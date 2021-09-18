Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Осінній фестиваль класичних автомобілів OldCarLand зібрав безліч яскравих автомобілів – в тому числі - "американців", які раніше не демонструвалися українській публіці.

Про найбільш цікаві і красиві класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

З 17 по 19 вересня в Києві, в музеї авіації імені О.К. Антонова на вулиці Медовій, 1 проходить фестиваль класичних автомобілів OldCarLand. Раніше ми розповідали, які цікаві та незвичайні українські автомобілі Показані публіці. Тепер п.рийшла черга поговорити про представників американського автопрому.

Dodge Dart Pioneer 1960 року

На фестивалі представлено Dodge Dart першого покоління, першого року випуску - 1960-го. Повнорозмірний седан пропонувався в трьох комплектаціях: базова Seneca, середня Pioneer і топова Phoenix. На OldCarLand експонується Dart у виконанні Pioneer.

Базова версія оснащувалася 6-циліндровим бензиновим мотором об'ємом 3,7 літра, опціонально пропонувалися V8 об'ємом до 6,3 літра. На яскраво-червоному седані, який демонструється на фестивалі, встановлена базова "шістка". Разом з нею працює триступенева «механіка» з кулісою на рульовій колонці.

Dart відразу завоював велику популярність, правда, ціною внутрішньої конкуренції з аналогічною продукцією Plymouth. Цікаво, що в рекламі 1960 року Dart порівнювався з автомобілями " C "(Chevrolet)," F "(Ford) і" P " (Plymouth). У 1960 році на канадському заводі компанії було вироблено понад 150 тисяч такиз седанів. Представлений на фестивалі екземпляр вже більше 10 років знаходиться в Україні.

Останні п'ять років його власник, мешканець Києва, відновлював повнорозмірний седан, намагаючись по максимуму використовувати нові оригінальні комплектуючі, які він шукав в США.

Dodge Dart Dodge Dart 1960 року випуску. Неймовірно красивий та вишуканий автомобіль на Old Car Land Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Dodge Dart Pioneer на осінньому фестивалі OldCarLand (Відео: facebook.com/OldCarLand)

Continental Mark V 1960 року

Щоб відокремити нове покоління флагманського седана Ford, його виділили в окремий суббренд - Continental. Третє покоління вироблялася з 1958 по 1960 рік. На фестивалі представлений седан 1960 модельного року з позначенням Mark V. з метою зростання продажів цей Continental став дешевше на цілих 40% у порівнянні з попередником.

Цінник на машину стартував з позначки в 6 тисяч доларів. Головними конкурентами "Континенталя" були Cadillac Eldorado і Imperial LeBaron. Ця генерація Continental стала найдовшим седаном, побудованим корпорацією Ford Motor Company.

Автомобіль оснащений 7,0-літровим 8-циліндровим двигуном потужністю 315 сил. Єдиною трансмісією була 3-ступінчаста автоматична коробка передач Turbo-Drive. Відрізнити машину 1960 року можна не тільки за оновленим дизайном, а й за зміненою конструкцією підвіски. Так, пружини в задній підвісці були замінені на однолистові ресори, також в списку базового оснащення з'явився круїз-контроль.

Експонований на фестивалі Continental Mark V зберігся в оригінальній фарбі і за свою 61-річну історію жодного разу не піддавався реставраційним роботам. Машина знаходиться в приватній колекції й на фестивалі представлена вперше.

Buick Riviera 1970 года

Buick Riviera другого покоління з'явилася в 1966 році. Представлений на OldCarLand екземпляр - 1970 року. Задньопривідне культове купе, представлене на фестивалі, оснащене 7,5-літровим V8 потужністю 370 к.с. і максимальним крутним моментом в 680 Нм. Цей мотор був найпотужнішим у всій модельній лінійці Buick в 1960-і роки.

Примітно, що 50 років назад в списку опціонального обладнання цього купе були не тільки підголовники, задні ремені безпеки та радіоприймач, а й кондиціонер, підсилювач керма, круіз-контроль, електропривід сидінь.

Автомобіль вперше у своєму класі в якості опції оснастили дисковими гальмами з чотирипоршневими супортами Bendix, "в базі" ж на всіх колесах були встановлені барабанні гальма. У 1970 році було випущено близько 37 000 купе, всього ж друге покоління Riviera за неповних п'ять років розійшлося по світу тиражем в 227 669 примірників.

Стартував Осінній OLD CAR LAND 2021 Нарешті цей день настав ;) В Музеї авіації (Медова, 1) стартував осінній OLD CAR LAND 2021. Приходьте. Чекаємо Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Класичні автомобілі з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві та інші цікаві машини виставки (Відео: facebook.com/OldCarLand)