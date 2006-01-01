"Тихая" эпидемия: почему мы так мало знаем о мигрени - одной из самых распространенных болезней в мире

По данным ВОЗ, от
мигрени страдает каждый десятый житель планеты. То есть тысячи людей по всему миру ежедневно
обращаются к врачам из-за пульсирующей головной боли.
В то же время, по глобальным
рейтингам заболеваний 2016 года мигрень занимает второе место среди заболеваний, которые
наиболее ограничивают работоспособность, поскольку очередной приступ способен серьезно
выбить из колеи или полностью сделать человека нетрудоспособным.
Впрочем, несмотря
на все это, о мигрени по-прежнему известно очень мало. Природа мигрени до конца не
установлена, исследования до сих пор не получают достаточного финансирования, а многие не
считают недуг настоящим неврологическим расстройством.
В современном обществе от
мигрени тоже часто отмахиваются, мол, "это просто головная боль". Однако, если с обычной
головной болью можно, как правило, справиться с помощью традиционных обезболивающих средств,
то мигрень таким образом преодолеть удается далеко не всегда.
В партнерском
проекте при фармацевтической компании "Дарница", одним из стратегических направлений
деятельности которой является решение проблем боли, РБК-Украина анализирует, какие опасности
таит в себе мигрень, почему нам так мало известно о самой распространенной в мире болезни и
справедливо ли мигрень называют "тихой" эпидемией XXI века.