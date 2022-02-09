Зникає історія. У Рівненській області руйнуються два костели з унікальними фресками

Фото: Костели на Рівненщині перебувають в аварійному стані (колаж/РБК-Україна)

Над проєктом костелу Святого Антонія працював відомий архітектор Войцех Лєнартович

У Корецькому районі Рівненської області в аварійному стані перебувають архітектурні пам’ятки – костели в Великих Межирічах та Невіркові, повідомляє Ukraina Incognita.com.

Костел Святого Антонія в Великих Межирічах збудований магнатами Любомирськими 1702 року разом з комплексом колегіуму ордена піарів. Над проєктом працював архітектор Войцех Лєнартович, який також є автором костелів сучасних Угнева та Варяжа.

В костелі є склепіння, де збереглися рештки розписів. 2014 року під час розчищення храму знайшли людські рештки, які були перепоховані. Відомо, що серед них були магнати Стецькі, чий палац досі стоїть в селі, і є так само аварійним.

Фото: Костел Св. Антонія в Великих Межирічах (wikimedia.org)

В Невіркові костел Трійці споруджений 1807 року, родиною Стецьких. Спочатку він був монастирським (ордену домініканців), потім став приходським.

У радянські часи храм використовували як зерносховища, а нині святиня перебуває у напівзруйнованому стані. Всередині споруди збереглися фрагменти фресок — зокрема, два великих медальйони із зображеннями Богородиці та Ісуса.

У червні 2014 року біля цього костелу відбулось освячення пам’ятного хреста, а до стіни храму прикріпили копію ікони Матері Божої Страждальної.

Фото: Костел Трійці в Невіркові (facebook.com/tvoeRV)

Активісти закликають докласти зусиль до того, щоб врятувати обидві унікальні споруди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Чернігівщині візьмуть під охорону найдавнішу пам’ятку Лівобережної України.

Також ми розповідали, що на Львівщині три родини купили унікальну споруду та самостійно відновлюють палац.