівників з ЄС, але залишила правила для третіх країн.

Всі мандрівники старше 12 років, які прибувають з країн поза ЄС, повинні після прибуття пред'явити довідку про щеплення, одужання або тест. Тоді вони зможуть в'їхати в Іспанію для будь-яких цілей. Мандрівники без цифрового сертифіката ЄС або іншого еквівалентного документа ЄС, повинні заповнити Форму контролю здоров'я.

Свідоцтво про щеплення вважається дійсним, якщо воно підтверджує, що власник пройшов вакцинацію двома дозами вакцини за останні дев'ять місяців або отримав першу, або другу бустерну щеплення.

Фото: Туристи, які прибувають до Іспанії, повинні пред'явити довідку про щеплення, одужання або тест (unsplash.com)

Сертифікат про одужання повинен підтверджувати, що власник вилікувався від вірусу протягом останніх 180 днів. Також в Іспанії приймаються ПЛР і експрес-тести на антигени. ПЛР-тест необхідно здати за 72 години до прибуття, а експрес-тест на антиген — за 24 години до прибуття.

Нагадаємо, в Україні можуть повернути карантинні обмеження: названо умову.

Також на час воєнного стану в Україні скасували кольорові карантинні зони.