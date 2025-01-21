Два упражнения, которые нужно делать каждую неделю после 40, чтобы не потерять силу
Люди должны регулярно выполнять два вида упражнений, чтобы оставаться сильными и активными в жизни. После 40 лет происходит потеря мышц, поэтому избежать этого помогут некоторые упражнения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Harvard Health.
Что происходит с телом с возрастом
Потеря мышц может иметь разрушительное влияние на организм, делая его слабым.
Преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе Эндрю Бадсон объяснил, что с возрастом многие люди испытывают два тревожных изменения. Это и изменения силы и координации.
"Изменения в силе, скорости и выносливости с возрастом связаны с уменьшением мышечной массы. Хотя в возрасте от 20 до 40 лет мышцы незначительно уменьшаются, тогда как после 40 может наблюдаться снижение сухой массы тела на 1-2% в год и силы на 5%", - добавил эксперт.
Он предупредил, что мышечные волокна могут уменьшиться в старости. Если это происходит, волокна погибают.
Между тем координация может измениться из-за изменений в мозге и нервной системе. Нужно скоординировать работу нескольких мозговых центров, чтобы выполнять любые действия.
Какие упражнения улучшат силу
Одной из важнейших причин снижения силы и координации движений со старением является просто снижение уровня физической активности.
Два типа упражнений, которые стоит попробовать, включают аэробные упражнения, которые ускоряют пульс, и упражнения, которые помогают повысить силу, равновесие и гибкость. Вы должны делать это, независимо от того, вам 18 или 88.
"Занимайтесь аэробными упражнениями, такими как быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание или занятия аэробикой по крайней мере 30 минут в день пять дней в неделю. По крайней мере два часа в неделю делайте упражнения, которые способствуют развитию силы, равновесия и гибкости, например йога, пилатес и изометрическая тяжелая атлетика", - добавил специалист.
Кроме того, он поделился такими советами, как оставаться активным в возрасте:
- обратитесь к врачу, чтобы вылечить заболевания, которые могут мешать способности выполнять упражнения, включая ортопедические травмы, катаракту и другие проблемы с глазами, а также болезнь Паркинсона и другие двигательные расстройства
- придерживайтесь средиземноморской диеты, которая состоит из рыбы, оливкового масла, авокадо, фруктов, овощей, орехов, фасоли, цельного зерна и птицы
- не забывайте о полноценном сне
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