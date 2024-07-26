Этот вкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов

Популярные фрукты бананы, которые обожают, многие, очень полезны для здоровья. Также этот продукт может предотвратить риск возникновения тромбоза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Institutes of Health.
Если съедать по одному банана утром, в обед и на ужин, риск образования тромбов и инсульта может снизиться на 21%.
Это объясняется тем, что бананы снабжают организм необходимой порцией калия, который играет ключевую роль в снижении риска тромбообразования.
Эксперты считают, что получение 1600 мг калия в сутки из бананов или других продуктов, содержащих этот элемент, может снизить вероятность инсульта на 21%.
Кстати, содержащийся в бананах триптофан превращается в серотонин, который помогает повысить настроение и уменьшить симптомы депрессии.
Бананы являются хорошим источником быстро усваиваемых углеводов, снабжающих организм энергией, особенно полезно для активных людей и спортсменов.
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