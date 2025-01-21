UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Дві вправи, які потрібно робити щотижня після 40, щоб не втратити силу

Які вправи допоможуть запобігти втраті м'язів після 40 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди повинні регулярно виконувати два види вправ, щоб залишатися сильними та активними у житті. Після 40 років відбувається втрата м'язів, тому уникнути цього допоможуть деякі вправи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Harvard Health.

Що відбувається з тілом з віком

Викладач неврології в Гарвардській медичній школі Ендрю Бадсон пояснив, що з віком багато людей відчувають дві тривожні зміни. Це і зміни сили і координації.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиЗдоров'я