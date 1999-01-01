Даже тогда, когда другие части Соединенного королевства лихорадило из-за попыток тех или иных сил отколоть от государства Ирландию или Шотландию, Уэльс оставался непоколебим. Конечно, и там хватало недовольных, даже в 19 веке в Уэльсе происходили бунты. Но они были связаны или с несправедливостью выборного законодательства, одинаково ущемлявшего и валлийцев, и англичан, или с бедственным положением сельских жителей. Требований независимости или каких-то особых условий для своей части королевства бунтовщики не выдвигали.



В валлийском языке почти до самого конца 19-го века даже отсутствовало слово, обозначающее "национализм". Его просто не к чему было применить.



Но с 1860-х годов национализм потихоньку пробуждается в валлийском обществе. Какое-то время проявления национального духа не идут дальше изучения традиций, языка и истории народа Уэльса. Но в 1881 году Уэльс впервые даже не за полтора столетия со дня подписания Акта об Унии, а с середины 16 века, когда и произошло формальное подчинение страны Лондону, оказывается отдельно упомянут в утвержденном парламентом законе. Известный как Акт о воскресном закрытии (или даже о воскресной трезвости), этот закон предписывал владельцам пабов, расположенных на территории Уэльса, не обслуживать посетителей в воскресные дни. Основанием для появления такого закона стали требования различных кружков и объединений борьбы за трезвость сократить продажи спиртного. Эти общества и кружки были куда активнее на окраинах королевства, чем в его центральных землях, поэтому правительство и распространило действие Акта о трезвости на один лишь Уэльс.



Запрет на работу пабов в воскресенье способствовал появлению в Уэльсе большого количества частных клубов, на которые ограничения не распространялись. Не исключено, что в этих клубах, вход в которые был открыт только хорошо знакомым между собой людям, и выкристаллизовались в итоге идеи валлийского национализма, само обсуждение которых в наполненных чужаками пабах вряд ли было возможно.



Однако первое официальное объединение валлийских националистов – Cymru Fydd, "Молодой Уэльс" – появилось не в Уэльсе, а в столичном Лондоне. Его основателями были давно уже обосновавшиеся в сердце империи валлийские ученые, писатели и даже члены британского парламента.



Младоваллийцы не скрывали, что к созданию объединения их подтолкнул бурный рост национального самосознания в Ирландии. Однако, в отличие от ирландский националистов, добивавшихся выхода из острова из состава Соединенного королевства, Cymru Fydd не видели свой народ независимым от короны. Ирландский национализм и британский империализм причудливо уживались в идеологии объединения. Более того, многим валлийцам такая позиция была близка и понятна.



"Молодой Уэльс" имеет все шансы на успех в валлийской политике", - писала в 1899 году газета Western Mail.



К моменту публикации этих строк в Cymru Fydd уже состоял валлийский политик Ллойд Джордж, который позже станет министром финансов, обороны и, в конце концов, премьер-министром Великобритании.



Именно при валлийце-премьере империя не только выиграла Первую мировую войну, но и признала де-факто независимость Ирландии от Соединенного королевства.



Ну а для своей родины Ллойд Джордж пролоббировал в 1914 году закон (в силу вступил только в 1920 году), отделивший церковь Уэльса от церкви Англии. Этот документ был во многом революционным, так как даже в большей степени, чем Акт о трезвости подчеркивал особость и отдельность Уэльса от Англии.

