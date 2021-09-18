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Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

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Субота 18 вересня 2021 09:08
Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві Класичні американські авто на осінньому фестивалі OldCarLand 2 021 (Фото: Костянтин Шірокун / РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Осінній фестиваль класичних автомобілів OldCarLand зібрав безліч яскравих автомобілів – в тому числі - "американців", які раніше не демонструвалися українській публіці.

Про найбільш цікаві і красиві класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

З 17 по 19 вересня в Києві, в музеї авіації імені О.К. Антонова на вулиці Медовій, 1 проходить фестиваль класичних автомобілів OldCarLand. Раніше ми розповідали, які цікаві та незвичайні українські автомобілі Показані публіці. Тепер п.рийшла черга поговорити про представників американського автопрому.

Dodge Dart Pioneer 1960 року

На фестивалі представлено Dodge Dart першого покоління, першого року випуску - 1960-го. Повнорозмірний седан пропонувався в трьох комплектаціях: базова Seneca, середня Pioneer і топова Phoenix. На OldCarLand експонується Dart у виконанні Pioneer.

Базова версія оснащувалася 6-циліндровим бензиновим мотором об'ємом 3,7 літра, опціонально пропонувалися V8 об'ємом до 6,3 літра. На яскраво-червоному седані, який демонструється на фестивалі, встановлена базова "шістка". Разом з нею працює триступенева «механіка» з кулісою на рульовій колонці.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в КиєвіDart відразу завоював велику популярність, правда, ціною внутрішньої конкуренції з аналогічною продукцією Plymouth. Цікаво, що в рекламі 1960 року Dart порівнювався з автомобілями " C "(Chevrolet)," F "(Ford) і" P " (Plymouth). У 1960 році на канадському заводі компанії було вироблено понад 150 тисяч такиз седанів. Представлений на фестивалі екземпляр вже більше 10 років знаходиться в Україні.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Останні п'ять років його власник, мешканець Києва, відновлював повнорозмірний седан, намагаючись по максимуму використовувати нові оригінальні комплектуючі, які він шукав в США.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Dodge Dart

Dodge Dart 1960 року випуску. Неймовірно красивий та вишуканий автомобіль на Old Car Land

Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Dodge Dart Pioneer на осінньому фестивалі OldCarLand (Відео: facebook.com/OldCarLand)

Continental Mark V 1960 року

Щоб відокремити нове покоління флагманського седана Ford, його виділили в окремий суббренд - Continental. Третє покоління вироблялася з 1958 по 1960 рік. На фестивалі представлений седан 1960 модельного року з позначенням Mark V. з метою зростання продажів цей Continental став дешевше на цілих 40% у порівнянні з попередником.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в КиєвіЦінник на машину стартував з позначки в 6 тисяч доларів. Головними конкурентами "Континенталя" були Cadillac Eldorado і Imperial LeBaron. Ця генерація Continental стала найдовшим седаном, побудованим корпорацією Ford Motor Company.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в КиєвіАвтомобіль оснащений 7,0-літровим 8-циліндровим двигуном потужністю 315 сил. Єдиною трансмісією була 3-ступінчаста автоматична коробка передач Turbo-Drive. Відрізнити машину 1960 року можна не тільки за оновленим дизайном, а й за зміненою конструкцією підвіски. Так, пружини в задній підвісці були замінені на однолистові ресори, також в списку базового оснащення з'явився круїз-контроль.

Експонований на фестивалі Continental Mark V зберігся в оригінальній фарбі і за свою 61-річну історію жодного разу не піддавався реставраційним роботам. Машина знаходиться в приватній колекції й на фестивалі представлена вперше.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Buick Riviera 1970 года

Buick Riviera другого покоління з'явилася в 1966 році. Представлений на OldCarLand екземпляр - 1970 року. Задньопривідне культове купе, представлене на фестивалі, оснащене 7,5-літровим V8 потужністю 370 к.с. і максимальним крутним моментом в 680 Нм. Цей мотор був найпотужнішим у всій модельній лінійці Buick в 1960-і роки.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Примітно, що 50 років назад в списку опціонального обладнання цього купе були не тільки підголовники, задні ремені безпеки та радіоприймач, а й кондиціонер, підсилювач керма, круіз-контроль, електропривід сидінь.

Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в КиєвіАвтомобіль вперше у своєму класі в якості опції оснастили дисковими гальмами з чотирипоршневими супортами Bendix, "в базі" ж на всіх колесах були встановлені барабанні гальма. У 1970 році було випущено близько 37 000 купе, всього ж друге покоління Riviera за неповних п'ять років розійшлося по світу тиражем в 227 669 примірників.

Стартував Осінній OLD CAR LAND 2021

Нарешті цей день настав ;) В Музеї авіації (Медова, 1) стартував осінній OLD CAR LAND 2021. Приходьте. Чекаємо

Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Класичні автомобілі з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві та інші цікаві машини виставки (Відео: facebook.com/OldCarLand)

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