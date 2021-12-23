В Україну на зміну морозам прийде період потепління з опадами: прогноз до кінця року

Погода в Україні в четвер, 23 грудня, буде холодна і з міцним нічним морозом, але без опадів. При цьому вже скоро ситуація зміниться - прийде тепліша повітряна маса, яка принесе сніг і мокрий сніг, а також дощі.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру і синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook .

23 грудня буде сухо (триває вплив антициклону Anni). На дорогах країни очікується ожеледиця.

Температура повітря в середньому по Україні в денний час буде близько -10... -5 градусів, в Карпатах до -14 градусів, а в південних і західних регіонах: від -7 до -2 градуси.

Вночі стовпчики термометрів покажуть близько -19... -14 градусів, а у Карпатах опустяться до -23 градусів, при цьому в південних і західних областях буде тепліше: від -13 до -8 градусів.

Як зазначає Діденко, вже з п'ятниці, 24 грудня, в Україну прийде повітряна маса тепліша, і не одна, а з опадами та сильним вітром.

"Вихідними потепліє до відлиги, мокрий сніг переходитиме в дощ", - розповіла синоптик.

Прогноз погоди в Україні до 1 січня 2022-го

Про потепління в Україні, яке протримається до кінця поточного року, йдеться і в прогнозі на сайті Meteoprog. Підвищення температури повітря проходитиме на фоні мокрого снігу і дощів.

Зупинімося на цьому прогнозі до 1 січня 2022-го детальніше. Для цього подивимося очікувану синоптичну картину в ряді облцентрів на різних географічних точках країни: на півночі, півдні, заході, сході та центрі України.

У Києві цієї суботи, 25 грудня, вдень вже прогнозується +4 градусів, і далі до першого дня нового року термометри коливатимуться в межах -3... +2 градусів (єдине, що 29-го буде до -5 градусів). Саме ж новорічне свято в столиці пройде при плюсовій температурі. Весь цей період буде з високою ймовірністю мокрого снігу і дощів.

У Львові схожа ситуація: з п'ятниці, 24 грудня і до наступної суботи, 1 січня, будуть переважно "плюси" від 1 до 5 градусів (найхолоднішими датами стануть 26 і 29 грудня, коли стовпчики термометрів покажуть до -4 градусів). Знову ж таки - буде період опадів.

У Харкові температура повітря значно підвищиться з п'ятниці до суботи: від -9 до +3 градусів. Потім 26-27 грудня знову похолодає до -5... -4 градусів, і з 28 грудня і до кінця місяця - плюсова температура. Весь тиждень буде з опадами.

В Одесі, умовно кажучи, буде "теплінь" - з 24 грудня і по 1 січня стовпчики термометрів покажуть +5... +10 градусів! Імовірність опадів весь тиждень теж є, але вони не стануть істотними.

У Дніпрі 25 грудня теж буде потепління до +3 градусів, потім неділя і понеділок знову повернеться несильний морозець, а з 28 грудня і далі по 1 січня: від +2 до +9 градусів. Весь цей час - з опадами.

У Луганську холодна погода затримається до початку наступного тижня (хоча в суботу на день потеплішає до +3), а вже з 28 грудня і до 1 січня очікується близько +4... +6 градусів. Висока ймовірність опадів.

У Чернігові спочатку потеплішає лише в суботу (до +2 градусів), а потім повернуться морозні дні з 26 по 29 грудня (близько -4... -8 градусів), і вже 30-31 грудня та 1 січня потеплішає знову таки до +2 градусів. Прогнозується період опадів.