Вакцини Sinovac і AstraZeneca ефективні проти бразильського штаму COVID, - Reuters

Вакцини від коронавірусу розробки Sinovac і AstraZeneca ефективні проти бразильського штаму коронавірусу. І це обнадійливі дані для Бразилії і всього світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, проведені в Бразилії.

Деталі щодо ефективності обох препаратів не розкриваються. Зазначається лише, що це попередні результати досліджень.

У випадку з дослідженням ефективності вакцини Sinovac, вчені використовували кров пацієнтів, щеплених китайської вакциною. Цей препарат є основним в рамках кампанії вакцинації в Бразилії.

Протягом останніх тижнів існували побоювання щодо ефективності вакцин проти мутованих видів коронавірусу. Різні дослідження підтвердили ефективність вакцин проти британського штаму, який поширюється в Європі. У випадку зі штамом з Південної Африки відомо, що препарати дійсно менш ефективні.