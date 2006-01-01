"Тихая" эпидемия: почему мы так мало знаем о мигрени - одной из самых распространенных болезней в мире

"Правильно ли это - присутствовать на работе во время серьезной атаки мигрени? На самом деле, если считать деньги, презентизм для государства гораздо серьезнее в плане потери доходов от производительности людей, чем абсентеизм, когда человек отсутствует на работе", - добавляет Лидия Гончар.



В социальном плане мигрень значительно влияет не только на профессиональные аспекты, но и на личные. 80% респондентов абсолютно во всех исследованиях говорят, что хотя бы раз в жизни что-то отменяли из-за мигрени, а люди с хронической мигренью постоянно так делают.



Течение и тяжесть мигрени очень часто осложняется тем фактом, что мигрень, как правило, не приходит одна. Очень часто она сопровождается развитием сопутствующих заболеваний и состояний, которые дополнительно ухудшают качество жизни пациента. Так, например, почти постоянным "партнером" мигрени является тревожность. Из-за частой эпизодичной или хронической мигрени человек начинает жить в постоянном страхе, когда же состоится следующий приступ и не застанет ли он врасплох, что придется отменить или перенести что-то важное.



Как следствие, человек становится более замкнутым и в результате появляются симптомы, перерастающие в депрессию. Кроме того, на этом фоне развиваются нарушение сна, общее истощение, раздражение, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.



Кроме того, триггером для развития мигрени могут быть, например, перепады атмосферного давления, особенности метаболизма, некоторые лекарственные средства и др.

