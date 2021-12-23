В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками: прогноз до конца года

Погода в Украине в четверг, 23 декабря, будет холодная и с крепким ночным морозом, но без осадков. При этом уже скоро ситуация изменится - придет более теплая воздушная масса, которая принесет снег и мокрый снег, а также дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook .

23 декабря будет сухо (продолжается влияние антициклона Anni). На дорогах страны ожидается гололедица.

Температура воздуха в среднем по Украине в дневное время будет около -10... -5 градусов, в Карпатах до -14 градусов, а в южных и западных регионах: от -7 до -2 градуса.

Ночью столбики термометров покажут около -19... -14 градусов, а в Карпатах опустятся до -23 градусов, при этом в южных и западных областях будет теплее: от -13 до -8 градусов.

Как отмечает Диденко, уже с пятницы, 24 декабря, в Украину придет воздушная масса потеплее, и не одна, а с осадками и сильным ветром.

"В выходные потеплеет до оттепели, мокрый снег будет переходить в дождь", - рассказала синоптик.

Прогноз погоды в Украине до 1 января 2022-го

О потеплении в Украине, которое продержится до конца текущего года, говорится и в прогнозе на сайте Meteoprog. Повышение температуры воздуха будет проходить на фоне мокрого снега и дождей.

Давайте остановимся на этом прогнозе до 1 января 2022-го детальнее. Для этого посмотрим ожидаемую синоптическую картину в ряде облцентров на разных географических точках страны: на севере, юге, западе, востоке и центре Украины.

В Киеве в эту субботу, 25 декабря, днем уже прогнозируется +4 градусов, и далее до первого дня нового года термометры будут колебаться в пределах -3... +2 градусов (единственное, что 29-го будет до -5 градусов). Сам же новогодний праздник в столице пройдет при плюсовой температуре. Весь этот период будет с высокой вероятностью мокрого снега и дождей.

Во Львове похожая ситуация: с пятницы, 24 декабря и до следующей субботы, 1 января, будут преимущественно "плюсы" от 1 до 5 градусов (самыми холодными датами станут 26 и 29 декабря, когда столбики термометров покажут до -4 градусов). Опять же - будет период осадков.

В Харькове температура воздуха значительно повысится с пятницы до субботы: от -9 до +3 градусов. Затем 26-27 декабря снова похолодает до -5... -4 градусов, и с 28 декабря и до конца месяца - плюсовая температура. Вся неделя будет с осадками.

В Одессе, условно говоря, будет "теплынь" - с 24 декабря и до 1 января столбики термометров покажут +5... +10 градусов! Вероятность осадков всю неделю тоже есть, но они не станут существенными.

В Днепре 25 декабря тоже будет потепление до +3 градусов, затем воскресенье и понедельник опять вернется несильный морозец, а с 28 декабря и далее до 1 января: от +2 до +9 градусов. Все это время - с осадками.

В Луганске холодная погода задержится до начала следующей недели (хотя в субботу на денек потеплеет до +3), а уже с 28 декабря и до 1 января ожидается около +4... +6 градусов. Высока вероятность осадков.

В Чернигове сначала потеплеет лишь в субботу (до +2 градусов), а затем вернутся морозные дни с 26 по 29 декабря (около -4... -8 градусов), и уже 30-31 декабря и 1 января потеплеет снова таки до +2 градусов. Прогнозируется период осадков.