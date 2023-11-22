Украинские беженцы возвращаются домой, несмотря на войну: в чем причина

54% респондентов приезжали в Украину на период менее 30 дней, тогда как 21% опрошенных отметили, что намерены остаться в Украине.

Самой распространенной причиной возвращения навсегда и для мужчин и женщин является воссоединение с семьей - 37% и 49% соответственно.

На втором месте стоит тоска по родной стране и дому. Так ответили 18% женщин и 16% мужчин.

Среди других причин можно встретить следующие:

чтобы начать или продолжить обучение (для себя или ребенка) - 5% опрошенных

работа в важных службах - 4%

помогать семье и друзьям - 3%

проверить свою недвижимость - 3%

посетить врача - 2%

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Вместе с тем у украинцев, которые возвращаются домой на короткий срок, на это другие причины. Снова самая популярная причина - это родные и близкие люди. Такой вариант избрали 32% женщин и 40% мужчин.

А дальше статистика такая:

получить или обновить документы - 16% опрошенных

проверить недвижимость - 14%

посетить врача - 12%

помочь семье или друзьям - 8%

тоска по родной стране - 5%

забрать свои вещи - 4%

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Что нужно украинцам для возвращения домой

22% респондентов сообщили, что будут нуждаться в финансовой поддержке по возвращении в Украину. Другие упомянутые потребности включают:

поддержку медицинских услуг - 9%

личную безопасность - 8%

жилье на длительный срок - 6%

трудоустройство - 4%

Только 3% респондентов указали, что нуждаются в поддержке пищей или лекарством. 35% опрошенных сообщили, что у них нет в какой-либо нужды.