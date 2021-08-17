Легендарний суперкар McLaren F1 продано на аукціоні за рекордну суму

Суперкар McLaren F1 пішов з молотка за рекордні 20 мільйонів доларів. Так дорого цей автомобіль ще ніколи не оцінювався.

Відмінно збережений екземпляр суперкара McLaren F1, випущений в 1995 році, побив рекорд вартості для цієї моделі. На аукціоні Gooding & Company в Pebble Beach автомобіль продали за вражаючу суму - 20 мільйонів 465 тисяч доларів.

Автомобіль мав оціночну вартість понад 15 мільйонів доларів, але його остаточна ціна перевершила всі очікування. Попередній рекорд продажів для звичайного дорожнього автомобіля McLaren F1 становив 15,62 мільйона доларів.

Даний F1 з номером шасі 029 - єдиний екземпляр моделі, пофарбований в коричневий колір" Крейтон", який в салоні поєднується зі шкіряною оббивкою світло-коричневого і темно-коричневого кольорів. Автомобіль за свої 26 років проїхав менше 390 км з моменту виходу з заводу. Суперкар взутий в оригінальні шини Goodyear Eagle F1.

Автомобіль довгі роки належав японському колекціонеру. Даний екземпляр має широку колекцію оригінальних аксесуарів в комплекті з машиною. До них відносяться Сервісна книжка, ящик для інструментів FACOM, титановий набір інструментів, керівництво користувача, ексклюзивні Годинники Tag Heuer і книга "Driving Ambition", яка додавалася до кожного F1, що покидав завод.

У період з 1992 по 1998 рік компанія McLaren побудувала 106 екземплярів F1, з яких 64 були випущені в дорожньому виконанні. Розроблений видатним конструктором Гордоном Мюрреєм, F1 оснащувався атмосферним V12 об'ємом 6,1 літра потужністю 618 к.с. Вся тяга передавалася на задні колеса через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Завдяки широкому використанню карбону, кевлара, титану і навіть золота, машина важила всього 1240 кг, що дозволяло моделі розганятися до 386,4 км/год.