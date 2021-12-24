Новый циклон принесет в Украину потепление и мокрый снег: где погода резко изменится

Погода в Украине в ближайшие сутки кардинально поменяется во многих областях. Ночные морозы отступят, и на смену им во многие области вернется мокрый снег и снег с дождем.

Какая погода ждет страну в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре .

"Ночью еще удержатся кусачие морозы, -10 -18 градусов! На западе в ночные часы ожидается -4 -9 градусов. В пятницу к нам уже разминается прыгнуть другая воздушная масса, которая подвинет антициклон и принесет потепление. Но не везде", - сообщила Диденко.

Она предупредила, что с запада придут осадки. Они будут продвигаться в восточном направлении.

Сначала будет идти снег, потом мокрый снег, а потом западные области накроет дождями.

"Такие метаморфозы – из-за лавины теплого воздуха, которая на нас движется. Днем в западных областях и на юге потеплеет до оттепели и даже незначительных "плюсов". Днем в южных областях и большинстве центральных еще будет чувствоваться, что высшие градусы на пороге: ожидается 1-4 градуса мороза", - объяснила синоптик.

На севере страны мороз 24 декабря еще будет держаться в дневные часы. А потепление придет только на выходных.

Вместе с изменением погоды в Украину придет сильный юго-западный ветер. На дорогах страны будет гололедица, к которой добавится снежная каша – ситуация сильно усложнится.

При переходе от снега к мокрому снегу – ожидается налипание мокрого снега.

В Киеве 24 декабря днем ожидается -1 -2 градуса. Днем на дорогах будет опасно – снег с переходом в мокрый снег и очень сильный ветер.

Карта погоды в Украине на пятницу, 24 декабря

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу западные области накроет мокрым снегом с дождем, в остальных регионах будет идти снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов на западе и юге страны.

В центре ожидается от -1 до +1 градуса, на севере и востоке от -1 до -5 градусов.

В субботу мокрый снег с дождем ожидается в большинстве областей Украины, сухо будет на Волыни, в центре и на юге.

Ночная температура будет колебаться от -1 до -4 градусов, в восточных областях до -6 градусов. На юге от 0 до +2 градусов.

Днем в субботу ожидается от -1 до +1 градуса, в южной части страны будет теплее, от +4 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 25 декабря