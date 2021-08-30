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Duster отримав "екстремальну" версію

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Понеділок 30 серпня 2021 08:00
Duster отримав "екстремальну" версію Фото: Dacia Duster (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Європейська модифікація Renault Duster, що випускається під брендом Dacia, отримала лімітовану комплектацію Extreme Limited Edition.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Dacia.

Ще у червні Dacia представила оновлений кросовер Duster другого покоління, який отримав незначні візуальні та технологічні оновлення. Тепер же компанія представила нове виконання Extreme Limited Edition.

Dacia вже не вперше підігріває попит на кросовер спеціальними виданнями. До Extreme європейським покупцям пропонувалися обмежені версії 15 Years, Techroad, SE Twenty і Black Collector.

Duster отримав &quot;екстремальну&quot; версію"Екстремальний" Duster отримав помаранчеві акценти на решітці радіатора, дзеркалах, рейлінгах і задніх дверей, оригінальні 17-дюймові колеса тощо. Модель доступна в шести різних кольорах: Glacier White, Pearl Black, Comet Grey, Iron Blue, Arizona Orange і Urban Grey.

Всередині також з'явилися помаранчеві акценти. Сидіння і дверні карти оббиті тканиною з помаранчевої прострочкою. Базуючись на флагманській комплектації Prestige, стандартне обладнання автомобіля включає 8-дюймовий сенсорний екран з інформаційно-розважальною системою Media Nav, Круїз-контроль, два порти USB і повний електропакет.

Duster отримав &quot;екстремальну&quot; версіюDuster Extreme зберігає дорожній просвіт в 214 мм. Dacia не розкриває двигуни, які будуть доступні для Extreme Limited Edition, але можна припустити, що це будуть найпотужніші варіанти моторної лінійки.

Вихід на ринок Duster Extreme запланований на 2022 рік. Тираж лімітованої версії не повідомляється, але навряд чи він перевищить 2-3 тис.екземплярів - за аналогією з попередніми спеціальними виданнями.

Duster отримав &quot;екстремальну&quot; версію

Раніше ми писали, що Toyota випускає ювілейний автомобіль Corolla. Для досягнення результату 50 млн автомобілів Corolla японському автовиробнику знадобилося 55 років.

Також повідомлялося, що Volkswagen прощається зі свинячою ковбасою каррівурст. Замість цього в меню з'являться їх замінники на рослинній основі, а також вегетаріанські і веганські страви.

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