Молодий хуліган: яким був Зеленський 20 років тому (фото)

За результатами виборів президента України лідирують Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Саме ці два кандидати виходять у другий тур після підрахунку більше половини протоколів. Офіційно ж Центрвиборчком має оголосити результати першого туру виборів 2019 не пізніше 10 квітня.

А поки вся Україна чекає остаточних результатів виборів, ми пропонуємо вам згадати, яким у молодості був один з лідерів президентських перегонів - Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський в молодості (фото: соцмережі)

За словами самого Володимира, він ріс у Кривому Розі, де у 80-х часто відбувалися різні розбірки, бандитські війни. Але сам Зеленський ніколи не був бандитом. Хоча, зізнався кандидат у президенти в одному з інтерв'ю, "хуліганив трошки" - разом з приятелем зливали з машин бензин і крали мотоцикли.

"Не для продажу. Взяли, покаталися і повернули. Користуючись юридичними термінами, це були не злочини, а проступки", - пояснив Зеленський в інтерв'ю журналу OK.

Володимир Зеленський в молодості (фото: соцмережі)

А потім в житті Зеленського з'явився КВК. Першим великим успіхом Зеленського в Клубі було чемпіонство з командою "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" в 1997 році. Після цього Володимир зі своїми друзями створили команду "95-й квартал".

Володимир Зеленський в молодості (фото: соцмережі)

З 1998 по 2003 рік "кварталівці" успішно виступали у Вищій лізі КВК, ставали володарями "КіВіНа в світлому".

Відео з YouTube/Официальный канал КВН

Але незабаром гумористи вирішили залишити проект і пішли у вільне плавання, завдяки якому "Квартал 95" та проекти студії відомі практично всім українцям та жителям інших країн.

Відео з YouTube/Официальный канал КВН

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що вимагатиме у Путіна при зустрічі.