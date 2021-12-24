Новий циклон принесе в Україну потепління і мокрий сніг: де погода різко зміниться

Погода в Україні найближчої доби кардинально зміниться в багатьох областях. Нічні морози відступлять, і на зміну їм в багато областей повернеться мокрий сніг і сніг з дощем.

Яка погода чекає країну найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі .

"Вночі ще втримаються кусючі морози, -10 -18 градусів! На заході в нічні години очікується -4 -9 градусів. У п'ятницю до нас вже розминається стрибнути інша повітряна маса, яка посуне антициклон і принесе потепління. Але не скрізь", - повідомила Діденко.

Вона попередила, що із заходу прийдуть опади. Вони будуть просуватися в східному напрямку.

Спочатку йтиме сніг, потім мокрий сніг, а потім західні області накриє дощами.

"Такі метаморфози - через лавину теплого повітря, яка на нас рухається. Вдень у західних областях та на півдні потеплішає до відлиги й навіть незначних "плюсів". Вдень у південних областях та більшості центральних ще відчуватиметься, що вищі градуси на порозі: очікується 1-4 градуси морозу", - пояснила синоптик.

На півночі країни мороз 24 грудня ще триматиметься в денні години. А потепління прийде тільки на вихідних.

Разом зі зміною погоди в Україну прийде сильний південно-західний вітер. На дорогах країни буде ожеледиця, до якої додасться снігова каша – ситуація сильно ускладниться.

При переході від снігу до мокрого снігу – очікується налипання мокрого снігу.

У Києві 24 грудня вдень очікується -1 -2 градуси. Вдень на дорогах буде небезпечно - сніг з переходом в мокрий сніг і дуже сильний вітер.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 24 грудня

За прогнозом Українського гідрометцентру, в п'ятницю західні області накриє мокрим снігом з дощем, в інших регіонах йтиме сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до + 3 градусів на заході та півдні країни.

У центрі очікується від -1 до + 1 градуса, на півночі та сході від -1 до -5 градусів.

У суботу мокрий сніг з дощем очікується в більшості областей України, сухо буде на Волині, в центрі та на півдні.

Нічна температура коливатиметься від -1 до -4 градусів, у східних областях до -6 градусів. На півдні від 0 до + 2 градусів.

Вдень у суботу очікується від -1 до +1 градуса, у південній частині країни буде тепліше, від +4 до + 7 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 25 грудня