Цей смачний фрукт допоможе знизити ризик утворення тромбів

Що показало дослідження про банани

Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід та на вечерю, ризик утворення тромбів і інсульту може зменшитися на 21%.

Це пояснюється тим, що банани забезпечують організм необхідною порцією калію, який відіграє ключову роль у зниженні ризику тромбоутворення.

Експерти вважають, що отримання 1600 мг калію на добу через банани або інші продукти, що містять цей елемент, може знизити ймовірність інсульту на 21%.

Які корисні властивості мають банани

Знижують кров'яний тиск і підтримують здоров'я серця.

Допомагають при печії, оскільки діють як природні антациди, які зв'язують кислоти, що робить їх корисними для шлунка.

Містять багато заліза, що сприяє загальному здоров'ю організму.

Є джерелом енергії, завдяки своєму складу.

Полегшують запори, завдяки високому вмісту харчових волокон, що сприяють регулярним випорожненням.

Заспокоюють нерви завдяки вмісту вітаміну В.

Регулюють температуру тіла.

До речі, триптофан, що міститься в бананах, перетворюється в серотонін, який допомагає підвищити настрій і зменшити симптоми депресії.

Банани є хорошим джерелом швидко засвоюваних вуглеводів, що забезпечують організм енергією, особливо корисно для активних людей і спортсменів.