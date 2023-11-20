Города и села не приспособлены для людей с инвалидностью: украинцы дали свою оценку

В Украине провели масштабный опрос по теме "Восприятие людей с инвалидностью в обществе". Результаты показали, что украинцы вполне нормально принимают таких граждан, однако социальная инфраструктура городов к этому не приспособлена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты социологического исследования компании " Рейтинг ".

Состояние городов для людей с инвалидностью

По результатам опроса большинство респондентов средне и плохо оценили состояние сфер и инициатив для людей с инвалидностью в их городах.

Самая распространенная проблема, которую упоминали украинцы, - невозможность добраться до верхних этажей зданий. Особенно это касается больниц, где реабилитационные кабинеты расположены на 2-3 этажах.

Различные сферы жизни получили следующие оценки за приспособленность для людей с инвалидностью:

доступность информации о возможностях для людей с инвалидностью - 2,6 балла из 5

социальные услуги и реабилитация - 2,6

количество пандусов, лифтов, плоских входов - 2,5

культурные услуги - 2,5

информационные кампании для привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью - 2,2

адаптированный транспорт для людей с колясками - 1,9

адаптированные сайты местных органов власти для незрячих - 1,9

Хуже всего украинцы оценили состояние общественного транспорта в контексте использования людьми с инвалидностью.

Скриншот

Интересно, что уровень возможностей в разных сферах украинцы оценили гораздо лучше:

образование и обучение - 4,1

достижение успеха - 3,5

самореализация - 3,5

проведение досуга - 3,5

спорт - 3,4

предпринимательство - 3,1

трудоустройство - 2,6

При этом возможности для военных, получивших инвалидность на войне, оценивают выше, чем для гражданских людей с инвалидностью. Причиной этого является мнение, что военные, потерявшие свое здоровье, должны получать от общества больше помощи и поддержки.

Скриншот

Как украинцы относятся к военным с инвалидностью

64% опрошенных считают, что общество положительно относится к военным с инвалидностью. Относительно гражданских людей с инвалидностью больше говорят о нейтральном отношении - 48%.

Большинство же участников качественного исследования считали, что отношение к людям с инвалидностью у общества скорее безразличное и нейтральное, а война, ежедневные гибели военных и травмирование, большое количество людей с видимой инвалидностью на улице, вызывает привыкание к такому положению вещей.

Скриншот