Как научить ребенка самостоятельно засыпать? Вот, какие 5 вещей должны знать родители

Что не стоит делать перед сном?

Если вы хотите, чтобы процесс засыпания ребенка был быстрым и комфортным, снизьте уровень активности в вечернее время. Веселая беготня, прыжки, игривая борьба стимулируют нервную систему ребенка и затрудняют засыпание.

Это также касается компьютерных игр и гаджетов - выключайте их за час до сна. Откажитесь от просмотра динамичных фильмов, которые заставляют ребенка переживать. Под запретом эмоциональные разговоры о поведении, которые могут вызвать стресс.

"Кормить ребенка лучше за 1,5-2 часа до сна. Блюдо должно быть легким, а порция не очень большой. Не давайте детям перед сном сладости (мой ребенок вообще не употребляет сахар) или газированные напитки - это может вызвать скачок энергии", - советует эксперт.

Должен ли ребенок должен спать отдельно от родителей?

В течение первого года жизни ребенка педиатры рекомендуют родителям спать в одной комнате с младенцем, но в разных кроватях. Украинские мамы часто спят с ребенком в одной кровати. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность успокоить малыша во время ночных воздушных тревог.

Психологи говорят, что у этого есть негативная сторона медали - у ребенка, который привык спать с родителями, могут быть проблемы с самостоятельным засыпанием.

"Однозначного ответа на вопрос "Должны ли дети спать в постели с родителями?" - нет. Например, я совсем не беспокоюсь о том, что Алиса спит вместе со мной. Учитывая, что у нее нет папы, а за окном война и дочь просыпается от звуков сирены - пока не планирую ее отселять в детскую комнату", - говорит Юлия Кичила.

Она убеждена, что малыш может спать с родителями до тех пор, пока это комфортно для всех.

"Сейчас мне так комфортно. Алисе тоже. К тому же я не хочу разорвать эту близкую связь между нами. Как показывает практика, желание спать отдельно у ребенка возникает в 6-7 лет, когда он идет в школу. Тогда и можно начинать приучать его к собственной кровати", - добавила она. Владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница популярного телешоу "Супермама" Юлия Кичила и ее дочь Алиса

Как приучить ребенка засыпать самостоятельно?

Когда ребенок только начинает учиться засыпать самостоятельно, первое время важно оставаться рядом с ним. Малыш должен чувствовать ваше присутствие. Отдаляйтесь постепенно, пока ваше отсутствие не станет для него привычным.

Также вы должны приучить ребенка засыпать в одно и то же время. Для детей от 3 месяцев до 6 лет идеальный промежуток - от 18.30 до 21.00.

Именно в этот период суток начинает активно вырабатываться мелатонин - гормон, который регулирует сон и отвечает за работу мозга. Если малыша уложить в постель позже, времени на выработку мелатонина будет меньше.

"Нужно понимать, что формирование у ребенка привычки ложиться спать в восемь или девять вечера - это длительный процесс. Он может занять несколько недель или даже месяцев. Ваша задача в это время: поддерживать ребенка и не сдаваться. К счастью, есть лайфхаки, которые помогут", - объясняет эксперт.

Она рассказала, какие ритуалы и действия нужно делать вечером вместе с ребенком, чтобы сон был замечательный.

"Каждый вечер у вас должны быть традиционные ритуалы: купание, чтение книги, прослушивание спокойной музыки. За час до сна откройте окно и проветрите спальню. Эти процессы должны стать для ребенка такими же привычными, как ежедневная чистка зубов. Тогда он без всяких скандалов в девять будет лежать в постели", - говорит Юлия Кичила.

Есть ли польза от ночника?

После трех лет у многих детей возникает страх темноты. Почувствовать себя в безопасности засыпая в отдельной комнате, ребенку поможет свет ночника. В то же время у ночного света есть и недостатки.

Научно доказано, что слишком яркий или синий свет может подавлять выработку мелатонина. Еще один минус: если ваш ребенок привык спать с ночником, ему будет трудно заснуть в других условиях. Например, в гостях у родни или во время путешествий.

"По выбору ночника есть несколько рекомендаций от врачей и психологов. Его свет должен быть мягким и тусклым. Выбирайте теплый желтый или оранжевый свет, поскольку эти цвета меньше мешают выработке мелатонина. В комнате ночник нужно разместить так, чтобы он не светил ребенку в глаза. Ночник может быть в виде любимой игрушки или фигурки, что создаст дополнительный комфорт. Главное, о чем надо помнить: ребенка нужно постепенно отлучать от ночника. Сначала уменьшайте его яркость, а потом и вовсе уберите из комнаты", - советует специалист.

Как понять, что ребенок не высыпается?

Самый легкий способ понять достаточно ли спит ваш ребенок - свериться с рекомендациями врачей по детскому сну.

Новорожденным советуют спать 14-17 часов в сутки

Младенцам (4-11 месяцев) - 12-15 часов в сутки

Малыши (1-2 года) должны проводить в кроватке 11-14 часов

Дошкольники (3-5 лет) - 10-13 часов

Младшие школьники (6-13 лет) - 9-11 часов.

Если вашему ребенку не хватает до нормы 2-3 часа, вряд ли он будет просыпаться полным сил.

"Родители могут понять, что ребенку не хватает сна, проанализировав его эмоциональное состояние и поведение. Невыспавшийся ребенок выглядит уставшим, зевает, его все раздражает, он не может сконцентрироваться на играх и учебе", - говорит Юлия.

Она добавила, что недосыпание сказывается и на аппетите. Именно это часто становится причиной того, что ребенок отказывается от завтрака.

"Ребенок, который лег поздно и проснулся рано, потому что пора идти в школу, проигнорирует и любимые хлопья с молоком, и вкусный сэндвич. Советую обратить внимание на скорость засыпания ребенка. В идеале это 15-30 минут после укладывания в постель. Если процесс длится дольше - это повод для того, чтобы изменить режим. В крайнем случае можно проконсультироваться с сомнологом", - резюмирует эксперт.

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