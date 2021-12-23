ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи чекати тепла на Різдво? Прогноз погоди на вихідні 25-26 грудня

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 15:00
Чи чекати тепла на Різдво? Прогноз погоди на вихідні 25-26 грудня Синоптики розповіли про погоду на католицьке Різдво (фото: РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Цей тиждень в Україні розпочався з сильних морозів, а закінчиться суттєвим потеплінням.

За даними Sinoptik.ua, на католицьке Різдво практично по всій країні очікується мокрий сніг із дощем при температурі близько 0.

Погода в суботу

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях у суботу стовпчики термометрів піднімуться до +4...+6. Уночі можливий мокрий сніг, удень - сніг із дощем.

На півдні, а також на Вінниччині опадів не передбачається, температура - +4...+8.

На решті території України у суботу пройдуть дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3, уночі - від -1 до -4.

Це не найвдаліший день для прогулянок - краще залишитися вдома пити чай зі свіжоспеченим імбирним печивом.

Погода у вихідні в Карпатах очікується снігова, при -2...-3.

Якщо збираєтесь на Різдво покататися на лижах чи сноуборді, не сходьте з дозволених трас, оскільки зберігається значна сніголавинна небезпека.

Це означає, що сніг під ногами може зсунутися навіть через незначне навантаження, тому не варто гнатися за ефектними селфі на крутих схилах.

До чого готуватись у неділю?

Наприкінці тижня у західних, північних та центральних регіонах, за даними Sinoptik.ua, встановиться погода без істотних опадів, стовпчики термометрів покажуть -1...-4.

Лише на Закарпатті очікується невеликий сніг, який розпочнеться вночі та з перервами падатиме весь день.

На півдні та сході України неділя буде дощовою, можливий сніг.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - 0...-3, у Донецькій та Луганській областях - -2...-4.

Чи чекати тепла на Різдво? Прогноз погоди на вихідні 25-26 грудня

Синоптики розповіли про погоду на католицьке Різдво (фото: РБК-Україна)

Погода на початку тижня

Останній тиждень 2021 року розпочнеться з дощу із мокрим снігом майже в усіх регіонах України.

Опади обійдуть лише Сумську, Харківську та Луганську області.

Морозна погода у понеділок (до -2...-5) очікується у всіх областях, крім Миколаївської, Херсонської, Одеської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької. Тут буде помірно прохолодно - +2...-4.

Народні прикмети 25-26 грудня

У ніч на 25 грудня обов'язково визирніть у вікно: якщо небо ясне, готуйтеся до холодної зими та спекотного літа.

А якщо зірок не буде видно за хмарами, на нас чекає коротка та тепла зима з дощовим літом.

Дачникам та фермерам народні традиції радять стежити за вітром. Якщо 25 грудня - на Спиридона - він тричі змінить напрямок, урожай наступного року буде багатим.

Ну а погода 26 грудня передбачала, яким буде січень. Якщо вірити цій прикметі, на українців чекає досить комфортний початок року.

Читайте також про те, як захиститися від переохолодження та обмороження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення