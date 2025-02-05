Тренер назвал самые полезные для здоровья гарниры

Гарниры, которые полезны для здоровья

Тренер Юрий Попко рассказал, что стоит избегать белого риса, или правильно уметь его приготовить. В частности, необходимо сначала его сварить и подождать пока он остынет и только тогда есть при повторном нагреве.

К полезным гарнирам эксперт отнес:

чечевицу

гречку

овсянку

рис бурый, черный, красный, что долго варится

картофель, но в идеале, чтобы был в мундирах

практически все крупы, которые цельные и которые следует долго варить

бобовые - хороший гарнир, потому что там присутствует клетчатка, белки и углеводы

Добавим, что гречка самая ценная из всех круп, ведь содержит больше всего витаминов группы B, в частности В2, а также РР, С, Е, аминокислоты, рекордное количество минералов (магний, калий, фосфор, железо), растительный белок.

Тогда как овсянка уменьшает уровень холестерина, нормализует кислотность, улучшает пищеварение, очищает организм, положительно влияет на состояние кожи.

200-граммовая порция чечевицы - содержит дневную норму фолиевой кислоты. Как и все бобовые культуры, чечевица содержит гораздо больше белков, чем злаковые. Богата пищевыми волокнами, клетчаткой, витамином В1 (тиамин) и фосфором.

Какие крупы вредны

Белый шлифованный рис, к сожалению, лишен полезных микроэлементов и является высококалорийным продуктом

Каши из ячменя содержат белок злаков, который может быть опасным для людей с непереносимостью глютена. Потребление подобных блюд может вызвать вздутие живота, боль в суставах, ломоту и дискомфорт в кишечнике.

Манка - это мелко перебитая пшеница, состоящая на две трети из крахмала. Кроме того, в ней в несколько раз меньше витаминов, микроэлементов и минералов, чем в других кашах.