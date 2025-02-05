Тренер назвал самые полезные для здоровья гарниры

Гарниры используют как дополнение к мясным и рыбным блюдам. Однако, некоторые могут навредить фигуре, тогда я другие наоборот, будут способствовать похудению.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о списке гарниров, которые стоит добавить в рацион.
Тренер Юрий Попко рассказал, что стоит избегать белого риса, или правильно уметь его приготовить. В частности, необходимо сначала его сварить и подождать пока он остынет и только тогда есть при повторном нагреве.
К полезным гарнирам эксперт отнес:
Добавим, что гречка самая ценная из всех круп, ведь содержит больше всего витаминов группы B, в частности В2, а также РР, С, Е, аминокислоты, рекордное количество минералов (магний, калий, фосфор, железо), растительный белок.
Тогда как овсянка уменьшает уровень холестерина, нормализует кислотность, улучшает пищеварение, очищает организм, положительно влияет на состояние кожи.
200-граммовая порция чечевицы - содержит дневную норму фолиевой кислоты. Как и все бобовые культуры, чечевица содержит гораздо больше белков, чем злаковые. Богата пищевыми волокнами, клетчаткой, витамином В1 (тиамин) и фосфором.
Белый шлифованный рис, к сожалению, лишен полезных микроэлементов и является высококалорийным продуктом
Каши из ячменя содержат белок злаков, который может быть опасным для людей с непереносимостью глютена. Потребление подобных блюд может вызвать вздутие живота, боль в суставах, ломоту и дискомфорт в кишечнике.
Манка - это мелко перебитая пшеница, состоящая на две трети из крахмала. Кроме того, в ней в несколько раз меньше витаминов, микроэлементов и минералов, чем в других кашах.
Ранее мы сообщали о каше, которая улучшает зрение и качество кожи, а стоит совсем дешево.
Также мы писали, с чем нужно есть каши для их максимальной пользы.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попка и сайт Нealthline.