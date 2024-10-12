Ванна против душа. Стало известно, как часто нужно мыться для здоровья

Нужно ли часто мыться?

Основной целью мытья является удаление из кожи загрязнений, выделений организма и микроорганизмов, которые вызывают неприятный запах и могут вызвать поражающие весь организм заболевания. Частота мытья зависит, среди прочего, в зависимости от погоды, сколько мы потеем, как работают наши сальные железы, какая микрофлора кожи, как часто мы ходим в туалет, активны ли мы, какой образ жизни ведем, выходим ли из дома и куда мы остаемся .

Личная гигиена должна зависеть от текущих условий и потребностей. К примеру, если вечером мы примем душ, спим в чистой постели, а утром наденем спортивный костюм и сядем перед компьютером, чтобы работать удаленно, мы сможем помыться позже. Однако, если мы идем в офис или фитнес-клуб, утренняя гигиена более чем желательна.

Если кто сильно потеет, имеет проблемы с запахом или здоровьем кожи, интенсивно занимается спортом, находится в центре города или в сельской местности, ему следует чаще купаться. В знойные дни вам может понадобиться освежиться до трех раз в день.

Но если частое мытье вызывает раздражение кожи, а смена косметики на мягкую без вредных химикатов не приносит облегчения, купайтесь реже. Очень часто причиной являются загрязнители, присутствующие в воде, особенно поступающие из системы водоснабжения.

Ванна или душ?

Ежедневное купание не обязательно здоровая привычка. Под мытьем понимается принятие ванны или душа, но эти две гигиенические процедуры имеют разные последствия для кожи.

Купание вызывает длительный контакт не только с загрязнениями, содержащимися в воде, но и с ингредиентами используемой косметики.

Чаще всего это ароматические и пенистые жидкости, в состав которых кроме моющих средств входят также синтетические ароматизаторы, красители и другие синтетические добавки. После такой ванны необходимо ополоснуть тело чистой водой, чего многие предпочитают не делать.

Гораздо лучшим решением являются натуральные соли для ванн и масла, в которых чистый состав, особенно со специфическим эффектом, например увлажняющим или расслабляющим. Купание в ванне, особенно горячей или холодной, не должно длиться дольше 15 минут.

В других случаях его можно продлить до 20-30 минут, но дольше оставаться в воде не рекомендуется, в частности, вследствие мацерации эпидермиса.

Следует избегать пребывания в ванне людям с сухой кожей (если это не лечебная масляная ванна), а также атопическим дерматитом, даже если нет экземы, псориаза, а также кожными и интимными инфекциями.

В таких случаях следует заменить ванную на короткий душ. Исключением являются лечебные ванны с добавлением средств, снимающих раздражение. Следует помнить, что по сравнению с быстрым душем, принятие ванны в ванне приводит к значительно большему потреблению воды и связанным с этим расходам.

Это тоже не так гигиенично, потому что все загрязнения и косметика, смытая с кожи, остаются в воде.

Душ раз или два в день?

Многие люди принимают душ дважды в день - утром, после туалета и перед выходом из дома, и вечером, когда им нужно лечь спать после долгого дня. Это связано с очень ранним пробуждением и отсутствием дома целый день. По разным причинам другим может быть целесообразно умываться вечером, а другим утром.

Душ после целого дня позволяет смыть пот и пыль с тела, а также можно нанести на кожу ухаживающий лосьон. Таким образом, мы также сохраняем свежесть постельного белья, которое иначе может стать рассадником пылевых клещей.

Они, в свою очередь, способствуют заражению кожных желез и появлению поражений. Утренняя гигиена также является рекомендуемой процедурой, которая поможет снизить риск заражения разными инфекциями.

Это также предотвратит тело излучать неприятный запах, особенно когда, например, мы потеем по дороге на работу. К важнейшим частям тела, за которыми каждый должен тщательно (если нужно) ухаживать, кроме интимных зон, относятся подмышки и стопы.

Особенно в случае людей с проблемами кожи, не связанных с инфекцией или себореей, просто промойте остальное тело водой.