Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну

54% респондентів приїжджали до України на період менше ніж 30 днів, тоді як 21% опитаних зазначили, що мають намір залишитися в Україні.

Найпоширенішою причиною повернення назавжди й для чоловіків, і для жінок є возз'єднання з сім'єю - 37% та 49% відповідно.

На другому місці стоїть туга за рідною країною та домом. Так відповіли 18% жінок і 16% чоловіків.

Серед інших причин можна зустріти такі:

щоб розпочати чи продовжити навчання (для себе чи дитини) - 5% опитаних

робота у важливих службах - 4%

допомагати сім'ї та друзям - 3%

перевірити свою нерухомість - 3%

відвідати лікаря - 2%

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Разом із тим українці, які повертаються додому на короткий термін, мають на це інші причини. Знову найпопулярніша причина - це рідні та близькі люди. Такий варіант обрали 32% жінок і 40% чоловіків.

А далі статистика така:

отримати чи поновити документи - 16% опитаних

перевірити нерухомість - 14%

відвідати лікаря - 12%

допомогти сім'ї чи друзям - 8%

сум за рідною країною - 5%

забрати свої речі - 4%

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Що потрібно українцям для повернення додому

22% респондентів повідомили, що потребуватимуть фінансової підтримки після повернення в Україну. Інші згадані потреби включають:

підтримку медичних послуг - 9%

особисту безпеку - 8%

житло на тривалий термін - 6%

працевлаштування - 4%

Лише 3% респондентів вказали, що потребують підтримки їжею чи ліками. 35% опитаних повідомили, що не мають будь-якої нагальної потреби.