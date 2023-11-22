Украинские беженцы возвращаются домой, несмотря на войну: в чем причина

По состоянию на август 2023 года известно о 2,4 миллиона украинцев, выехавших за границу и вернувшихся. Приблизительно такое же количество наших граждан выехало и не приехало назад, то есть ориентировочно 50% беженцев уже дома.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет Международной организации по миграции рассказывает, что побуждает украинцев возвращаться домой, несмотря на боевые действия.
54% респондентов приезжали в Украину на период менее 30 дней, тогда как 21% опрошенных отметили, что намерены остаться в Украине.
Самой распространенной причиной возвращения навсегда и для мужчин и женщин является воссоединение с семьей - 37% и 49% соответственно.
На втором месте стоит тоска по родной стране и дому. Так ответили 18% женщин и 16% мужчин.
Среди других причин можно встретить следующие:
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Вместе с тем у украинцев, которые возвращаются домой на короткий срок, на это другие причины. Снова самая популярная причина - это родные и близкие люди. Такой вариант избрали 32% женщин и 40% мужчин.
А дальше статистика такая:
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22% респондентов сообщили, что будут нуждаться в финансовой поддержке по возвращении в Украину. Другие упомянутые потребности включают:
Только 3% респондентов указали, что нуждаются в поддержке пищей или лекарством. 35% опрошенных сообщили, что у них нет в какой-либо нужды.
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