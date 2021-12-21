У США тисячу військових лікарів направлять до лікарень для боротьби з COVID-19
Білий дім залучить додатково тисячу медичних фахівців з-поміж військовослужбовців для надання допомоги в американських лікарнях. Брак персоналу є однією з найсерйозніших проблем у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена до нації через ситуацію з коронавірусом.
Крім того, президент США розпорядився мобілізувати додатково тисячу військових, щоб вони допомогли укомплектувати персоналом місцеві лікарні і збільшити їх місткість.
"Ми вже почали перекидати групи медичних фахівців. Вони прибули цього тижня в штати Вісконсин і Індіана", - Байден.
У понеділок федеральні центри з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що "Омікрон" став домінуючим в країні.
Нагадаємо, 20 грудня в США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".