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Украинские беженцы возвращаются домой, несмотря на войну: в чем причина

Почему украинские беженцы возвращаются домой (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По состоянию на август 2023 года известно о 2,4 миллиона украинцев, выехавших за границу и вернувшихся. Приблизительно такое же количество наших граждан выехало и не приехало назад, то есть ориентировочно 50% беженцев уже дома.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет Международной организации по миграции рассказывает, что побуждает украинцев возвращаться домой, несмотря на боевые действия.

54% респондентов приезжали в Украину на период менее 30 дней, тогда как 21% опрошенных отметили, что намерены остаться в Украине.

Самой распространенной причиной возвращения навсегда и для мужчин и женщин является воссоединение с семьей - 37% и 49% соответственно.

На втором месте стоит тоска по родной стране и дому. Так ответили 18% женщин и 16% мужчин.

Среди других причин можно встретить следующие:

  • чтобы начать или продолжить обучение (для себя или ребенка) - 5% опрошенных
  • работа в важных службах - 4%
  • помогать семье и друзьям - 3%
  • проверить свою недвижимость - 3%
  • посетить врача - 2%

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Вместе с тем у украинцев, которые возвращаются домой на короткий срок, на это другие причины. Снова самая популярная причина - это родные и близкие люди. Такой вариант избрали 32% женщин и 40% мужчин.

А дальше статистика такая:

  • получить или обновить документы - 16% опрошенных
  • проверить недвижимость - 14%
  • посетить врача - 12%
  • помочь семье или друзьям - 8%
  • тоска по родной стране - 5%
  • забрать свои вещи - 4%

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Что нужно украинцам для возвращения домой

22% респондентов сообщили, что будут нуждаться в финансовой поддержке по возвращении в Украину. Другие упомянутые потребности включают:

  • поддержку медицинских услуг - 9%
  • личную безопасность - 8%
  • жилье на длительный срок - 6%
  • трудоустройство - 4%

Только 3% респондентов указали, что нуждаются в поддержке пищей или лекарством. 35% опрошенных сообщили, что у них нет в какой-либо нужды.

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