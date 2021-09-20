Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах "Запорожця" і ВАЗ-2108

Унікальний саморобний автомобіль KVS було знайдено на звалищі. По дизайну цей двомісний спорткар разюче нагадує машину кота Леопольда з відомого мультфільму часів СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал AcademeG .

На одному зі звалищ Санкт-Петербурга (РФ) блогери знайшли незвичайний саморобний автомобіль. При погляді на цей мініатюрний двомісний спорткар впадає в око разюча схожість з машиною кота Леопольда з відомого мультсеріалу часів СРСР.

За документами власником машини вказаний Крилов В'ячеслав Сергійович. Він же є і творцем авто - на це вказує абревіатура KVS на задній панелі кузова.

Саморобний спортивний автомобіль KVS в тому вигляді, як він був знайдений на звалищі (Фото: YouTube / скріншот)

Однак схожість з машиною з мультфільму - далеко не найцікавіше в цьому авто. Спорткар побудовано в 1988 році, а його дизайн цілком відповідає віянням того часу: плоскі панелі кузова, клиноподібний профіль, фари, що ховаються у кузов. Цікаво, що насправді фари нерухомі - опускаються і підійматися спеціальні секції кузова.

Спорткар KVS створено на агрегатах "Запорожця" моделі ЗАЗ-968М - від нього використані лонжерони, передня і задня підвіски, а також гальма. Компонування також із заднім розташуванням двигуна. А ось кузов повністю оригінальний, як власне, і дизайн.

Також машина має знімну скляну панель даху, тим самим перетворюючись на таргу, а в салоні присутні авіаційні тумблери та прилади від радянських військових літаків. Схоже, творець автомобіля мав відношення до авіації або просто був небайдужий до цієї теми.

Так автомобіль виглядав незабаром після побудови

Спочатку на машині й двигун стояв від "Запорожця" - 40-сильний агрегат повітряного охолодження. Пізніше винахідник встановив більш потужний мотор від ВАЗ-21081 - карбюраторну 1,1-літрову "четвірку", яка в оригіналі розвивала 54 к.с.

Але і цього творцеві авто здалося замало - він приладив перед карбюратором електричний вентилятор для створення надлишкового тиску повітря. В результаті вийшов такий собі прообраз сучасного електричного наддуву. Наскільки в результаті збільшилася віддача мотора, невідомо.

Машина простояла на звалищі без руху близько 15 років, тому довелося постаратися, щоб її завести. А ось поїхати не вдалося - зчеплення і коробка передач не працюють.

Надалі блогери, які знайшли автомобіль, мають намір його відремонтувати, а після передати одному з місцевих музеїв або виставити на продаж.