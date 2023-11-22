Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну

Станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 мільйона українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції розповідає, що спонукає українців повертатися додому попри бойові дії.
54% респондентів приїжджали до України на період менше ніж 30 днів, тоді як 21% опитаних зазначили, що мають намір залишитися в Україні.
Найпоширенішою причиною повернення назавжди й для чоловіків, і для жінок є возз'єднання з сім'єю - 37% та 49% відповідно.
На другому місці стоїть туга за рідною країною та домом. Так відповіли 18% жінок і 16% чоловіків.
Серед інших причин можна зустріти такі:
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Разом із тим українці, які повертаються додому на короткий термін, мають на це інші причини. Знову найпопулярніша причина - це рідні та близькі люди. Такий варіант обрали 32% жінок і 40% чоловіків.
А далі статистика така:
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22% респондентів повідомили, що потребуватимуть фінансової підтримки після повернення в Україну. Інші згадані потреби включають:
Лише 3% респондентів вказали, що потребують підтримки їжею чи ліками. 35% опитаних повідомили, що не мають будь-якої нагальної потреби.
Раніше ми розповідали, як українці оцінюють пристосованість міст для людей з інвалідністю.
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