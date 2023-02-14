750 евро за оскорбления. За что можно легко получить штраф в Германии

Германия приняла более 1 миллиона украинских беженцев. Многие люди оказались в этой стране впервые и не знают особенностей местной культуры.

Какие правила поведения и жизни в Германии стоит учитывать украинцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграм-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Что нужно знать о работе магазинов

Беженцам советуют заранее планировать свои покупки, потому что время работы магазинов ограничено, а по воскресеньям они не работают.

Пластиковые бутылки со значком (Pfand) можно сдать в магазинах – за них вернут деньги на кассе. Стеклянные пивные бутылки так же можно сдать и вернуть их залоговую стоимость.

Цены на товары могут быть указаны за кг (kg) или за штуку (St). Это касается некоторых фруктов и овощей.

Купоны и скидки можно найти и вырезать в бесплатных рекламных газетах и брошюрах.

Фото: Покупки в супермаркете в Германии (gettyimages.com)

Соблюдения правил общественной жизни

Во время, предусмотренное для отдыха (тихий час), необходимо соблюдать тишину: 22:00 - 8:00, и 13:00 - 15:00, а также все воскресенье.

В эти часы не стоит стирать, сверлить, пылесосить, стричь газоны, выбрасывать стекло, чтобы не шуметь и не мешать соседям даже на улицах около домов.

Украинцам стоит учесть, что давать благодарность в виде денег или подарков чиновникам, врачам, учителям в школе в Германии не принята.

Особое внимание стоит обратить на пользование интернетом – за раздачу контента, защищенного авторским правом, при помощи торрентов можно получить штраф.

Пользование VPN не запрещено, но такие технологии привлекают к себе повышенное внимание полиции.Для выхода из вагона метро нужно перед остановкой нажать кнопку stop, при входе сначала пропустить тех, кто выходит. Автобус может не подобрать пассажира на остановке, если тот просто сидит и не показывает интереса.

Работать в Германии, включая самозанятость, можно только после официального разрешения.

Если нужно разорвать контракт, это можно сделать за несколько месяцев, так как они обычно продлеваются автоматически.

Фото: Метро в Берлине (pixabay.com)

Штрафы за оскорбления и фотографии

В Германии нельзя фотографировать людей без их согласия, их частную собственность, дома и машины, а тем более размещать эти фото в соцсетях. Также нельзя размещать в открытом доступе личные данные и контакты немцев.

Предусмотрены штрафы за неприличные слова или жесты: слово "болван" может стоить 750 евро, "идиот" – 1500 евро, если показать язык – 150 евро.

При посещении сауны и бани следует учесть, что такие места обычно общие и посетители там бывают полностью раздеты. Хотя бывают отдельно женские дни или часы.

Напомним, мы писали, куда обращаться украинцам после приезда в Германию.