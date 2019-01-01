ru
ua
Семейный ресторан на воде Veranda on the river презентует новое сезонное меню
Какие сюрпризы готовит известный шеф-повар Сергей Башинский гостям ресторана - читайте в материале
Киевский семейный ресторан на воде Veranda on the river (Веранда на Днепре) 16, 17 и 18 октября готовит презентацию нового сезонного меню. Это будет сочетание украинских традиций, мировых рецептов и авторского прикосновения шеф-повара Сергея Башинского.

Журналисты "РБК-Україна" побывали в ресторане и узнали, какие гастрономические сюрпризы готовит команда заведения для своих гостей.
Видео: ресторан Veranda on the river (facebook.com/styler.rbc.ua)
Как выяснилось, получение рестораном престижной награды – высокой оценки от TUCC – стимулирует и дальше демонстрировать высокий уровень работы. Поэтому за новыми впечатлениями команда Veranda on the river во главе с главным своим кулинаром отправилась в тур по Европе и США.

Так, поварам удалось посетить мастер-классы в Монако, Бордо, Монте-Карло, Париже, Стране Басков. Там же они побывали в нескольких ресторанах, отмеченных звездами Michelin.
Фото: шеф-повар Сергей Башинский
Как утверждает Сергей Башинский, главным трендом осени становится использование исключительно сезонных и эко-продуктов. Поэтому новые блюда Veranda on the river будут приготовлены с добавлением мяса и овощей, отмеченных специальным сертификатом качества. Прохладная погода, дань охоте и расположению на берегу Днепра диктует свои тенденции – гурманов ожидает множество согревающих супов, изысканных салатов с морепродуктов, вкусных блюд из правильно приготовленного мяса. И, конечно, венчают каждый шедевр Сергея Башинского азиатские ноты.

Не секрет, что кулинар является поклонником восточной кухни – использует множество различных специй, готовит уникальные пикантные авторские соусы.
16, 17, 18 октября состоится официальная презентация нового осеннего меню, а также в честь такого события пройдут торжественные ужины в ресторане по адресу:
Киев, Набережное шоссе, 11А.
Добавим, что одна из главных достопримечательностей ресторана - открытая шоу-кухня, на которой есть все для разнообразия приготовления блюд: смокер, дровяная печь, мангал, хоспер, тандыр. Есть и своя сыроварня, где готовится моцарелла, буррата и страчателла. Также в ресторане есть две винные комнаты - красная и белая.
Алексей Алексеенко
шеф-сомелье
"Красная винная комната - это наша гордость, - признается сомелье Алексей Алексеенко. - Она больше. Если белая комната вмещает около 3 тысяч бутылок, то эта – более 5. Тут есть то, чего нет ни у кого в этой стране - уникальные коллекции вин. Кроме нашего техимпорта, мы выкупаем погреба у частных людей, которые по разным причинам решили его продать. Это старые винтажи того, что не купишь нигде! В Веранде на Днепре всегда проводим экскурсию: приезжают люди, заводим в комнату, рассказываем о наших новинках. Многих всегда поражает наша ценовая политика, - поделился шеф-сомелье Алексей Алексеенко. - Потому что у нас европейская ценовая политика, мы делаем очень небольшие наценки."
Также подробностями о старте нового сезонного меню поделилась и управляющая рестораном Татьяна Авраменко.
Татьяна Авраменко
управляющая рестораном
"Мы для себя вынашивали идею, которая совместит в себе и вкусность, и полезность, и стоимость в том числе. Наше новое меню будет иметь три ветки. Одно направление – это эксклюзивные позиции, такие как мясо вагю, крабы. Также будет и классика – блюда из печи, дикая рыба, расширяется десертная линейка, добавляется много видов домашних паст, ризотто. Мы обязательно оставим то, что очень любят и ценят наши гости. И третья линейка – это эко-направление. Меню экологически чистого продукта. Мы за здоровый образ жизни", - подытожила Авраменко.
Made on
Tilda