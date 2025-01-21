Дві вправи, які потрібно робити щотижня після 40, щоб не втратити силу

Люди повинні регулярно виконувати два види вправ, щоб залишатися сильними та активними у житті. Після 40 років відбувається втрата м'язів, тому уникнути цього допоможуть деякі вправи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Harvard Health.
Викладач неврології в Гарвардській медичній школі Ендрю Бадсон пояснив, що з віком багато людей відчувають дві тривожні зміни. Це і зміни сили і координації.
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Також тренер розповідав, чи справді можна "підтягнути" тіло.