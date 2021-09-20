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Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах "Запорожця" і ВАЗ-2108

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Росія, Понеділок 20 вересня 2021 09:02
Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах "Запорожця" і ВАЗ-2108 Знайдений саморобний спорткар RVS (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

Унікальний саморобний автомобіль KVS було знайдено на звалищі. По дизайну цей двомісний спорткар разюче нагадує машину кота Леопольда з відомого мультфільму часів СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал AcademeG.

На одному зі звалищ Санкт-Петербурга (РФ) блогери знайшли незвичайний саморобний автомобіль. При погляді на цей мініатюрний двомісний спорткар впадає в око разюча схожість з машиною кота Леопольда з відомого мультсеріалу часів СРСР.

За документами власником машини вказаний Крилов В'ячеслав Сергійович. Він же є і творцем авто - на це вказує абревіатура KVS на задній панелі кузова.

Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах &quot;Запорожця&quot; і ВАЗ-2108

Саморобний спортивний автомобіль KVS в тому вигляді, як він був знайдений на звалищі (Фото: YouTube / скріншот)

Однак схожість з машиною з мультфільму - далеко не найцікавіше в цьому авто. Спорткар побудовано в 1988 році, а його дизайн цілком відповідає віянням того часу: плоскі панелі кузова, клиноподібний профіль, фари, що ховаються у кузов. Цікаво, що насправді фари нерухомі - опускаються і підійматися спеціальні секції кузова.

Спорткар KVS створено на агрегатах "Запорожця" моделі ЗАЗ-968М - від нього використані лонжерони, передня і задня підвіски, а також гальма. Компонування також із заднім розташуванням двигуна. А ось кузов повністю оригінальний, як власне, і дизайн.

Також машина має знімну скляну панель даху, тим самим перетворюючись на таргу, а в салоні присутні авіаційні тумблери та прилади від радянських військових літаків. Схоже, творець автомобіля мав відношення до авіації або просто був небайдужий до цієї теми.

Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах &quot;Запорожця&quot; і ВАЗ-2108Так автомобіль виглядав незабаром після побудови

Спочатку на машині й двигун стояв від "Запорожця" - 40-сильний агрегат повітряного охолодження. Пізніше винахідник встановив більш потужний мотор від ВАЗ-21081 - карбюраторну 1,1-літрову "четвірку", яка в оригіналі розвивала 54 к.с.

Але і цього творцеві авто здалося замало - він приладив перед карбюратором електричний вентилятор для створення надлишкового тиску повітря. В результаті вийшов такий собі прообраз сучасного електричного наддуву. Наскільки в результаті збільшилася віддача мотора, невідомо.

Машина простояла на звалищі без руху близько 15 років, тому довелося постаратися, щоб її завести. А ось поїхати не вдалося - зчеплення і коробка передач не працюють.

Надалі блогери, які знайшли автомобіль, мають намір його відремонтувати, а після передати одному з місцевих музеїв або виставити на продаж.

Раніше ми розповідали про ТОП-3 найбільш незвичайних українських автомобіля, які показали на фестивалі Old Car Land в Києві.

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