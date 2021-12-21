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У США тисячу військових лікарів направлять до лікарень для боротьби з COVID-19

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 23:55
У США тисячу військових лікарів направлять до лікарень для боротьби з COVID-19 Фото: Байден розпорядився залучити тисячу військових медиків для допомоги в лікарнях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім залучить додатково тисячу медичних фахівців з-поміж військовослужбовців для надання допомоги в американських лікарнях. Брак персоналу є однією з найсерйозніших проблем у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена до нації через ситуацію з коронавірусом.

Крім того, президент США розпорядився мобілізувати додатково тисячу військових, щоб вони допомогли укомплектувати персоналом місцеві лікарні і збільшити їх місткість.

"Ми вже почали перекидати групи медичних фахівців. Вони прибули цього тижня в штати Вісконсин і Індіана", - Байден.

У понеділок федеральні центри з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що "Омікрон" став домінуючим в країні.

Нагадаємо, 20 грудня в США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".

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