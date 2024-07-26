RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов

Фото: Какие фрукты помогут снизить риск тромбоза (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Популярные фрукты бананы, которые обожают, многие, очень полезны для здоровья. Также этот продукт может предотвратить риск возникновения тромбоза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Institutes of Health.

Что показало исследование о бананах

Если съедать по одному банана утром, в обед и на ужин, риск образования тромбов и инсульта может снизиться на 21%.

Это объясняется тем, что бананы снабжают организм необходимой порцией калия, который играет ключевую роль в снижении риска тромбообразования.

Эксперты считают, что получение 1600 мг калия в сутки из бананов или других продуктов, содержащих этот элемент, может снизить вероятность инсульта на 21%.

Какие полезные свойства имеют бананы

  • Снижают кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.
  • Помогают при изжоге, поскольку действуют как природные антациды, связывающие кислоты, что делает их полезными для желудка.
  • Содержат много железа, что способствует общему здоровью организма.
  • Является источником энергии благодаря своему составу.
  • Облегчают запоры, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, способствующих регулярным стулам.
  • Успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В.
  • Регулируют температуру тела.

Кстати, содержащийся в бананах триптофан превращается в серотонин, который помогает повысить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Бананы являются хорошим источником быстро усваиваемых углеводов, снабжающих организм энергией, особенно полезно для активных людей и спортсменов.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ФруктыЗдоровое питание