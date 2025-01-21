Два упражнения, которые нужно делать каждую неделю после 40, чтобы не потерять силу

Люди должны регулярно выполнять два вида упражнений, чтобы оставаться сильными и активными в жизни. После 40 лет происходит потеря мышц, поэтому избежать этого помогут некоторые упражнения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Harvard Health.
Преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе Эндрю Бадсон объяснил, что с возрастом многие люди испытывают два тревожных изменения. Это и изменения силы и координации.
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