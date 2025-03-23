Как научить ребенка самостоятельно засыпать? Вот, какие 5 вещей должны знать родители

Должен ли ребенок спать самостоятельно? Навредит ли ребенку свет ночника в спальне? Такие вопросы украинцы чаще всего задают родители, когда речь идет о детском сне.
Ответы на них для РБК-Украина (проект Styler) дала владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница популярного телешоу "Супермама" Юлия Кичила, которая воспитывает пятилетнюю дочь Алису.
Если вы хотите, чтобы процесс засыпания ребенка был быстрым и комфортным, снизьте уровень активности в вечернее время. Веселая беготня, прыжки, игривая борьба стимулируют нервную систему ребенка и затрудняют засыпание.
Это также касается компьютерных игр и гаджетов - выключайте их за час до сна. Откажитесь от просмотра динамичных фильмов, которые заставляют ребенка переживать. Под запретом эмоциональные разговоры о поведении, которые могут вызвать стресс.
"Кормить ребенка лучше за 1,5-2 часа до сна. Блюдо должно быть легким, а порция не очень большой. Не давайте детям перед сном сладости (мой ребенок вообще не употребляет сахар) или газированные напитки - это может вызвать скачок энергии", - советует эксперт.
В течение первого года жизни ребенка педиатры рекомендуют родителям спать в одной комнате с младенцем, но в разных кроватях. Украинские мамы часто спят с ребенком в одной кровати. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность успокоить малыша во время ночных воздушных тревог.
Психологи говорят, что у этого есть негативная сторона медали - у ребенка, который привык спать с родителями, могут быть проблемы с самостоятельным засыпанием.
"Однозначного ответа на вопрос "Должны ли дети спать в постели с родителями?" - нет. Например, я совсем не беспокоюсь о том, что Алиса спит вместе со мной. Учитывая, что у нее нет папы, а за окном война и дочь просыпается от звуков сирены - пока не планирую ее отселять в детскую комнату", - говорит Юлия Кичила.
Она убеждена, что малыш может спать с родителями до тех пор, пока это комфортно для всех.
"Сейчас мне так комфортно. Алисе тоже. К тому же я не хочу разорвать эту близкую связь между нами. Как показывает практика, желание спать отдельно у ребенка возникает в 6-7 лет, когда он идет в школу. Тогда и можно начинать приучать его к собственной кровати", - добавила она.
Когда ребенок только начинает учиться засыпать самостоятельно, первое время важно оставаться рядом с ним. Малыш должен чувствовать ваше присутствие. Отдаляйтесь постепенно, пока ваше отсутствие не станет для него привычным.
Также вы должны приучить ребенка засыпать в одно и то же время. Для детей от 3 месяцев до 6 лет идеальный промежуток - от 18.30 до 21.00.
Именно в этот период суток начинает активно вырабатываться мелатонин - гормон, который регулирует сон и отвечает за работу мозга. Если малыша уложить в постель позже, времени на выработку мелатонина будет меньше.
"Нужно понимать, что формирование у ребенка привычки ложиться спать в восемь или девять вечера - это длительный процесс. Он может занять несколько недель или даже месяцев. Ваша задача в это время: поддерживать ребенка и не сдаваться. К счастью, есть лайфхаки, которые помогут", - объясняет эксперт.
Она рассказала, какие ритуалы и действия нужно делать вечером вместе с ребенком, чтобы сон был замечательный.
"Каждый вечер у вас должны быть традиционные ритуалы: купание, чтение книги, прослушивание спокойной музыки. За час до сна откройте окно и проветрите спальню. Эти процессы должны стать для ребенка такими же привычными, как ежедневная чистка зубов. Тогда он без всяких скандалов в девять будет лежать в постели", - говорит Юлия Кичила.
После трех лет у многих детей возникает страх темноты. Почувствовать себя в безопасности засыпая в отдельной комнате, ребенку поможет свет ночника. В то же время у ночного света есть и недостатки.
Научно доказано, что слишком яркий или синий свет может подавлять выработку мелатонина. Еще один минус: если ваш ребенок привык спать с ночником, ему будет трудно заснуть в других условиях. Например, в гостях у родни или во время путешествий.
"По выбору ночника есть несколько рекомендаций от врачей и психологов. Его свет должен быть мягким и тусклым. Выбирайте теплый желтый или оранжевый свет, поскольку эти цвета меньше мешают выработке мелатонина. В комнате ночник нужно разместить так, чтобы он не светил ребенку в глаза. Ночник может быть в виде любимой игрушки или фигурки, что создаст дополнительный комфорт. Главное, о чем надо помнить: ребенка нужно постепенно отлучать от ночника. Сначала уменьшайте его яркость, а потом и вовсе уберите из комнаты", - советует специалист.
Самый легкий способ понять достаточно ли спит ваш ребенок - свериться с рекомендациями врачей по детскому сну.
Если вашему ребенку не хватает до нормы 2-3 часа, вряд ли он будет просыпаться полным сил.
"Родители могут понять, что ребенку не хватает сна, проанализировав его эмоциональное состояние и поведение. Невыспавшийся ребенок выглядит уставшим, зевает, его все раздражает, он не может сконцентрироваться на играх и учебе", - говорит Юлия.
Она добавила, что недосыпание сказывается и на аппетите. Именно это часто становится причиной того, что ребенок отказывается от завтрака.
"Ребенок, который лег поздно и проснулся рано, потому что пора идти в школу, проигнорирует и любимые хлопья с молоком, и вкусный сэндвич. Советую обратить внимание на скорость засыпания ребенка. В идеале это 15-30 минут после укладывания в постель. Если процесс длится дольше - это повод для того, чтобы изменить режим. В крайнем случае можно проконсультироваться с сомнологом", - резюмирует эксперт.
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