Ванна проти душу. Стало відомо, як часто треба митися для здоров'я

Чи потрібно часто митися?

Основною метою миття є видалення зі шкіри забруднень, виділень організму та мікроорганізмів, які викликають неприємний запах і можуть викликати захворювання, що вражають весь організм. Частота миття залежить, серед іншого, від залежно від погоди, скільки ми потіємо, як працюють наші сальні залози, яка мікрофлора шкіри, як часто ми ходимо в туалет, чи активні ми, який спосіб життя ведемо, чи виходимо з дому і куди ми залишаємось.

Особиста гігієна повинна залежати від поточних умов і потреб. Наприклад, якщо ввечері ми приймемо душ, спимо в чистій постелі, а вранці одягнемо спортивний костюм і сядемо перед комп’ютером, щоб працювати віддалено, ми зможемо помитися пізніше. Однак, якщо ми йдемо в офіс або фітнес-клуб, ранкова гігієна більш ніж бажана.

Якщо хтось сильно потіє, має проблеми із запахом або здоров’ям шкіри, інтенсивно займається спортом, перебуває в центрі міста чи в сільській місцевості, йому слід частіше купатися. У спекотні дні вам може знадобитися освіжитися до трьох разів на день.

Але якщо часте миття викликає подразнення шкіри, а зміна косметики на м’яку без шкідливих хімікатів не приносить полегшення, купайтеся рідше. Дуже часто причиною є забруднювачі, присутні у воді, особливо ті, що надходять із системи водопостачання.

Ванна чи душ?

Щоденне купання не обов’язково є здоровою звичкою. Під миттям розуміється прийняття ванни або душу, але ці дві гігієнічні процедури мають різні наслідки для шкіри.

Купання спричиняє тривалий контакт не лише із забрудненнями, які містяться у воді, але й з інгредієнтами використовуваної косметики.

Найчастіше це ароматичні та пінисті рідини, до складу яких, крім миючих засобів, входять також синтетичні ароматизатори, барвники та інші синтетичні добавки. Після такої ванни необхідно обполоснути тіло чистою водою, чого багато хто вважає за краще не робити.

Набагато кращим рішенням є натуральні солі для ванн і олії , у яких чистий склад, особливо зі специфічним ефектом, наприклад, зволожуючим або розслаблюючим. Купання у ванні, особливо гарячій або холодній, не повинно тривати довше 15 хвилин.

В інших випадках його можна продовжити до 20-30 хвилин, але довше залишатися у воді не рекомендується, зокрема: внаслідок мацерації епідермісу.

Слід уникати перебування у ванні людям із сухою шкірою (якщо це не лікувальна масляна ванна), а також атопічним дерматитом, навіть якщо немає екземи, псоріазом, а також шкірними та інтимними інфекціями.

У таких випадках варто замінити ванну на короткий душ. Винятком є ​​лікувальні ванни з додаванням засобів, що знімають подразнення. Варто пам’ятати, що в порівнянні зі швидким душем, прийняття ванни у ванні призводить до значно більшого споживання води та пов’язаних з цим витрат.

Це також не так гігієнічно, тому що всі забруднення і косметика, змита з шкіри, залишаються у воді.

Душ раз чи два на день?

Багато людей приймають душ двічі на день - вранці, після туалету і перед виходом з дому, і ввечері, коли їм потрібно лягти спати після довгого дня. Це пов’язано з дуже раннім прокиданням і відсутністю вдома цілий день. З різних причин іншим може бути доцільно вмиватися ввечері, а іншим вранці.

Душ після цілого дня дозволяє змити піт і пил з тіла, а також можна нанести на шкіру доглядаючий лосьйон. Таким чином ми також зберігаємо свіжість постільної білизни, яка інакше може стати розсадником пилових кліщів.

Вони, у свою чергу, сприяють зараженню шкірних залоз і виникненню уражень. Ранкова гігієна також є рекомендованою процедурою, яка допоможе знизити ризик зараження різними інфекціями. Це також запобіжить тілу випромінювати неприємний запах, особливо коли, наприклад, ми потіємо дорогою на роботу.

До найважливіших частин тіла, за якими кожен повинен ретельно (якщо потрібно) доглядати, крім інтимних зон, належать пахви та стопи. Особливо у випадку людей із проблемами шкіри, які не пов’язані з інфекцією чи себореєю, просто промийте решту тіла водою.