Даже тогда, когда
другие части Соединенного королевства лихорадило из-за попыток тех или иных сил отколоть от
государства Ирландию или Шотландию, Уэльс оставался непоколебим. Конечно, и там хватало
недовольных, даже в 19 веке в Уэльсе происходили бунты. Но они были связаны или с
несправедливостью выборного законодательства, одинаково ущемлявшего и валлийцев, и англичан,
или с бедственным положением сельских жителей. Требований независимости или каких-то особых
условий для своей части королевства бунтовщики не выдвигали.
В валлийском языке
почти до самого конца 19-го века даже отсутствовало слово, обозначающее "национализм". Его
просто не к чему было применить.
Но с 1860-х годов национализм потихоньку
пробуждается в валлийском обществе. Какое-то время проявления национального духа не идут
дальше изучения традиций, языка и истории народа Уэльса. Но в 1881 году Уэльс впервые даже
не за полтора столетия со дня подписания Акта об Унии, а с середины 16 века, когда и
произошло формальное подчинение страны Лондону, оказывается отдельно упомянут в утвержденном
парламентом законе. Известный как Акт о воскресном закрытии (или даже о воскресной
трезвости), этот закон предписывал владельцам пабов, расположенных на территории Уэльса, не
обслуживать посетителей в воскресные дни. Основанием для появления такого закона стали
требования различных кружков и объединений борьбы за трезвость сократить продажи спиртного.
Эти общества и кружки были куда активнее на окраинах королевства, чем в его центральных
землях, поэтому правительство и распространило действие Акта о трезвости на один лишь Уэльс.
Запрет на работу пабов в воскресенье способствовал появлению в Уэльсе большого
количества частных клубов, на которые ограничения не распространялись. Не исключено, что в
этих клубах, вход в которые был открыт только хорошо знакомым между собой людям, и
выкристаллизовались в итоге идеи валлийского национализма, само обсуждение которых в
наполненных чужаками пабах вряд ли было возможно.
Однако первое официальное
объединение валлийских националистов – Cymru Fydd, "Молодой Уэльс" – появилось не в Уэльсе,
а в столичном Лондоне. Его основателями были давно уже обосновавшиеся в сердце империи
валлийские ученые, писатели и даже члены британского парламента.
Младоваллийцы не
скрывали, что к созданию объединения их подтолкнул бурный рост национального самосознания в
Ирландии. Однако, в отличие от ирландский националистов, добивавшихся выхода из острова из
состава Соединенного королевства, Cymru Fydd не видели свой народ независимым от короны.
Ирландский национализм и британский империализм причудливо уживались в идеологии
объединения. Более того, многим валлийцам такая позиция была близка и понятна.
"Молодой Уэльс" имеет все шансы на успех в валлийской политике", - писала в 1899 году газета
Western Mail.
К моменту публикации этих строк в Cymru Fydd уже состоял валлийский
политик Ллойд Джордж, который позже станет министром финансов, обороны и, в конце концов,
премьер-министром Великобритании.
Именно при валлийце-премьере империя не только
выиграла Первую мировую войну, но и признала де-факто независимость Ирландии от Соединенного
королевства.
Ну а для своей родины Ллойд Джордж пролоббировал в 1914 году закон
(в силу вступил только в 1920 году), отделивший церковь Уэльса от церкви Англии. Этот
документ был во многом революционным, так как даже в большей степени, чем Акт о трезвости
подчеркивал особость и отдельность Уэльса от Англии.