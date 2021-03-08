ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцини Sinovac і AstraZeneca ефективні проти бразильського штаму COVID, - Reuters

Новость на русском → Бразилія, Понеділок 08 березня 2021 21:37
Вакцини Sinovac і AstraZeneca ефективні проти бразильського штаму COVID, - Reuters Фото: вакцина Sinovac від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Вакцини від коронавірусу розробки Sinovac і AstraZeneca ефективні проти бразильського штаму коронавірусу. І це обнадійливі дані для Бразилії і всього світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, проведені в Бразилії.

Деталі щодо ефективності обох препаратів не розкриваються. Зазначається лише, що це попередні результати досліджень.

У випадку з дослідженням ефективності вакцини Sinovac, вчені використовували кров пацієнтів, щеплених китайської вакциною. Цей препарат є основним в рамках кампанії вакцинації в Бразилії.

Протягом останніх тижнів існували побоювання щодо ефективності вакцин проти мутованих видів коронавірусу. Різні дослідження підтвердили ефективність вакцин проти британського штаму, який поширюється в Європі. У випадку зі штамом з Південної Африки відомо, що препарати дійсно менш ефективні.

Нагадаємо, що Україна чекає поставку вакцини Sinovac. Її доставка затримується. Через це Україна оштрафує постачальника за несвоєчасну поставку китайської вакцини проти COVID-19. Компанія "Лекхім", яка є представником Sinovac, зрушує терміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Бразилия вакцина від коронавірусу
NEWS
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"