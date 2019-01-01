Семейный ресторан на воде Veranda on the river презентует новое сезонное меню

"Мы для себя вынашивали
идею, которая совместит в себе и вкусность, и полезность, и стоимость в том числе. Наше
новое меню будет иметь три ветки. Одно направление – это эксклюзивные позиции, такие как
мясо вагю, крабы. Также будет и классика – блюда из печи, дикая рыба, расширяется десертная
линейка, добавляется много видов домашних паст, ризотто. Мы обязательно оставим то, что
очень любят и ценят наши гости. И третья линейка – это эко-направление. Меню экологически
чистого продукта. Мы за здоровый образ жизни", - подытожила Авраменко.