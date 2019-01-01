Семейный ресторан на воде Veranda on the river презентует новое сезонное меню

"Красная винная комната - это наша гордость, - признается сомелье Алексей Алексеенко. - Она больше. Если белая комната вмещает около 3 тысяч бутылок, то эта – более 5. Тут есть то, чего нет ни у кого в этой стране - уникальные коллекции вин. Кроме нашего техимпорта, мы выкупаем погреба у частных людей, которые по разным причинам решили его продать. Это старые винтажи того, что не купишь нигде! В Веранде на Днепре всегда проводим экскурсию: приезжают люди, заводим в комнату, рассказываем о наших новинках. Многих всегда поражает наша ценовая политика, - поделился шеф-сомелье Алексей Алексеенко. - Потому что у нас европейская ценовая политика, мы делаем очень небольшие наценки."

