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110 "фантомів" до 2023 року: в МВС розповіли про плани прихованого контролю швидкості на дорогах України

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 16:12
110 "фантомів" до 2023 року: в МВС розповіли про плани прихованого контролю швидкості на дорогах України Перші поліцейські автомобілі проекту "Фантом " (Фото: mvs.gov.ua)
Автор: Вадим Добровольский

На дорогах України з'являться поліцейські автомобілі прихованого патрулювання. Зараз проект" Фантом" знаходиться на стадії випробувань і сертифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

У понеділок, 6 вересня, глава МВС Денис Монастирський розповів про пріоритетні напрямки і проекти Міністерства внутрішніх справ України на найближчі роки.

Серед них варто відзначити проект" Фантом" - контролювання дотримання ПДР за допомогою спеціальними патрульними автомобілями без розпізнавальних знаків. Зараз у розпорядженні патрульної поліції є чотири таких машини. Всі вони базуються на кросоверах Skoda Kodiaq і були закуплені в кінці 2020 року.

Після завершення випробувань і сертифікації автомобілі "Фантом" заступлять на чергування, але точну дату запуску проекту міністр не назвав.

Натомість озвучив плани щодо подальшого розширення парку таких машин. Так, Наступного року МВС планує збільшити кількість "фантомів" до 23 одиниць, а у 2023-му їх кількість повинна досягти 110 одиниць.

Автомобілі прихованого патрулювання проекту" Фантом" призначені для вирішення відразу декількох задач.

Функції поліцейських автомобілів проекту "Фантом"

  • Фіксація порушень Правил дорожнього руху безпосередньо в транспортному потоці
  • Контроль швидкості рухомих транспортних засобів
  • Відстеження місцезнаходження патрульних автомобілів

"У патрульній машині встановлюється прилад для фіксації правопорушень, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно знаходиться в русі, — раніше розповідав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. — Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автомобілів, що рухаються в попутному напрямку або в зустрічному".

Як зазначив, Денис Монастирський, патрульні машини "Фантом" не зупинятимуть автомобілі-порушники. "Фактично, це будуть пересувні комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР — говорить глава МВС.

На цей час в поліції не озвучили, якими приладами фіксації порушень ПДР будуть оснащені автомобілі "Фантом".

Презентація пріоритетних напрямів та проєктів Міністерства внутрішніх справ України

#НАЖИВО Презентація пріоритетних напрямів та проєктів Міністерства внутрішніх справ України Національна поліція України ДСНС України Державна прикордонна служба України Національна гвардія України Державна міграційна служба України Патрульна поліція України Головний сервісний центр МВС

Posted by МВС України on Monday, September 6, 2021

Презентація пріоритетних напрямів та проектів Міністерства внутрішніх справ України, що відбулася 6 вересня 2021 року

Нагадавши, з 3 вересня в Україні розпочали роботу нові стаціонарні комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР.

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