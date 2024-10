Apple представит ряд новинок на следующей неделе: какие устройства мы сможем увидеть

Ожидается, что следующая неделя будет полностью посвящена Mac, с обновлениями iMac, MacBook Pro и Mac mini. Все эти новые Mac будут работать на чипе M4, который впервые дебютировал в iPad Pro еще в мае.

Мы уже получили отличный взгляд на базовую модель 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 благодаря утечкам в цепочке поставок. Ожидается, что новая модель будет начинаться с 16 ГБ оперативной памяти впервые и включать три порта Thunderbolt 4, что является обновлением по сравнению с тремя портами на базовой модели M3.

Также ожидается, что у него будет 10-ядерный процессор и 10-ядерный графический процессор, что является обновлением по сравнению с 8-ядерной конструкцией процессора M3.

Более высококлассные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro также получат обновление спецификаций, включая чипы M4 Pro и M4 Max внутри. Никаких других серьезных изменений не ожидается, кроме улучшенной производительности благодаря более быстрым чипам.

Кроме MacBook Pro, Apple также готовит обновление 24-дюймового iMac. В настоящее время 24-дюймовый iMac работает на чипе M3, и ожидается, что он получит обновление до чипа M4.

Новый 24-дюймовый iMac также может иметь обновленную оперативную память объемом 16 ГБ и два дополнительных ядра процессора, как и базовая модель M4 MacBook Pro.

Наконец, самое примечательное, Mac mini также получит серьезное обновление в этом месяце. Кроме новых конфигураций с чипами M4 и M4 Pro, Mac mini получает свою самую большую реконструкцию за многие годы.

Согласно Bloomberg, Apple готовит полностью переработанный Mac mini. Самым большим изменением будет значительное уменьшение размера. Сообщается, что новый Mac mini будет "намного меньше своего предшественника" и будет иметь форм-фактор, похожий на Apple TV.

Согласно отчету, общая площадь M4 Mac mini будет меньше, чем у текущего Mac mini, но он может быть немного выше.

Нет никаких других подробностей о том, в какой форме будут объявлены новости на следующей неделе. Ожидается серия пресс-релизов в течение недели, возможно, с несколькими сопровождающими видеороликами.

