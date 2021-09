Без масок та паспортів вакцинації. Популярні туристичні країни, де прийняли "модель життя з COVID"

Держави, де вакцинували більшість мешканців та не посилюють правила в'їзду

Через понад 18 місяців пандемії, локдаунів і суворих обмежень ряд країн вирішили, що пора відкритися для іноземців і прийняти модель "життя з COVID". Про це повідомляє видання CNN Travel.

"У деяких з цих країн - хороший рівень вакцинації населення. В інших вирішили, що збереження економічних і соціальних обмежень переважують вигоди. Ось п'ять країн, за стратегією яких варто уважно стежити", — йдеться в публікації.

Експерти вкотре нагадують про те, що планувати відпустку найбезпечніше в тих країнах, де вже вакциновано більшість населення. А до напрямків, де рівень вакцинації залишається низьким, варто поставитися з обережністю.

До слова, три з п'яти країн в списку, які вибрали для статті в CNN, відрізняються вкрай високим рівнем вакцинації, тоді як в Таїланді й ПАР він значно нижчий. Саме в останніх двох країнах частіше фіксуються сплески коронавірусу і поширення його небезпечних штамів.

Данія: паспортів вакцинації та масок у транспорті. Все завдяки вакцинації

10 вересня данський уряд зняв всі основні обмеження, що залишилися в країні. Там заявили, що COVID більше не розглядається як "критичне для суспільства захворювання", тепер воно класифікується як "небезпечне захворювання".

Данці тепер можуть ходити в нічні клуби та ресторани, не пред'являючи паспорта вакцинації, користуватися громадським транспортом без масок і зустрічатися з іншими людьми без обмежень - по суті, повертаючись до життя, яке було до пандемії.

"Ключ до успіху Данії частково криється в розгортанні вакцинації. За даними Our World in Data, станом на 17 вересня, понад 74,3% населення Данії було повністю вакциновано від COVID",- зазначають у виданні.

"Обмеження втрачають свою силу. Вакцини виявилися ефективним засобом боротьби з пандемією, тому ризик розвитку серйозних захворювань зменшився. Коронавірус більше не є проблемою на рівні суспільства", - пояснив головлікар Королівської лікарні в Копенгагені Йенс Лундгрен.

Фото: У Данії скасували більшість карантинних обмежень, а рівень вакцинації в країны високий (unsplash.com/daria-volkova)

За словами міністра охорони здоров'я країни Магнуса Хойнике, рівень захворюваності в країні продовжує знижуватися.

"Вакцинація і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом тривалого періоду - це основа для нашого успіху", - сказав Хойніке.

Попри такий оптимізм, Хойніке все ж висловив застереження про те, що кількість хворих знову може вирости.

"Всупереч тому, що зараз ми знаходимося в хорошій ситуації, епідемія ще не закінчена. І уряд без вагань вживе заходів, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі сфери нашого суспільства", — сказав він.

Сінгапур: намагається жити з COVID, але "Дельта" прогресує

У червні уряд Сінгапуру оголосив, що планує перейти до "стратегії життя з COVID" - спробувати контролювати спалахи за допомогою масової вакцинації, але не обмежувати життя громадян.

"Погана новина полягає в тому, що COVID може ніколи не зникнути. А хороша новина - в тому, що з ним можна нормально жити", — написали тоді в колонці високопоставлені чиновники Сінгапуру.

Влада почала послаблювати деякі обмеження в серпні, дозволяючи повністю вакцинованим людям ходити в ресторани та збиратися групами по п'ять осіб замість двох, як було раніше.

Фото: Від вкрай жорстких заходів боротьби з пандемією в Сінгапурі перейшли до ослаблення карантину. У країні повністю вакциновано понад 78,6% населення (unsplash.com/zhu-hongzhi)

Але різке зростання числа випадків, викликаних високонебезпечним штамом "Дельта", змусив чиновників призупинити подальше ослаблення правил карантину. Минулого тижня в країні попередили, що можуть повторно ввести обмеження, якщо новий спалах не буде локалізований.

У Сінгапурі заявляють, що спробують обмежити сплески коронавірусу за допомогою активного відстеження контактів, швидкої ізоляції кожного хворого, великою кількістю ПЛР-тестування, особливо регулярно проводяться тести співробітників груп високого ризику. Наприклад, лікарів.

Проте днями в країні заявили про найвищий рівень щоденних випадків захворювання COVID за більш ніж рік.

У CNN нагадують, що Сінгапур раніше проводив агресивну стратегію "нульового рівня COVID", перш ніж змінити підхід і почати послаблювати карантинні правила. За час пандемії в країні-місті з населенням в 5,7 млн осіб завдяки жорсткому локдауну було виявлено 67,2 тисячі випадків коронавірусної інфекції, від її наслідків померли 55 осіб - рівень смертності невисокий у порівнянні з багатьма іншими державами.

У цій країні, як і в Данії, один з найвищих показників вакцинації у світі. За даними One World Data, в країні повністю вакциновано понад 78,6% населення.

Хоча цифри, які озвучують влада країни, є вищими. Ще 29 серпня міністр охорони здоров'я Сінгапуру Він Е Кун оголосив, що в країні повний курс вакцинації від COVID-19 пройшли 80% населення.

Таїланд: темпи вакцинації низькі, але країна відкривається

Таїланд планує знову відкрити Бангкок та інші популярні напрямки для іноземних туристів наступного вже з жовтня. Країна намагається відродити важливу для економіки туристичну галузь, попри зростання числа інфікованих.

За даними Reuters, в рамках розширеної програми туристам, які повністю вакциновані від COVID, буде дозволений в'їзд в Хуахін, Паттайю і Чіангмай.

Фото: Острів Пхукет відкрився для туристів першим з усіх провінцій Таїланду (unsplash.com/mark-roberts)

Острів Пхукет знову відкритий для вакцинованих іноземних відвідувачів 1 липня без дотримання карантинних вимог. 15 липня Країна запустила аналогічну програму на островах Самуї, Ко Панган і Ко Тао, що отримала назву "Самуї Плюс".

Попри те, що у 2020 році завдяки успішним заходам стримування число інфекцій залишалося низьким, Таїланд в цьому році знову намагався контролювати нову хвилю пандемії.

Показники вакцинації в країні значно відстають від показників деяких їхніх сусідів. За даними One World Data, станом на 17 вересня близько 18% населення Таїланду були повністю вакциновані, а ще 21% отримали першу дозу.

ПАР: ослаблення обмежень навіть на тлі загрози нового штаму

Південна Африка почала послаблювати ряд введених раніше обмежень, оскільки рівень інфікування в країні знижується.

Серед інших заходів, загальнонаціональна нічна комендантська година була скорочена, в приміщеннях тепер можна збиратися 250 людям, на відкритому повітрі - до 500.

"Ослаблення обмежень, оголошене президентом країни Сирілом Рамафосою. примітно для країни, яка пройшла більшу частину пандемії з надзвичайно суворими правилами соціального дистанціювання, іноді навіть із забороною всіх зборів, крім похоронів. Водночас рівень вакцинації в країні залишається низьким, — відзначають в CNN.

Фото: Кейптаун, столиця ПАР (unsplash.com/tim-johnson)

Президент країни попередив, що "руйнівна третя хвиля інфекції, викликана більш небезпечним штамом "Дельта", ще не закінчилася". Але додав, що в країні тепер достатньо доз вакцини, щоб охопити ними все доросле населення.

Він закликав усіх пройти вакцинацію і дотримуватися обмежень, що залишилися, щоб країна могла нарешті повернутися до нормального життя.

"Третя хвиля ще не закінчилася, і тільки завдяки нашим індивідуальним і колективним діям ми зможемо знизити кількість нових інфікувань", - сказав він.

Однак, за даними на 17 вересня, в країні повністю вакциновано тільки 13% населення.

Чилі: високий рівень вакцинації приваблює туристів

Ця країна отримала міжнародне визнання за безпроблемну й успішну кампанію вакцинації, пише CNN. Згідно з останніми звітами Міністерства охорони здоров'я, вакциновано близько 87% чилійців, з них повну дозу отримали 74%.

У країні вже почали надавати третю дозу тим, хто пройшов повну вакцинацію. Днями місцеві органи охорони здоров'я схвалили використання китайської вакцини Sinovac для дітей у віці від шести років і старше.

Попри загрозу штаму "Дельта", уряд країни оголосив про кроки з відкриття країни для міжнародного туризму з 1 жовтня. В цей час в південній півкулі якраз починається сезон туризму і пляжного відпочинку.

Фото: Чилі отримала міжнародну успішну кампанію вакцинації: сьогодні повністю вакциновані вже близько 74% жителів країни (unsplash.com/tyler-gooding)

Іноземні нерезиденти зможуть в'їхати за умови дотримання певних вимог, серед яких - самоізоляція протягом п'яти днів після прибуття.

"Той факт, що іноземні туристи вже можуть приїхати в Чилі, є важливим кроком для відновлення в'їзного туризму. Важливо відзначити, що це тільки перший крок, і ми зможемо продовжувати рухатися вперед, якщо будемо підтримувати й захищати здоров'я громадян", - сказав заступник міністра з туризму Хосе Луїс Уріарте.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують авіаквитки в популярні країни Європи - Італію, Іспанію, Австрію.

Також повідомлялося, що подивитися в Румунії за 72 години: найцікавіші місця країни.