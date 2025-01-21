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Два упражнения, которые нужно делать каждую неделю после 40, чтобы не потерять силу

Какие упражнения помогут предотвратить потерю мышц после 40 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди должны регулярно выполнять два вида упражнений, чтобы оставаться сильными и активными в жизни. После 40 лет происходит потеря мышц, поэтому избежать этого помогут некоторые упражнения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Harvard Health.

Что происходит с телом с возрастом

Преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе Эндрю Бадсон объяснил, что с возрастом многие люди испытывают два тревожных изменения. Это и изменения силы и координации.

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