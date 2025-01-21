Дві вправи, які потрібно робити щотижня після 40, щоб не втратити силу

Люди повинні регулярно виконувати два види вправ, щоб залишатися сильними та активними у житті. Після 40 років відбувається втрата м'язів, тому уникнути цього допоможуть деякі вправи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Harvard Health .

Що відбувається з тілом з віком

Втрата м'язів може мати руйнівний вплив на організм, роблячи його слабким.

Викладач неврології в Гарвардській медичній школі Ендрю Бадсон пояснив, що з віком багато людей відчувають дві тривожні зміни. Це і зміни сили і координації.

"Зміни в силі, швидкості та витривалості з віком пов’язані зі зменшенням м’язової маси. Хоча у віці від 20 до 40 років м’язи незначно зменшуються, тоді як після 40 може спостерігатися зниження сухої маси тіла на 1-2% на рік і сили на 5%", - додав експерт.

Він попередив, що м'язові волокна можуть зменшитися в старості. Якщо це відбувається, волокна гинуть.

Тим часом координація може змінитися через зміни в мозку та нервовій системі. Потрібно скоординувати роботу кількох мозкових центрів, щоб виконувати будь-які дії.

Які вправи покращать силу

Однією з найважливіших причин зниження сили та координації рухів із старінням є просто зниження рівня фізичної активності.

Два типи вправ, які варто спробувати, включають аеробні вправи, які прискорюють пульс, і вправи, які допомагають підвищити силу, рівновагу та гнучкість. Ви повинні робити це, незалежно від того, вам 18 чи 88.

"Займайтеся аеробними вправами, такими як швидка ходьба, біг підтюпцем, їзда на велосипеді, плавання або заняття аеробікою принаймні 30 хвилин на день п’ять днів на тиждень. Принаймні дві години на тиждень беріть робіть вправи, які сприяють розвитку сили, рівноваги та гнучкості, як-от йога, пілатес та ізометрична важка атлетика", - додав фахівець.

Крім того, він поділився такими порадами, як залишатися активним у віці: