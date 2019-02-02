Справжній суперфуд: дієтологи назвали всі корисні властивості шоколаду

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нові дослідження показують, що у шоколаду більш широкий спектр дії

Дієтологи вважають, що чорний шоколад здатний не тільки зміцнити серце, знизити ризик діабету і запобігти інсульту, але і може стати порятунком при депресії або хронічній втомі. Про це пише видання Healthy Style.

Останні дослідження показали, що чорний гіркий шоколад – це справжній суперфуд. У ньому міститься велика кількість речовин, які активізують роботу мозку, зміцнюють імунітет і знижують ризик багатьох серйозних захворювань.

Чорний шоколад з вмістом какао не менше 70% рекомендується приймати під час депресії або при сильній втомі, апатії. В такому шоколаді є природні антидепресанти - теобромін, анандамид, фенілетиламін. Останній в організмі перетворюється в серотонін, який називають "гормоном щастя". Для поліпшення стану достатньо з'їсти хоча б кілька шматочків шоколаду. Можна додати під час приготування десертів або випічки.

Такий шоколад благотворно впливає на серцево-судинну систему і знижує ризик виникнення холестеринових бляшок. Медики відзначають, що чорний шоколад розганяє кров по судинах, а антиоксиданти впливають на роботу серцевого м'яза.

Дослідження на тему впливу шоколаду на серцево-судинну систему показали, що це ласощі можуть запобігти розвитку інсульту і утворенню шкідливого холестерину.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також шоколад здатний знижувати кров'яний тиск і гіпертонікам рекомендується регулярно з'їдати кілька шматочків шоколаду з вмістом какао не менше 50-70%.

Гіркий шоколад знижує ризик розвитку діабету, так як він підвищує чутливість до інсуліну. Фахівці попереджають, що інші шоколадні солодощі, з більш низьким рівнем вмісту какао, можуть нашкодити.

Вчені виявили ще одну властивість гіркого шоколаду. Теобромін, який в ньому міститься, відповідає за зниження активності блукаючого нерва, що регулює напади кашлю. Тому чорний шоколад може стати більш ефективним препаратом в боротьбі з кашлем, ніж, наприклад, кодеїн.

Крім того, чорний шоколад корисно вживати вагітним, так як він знижує кров'яний тиск і допомагає виключити ситуації, при яких кровопостачання плода ускладнюється.

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