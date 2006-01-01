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РБК-Україна
"Тихая" эпидемия: почему мы так мало знаем о мигрени - одной из самых распространенных болезней в мире
Спецпроект при поддержке фармацевтической компании "Дарница"
По данным ВОЗ, от мигрени страдает каждый десятый житель планеты. То есть тысячи людей по всему миру ежедневно обращаются к врачам из-за пульсирующей головной боли.

В то же время, по глобальным рейтингам заболеваний 2016 года мигрень занимает второе место среди заболеваний, которые наиболее ограничивают работоспособность, поскольку очередной приступ способен серьезно выбить из колеи или полностью сделать человека нетрудоспособным.

Впрочем, несмотря на все это, о мигрени по-прежнему известно очень мало. Природа мигрени до конца не установлена, исследования до сих пор не получают достаточного финансирования, а многие не считают недуг настоящим неврологическим расстройством.

В современном обществе от мигрени тоже часто отмахиваются, мол, "это просто головная боль". Однако, если с обычной головной болью можно, как правило, справиться с помощью традиционных обезболивающих средств, то мигрень таким образом преодолеть удается далеко не всегда.

В партнерском проекте при фармацевтической компании "Дарница", одним из стратегических направлений деятельности которой является решение проблем боли, РБК-Украина анализирует, какие опасности таит в себе мигрень, почему нам так мало известно о самой распространенной в мире болезни и справедливо ли мигрень называют "тихой" эпидемией XXI века.
"Забытая" эпидемия
Несмотря на огромное влияние на здоровье, работоспособность и экономику в целом, мигрень остается одним из наименее изученных заболеваний, исследования которой годами не получали необходимого финансирования.

Например, в США, где мигренью страдают примерно 12% населения, финансирование ее исследований в 2017 году составило всего 22 млн долларов. Для сравнения - на исследования астмы, которой болеет в половину меньше американцев, выделено в 13 раз больше (около 300 млн долл.), а диабета - в 50 раз больше (1,1 млрд долл.).

Конечно, астма и диабет являются потенциально опасными для жизни болезнями, поэтому научный интерес к этим и другим подобным заболеваниям не ставится под сомнение.

Но распространенность мигрени и ее бремя - это также вызов для общества, а потому данная проблема не в меньшей степени заслуживает внимания исследователей.
Мигрень в большинстве случаев - имеет "женское лицо". По статистике, от мигрени страдает каждая пятая женщина и только один из 15 мужчин.
Из-за этого, в частности, точные причины болезни до конца так и не определены. Потому что именно приводит к приступам - гормональные изменения или аномальная активность мозга - неизвестно. Так же как не существует единого для всех лечения мигрени.

Значительная распространенность мигрени и ее выраженное влияние на работоспособность у людей молодого возраста приводят к существенным экономическим последствиям - как для каждой семьи, где есть человек с мигренью, так и для государства.

Однако, несмотря на то, что только в США прямые и косвенные затраты на мигрень достигают 36 млрд долларов в год, проблема мигрени далеко не всегда осознается должным образом.

В то же время о серьезности мигрени говорят уже давно - еще в 2006 году Всемирный союз головной боли и Европейская Федерация головной боли (European Headache Federation and World Headache Alliance) определяли мигрень как "забытой" или "тихой эпидемией".
Не просто головная боль
Кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора фармацевтической компании "Дарница" Лидия Гончар-Чердакли отмечает, что мигрень - это не просто головная боль. В течение последних двадцати лет мигрень постоянно лидирует в самых разных антирейтингах по бремени неврологических заболеваний, а в последнее время ее еще начали рассматривать как одну из основных причин нетрудоспособности среди людей до 50 лет.
По данным статистики, 96% населения земного шара хотя бы раз в жизни испытывало головную боль. А как же остальные 4%, спросите вы? Даже если этому человеку повезло и он не чувствовал головной боли, у него есть родные, коллеги, жена или муж, дети, родители, которых не обошла проблема головной боли
Лидия Гончар-Чердакли
Кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора фармацевтической компании "Дарница"
Пульсирующая головная боль - это только одно из проявлений сложного заболевания, иногда даже не самый дезадаптирующий.

Однако даже в этой ситуации, многие специалисты до сих пор не считают ее серьезной болезнью. Частично такое отношение к мигрени заключается в ее статусе преимущественно "женского" недуга и отражает гендерные предубеждения.

С учетом диагностических критериев Международного общества головной боли (IHS), распространенность мигрени в США составляет около 18% среди женщин и 6% - среди мужчин. Похожая пропорция характерна и для большинства стран Европы.
Научно подтверждено, что в течение жизни один или несколько приступов мигрени переносят не менее 80% людей. К заболеванию можно отнести те случаи, когда частота приступов головной боли значительно влияет на качество жизни и работоспособность человека.
Самые высокие показатели распространенности мигрени наблюдаются в наиболее продуктивные годы жизни (в возрасте от 25 до 55 лет); 90% лиц, страдающих мигренью, переносят свой первый приступ до 40-летнего возраста; 49,0% - принимают лекарственные средства во время приступа.

Кроме того, исследования последних лет показывают рост распространенности мигрени. По данным Национальной службы здоровья, в мире наблюдается увеличение превалентности мигрени на 60% - от 25,8 до 41 на 1000 населения.

Мигрень - также одна из самых частых причин обращения за неотложной медицинской помощью. По данным Национальной службы амбулаторной медицинской помощи США, причиной более 10 млн визитов к врачу в течение года были именно головные боли.
Мир человека с мигренью
Невидимость симптомов мигрени очень часто становится предметом ее неправильного восприятия у окружающих или вообще предметом неуместных шуток, вроде, мигрень - это болезнь аристократов.
Но мир человека с мигренью - это не просто боль и подержаться за голову. Мир пациента с мигренью в период приступа - это очень и очень плохо, потому что в это время человек может чувствовать дополнительно широкий спектр тяжелых дезадаптирующих симптомов, например фотофобия или светобоязнь, фонофобия или боязнь громких звуков, тошноту. Единственное желание пациента с мигренью - это спрятаться в темной и тихой комнате, чтобы никто не трогал, потому что световые и звуковые раздражители вызывают только усиление боли
Лидия Гончар-Чердакли
Кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора фармацевтической компании "Дарница"
Пульсирующая боль при мигрени охватывает, как правило, половину головы и усиливается при физической нагрузке, стрессе.

Однако очень важно помнить, что головная боль при этом - лишь один из симптомов мигренозной атаки, которая в целом начинается задолго до развития головной боли.
Продромальный период
В частности мигрень начинается с продромального периода, развивается иногда за несколько часов, а иногда за несколько дней до самой атаки головной боли. Основными симптомами этой фазы является усталость, возможны перепады настроения, зевота, тяга к определенным видам пищи. Сначала, например, может быть раздражение, а потом что-то вроде эйфории.
Аура
После продрома у 25% людей развивается аура, которая длится от пяти до шестидесяти минут, но этого достаточно для того, чтобы человек существенно потерял качество жизни. Аура - это комплекс зрительных, слуховых или сенсорных неврологических нарушений, которые возникают перед началом приступа головной боли при мигрени. Чаще всего (более чем в 90%) - случается зрительная аура. Ее проявлением может быть появление зигзагообразных узоров перед глазами или нечеткость зрения. Аура, как и мигренозная атака в целом может догнать человека в любой период жизни - на совещании, на отдыхе, за рулем и привести к иногда очень драматическим последствиям.
Головная боль
Только после этого развивается, собственно, фаза головной боли, которую непосредственно ассоциируют с мигренью. Эта головная боль длится минимум 4 часа, а иногда достигает и 72 часов.
Постдромальный период
К сожалению, на этом мигрень не заканчивается. Развивается постдромальный период - так называемый период истощения после атаки головной боли. В это время могут наблюдаться когнитивные нарушения, бывает очень трудно на чем-то сосредоточиться. В таком состоянии иногда трудно подбирать слова. Иногда просто невозможно решать какие-то сложные задачи. Кроме того, может присутствовать фотофобия, которая остается после атаки головной боли. Чувствуется абсолютное истощение и, к сожалению, у некоторой части людей этот цикл начинается почти сразу по-новому.
"По последним данным на апрель 2020 у нас 34 миллиона взрослого населения. Если экстраполировать статистику ВОЗ к украинским реалиям, взяв за основу взрослое население, то тех, кто в Украине страдает мигренью, может быть более трех миллионов человек. То есть суммарно это такой себе Киев, где у кого-то начинается продромальный период, кто-то в это время чувствует ауру, кто-то - атаку мигрени, а кто-то переживает постдромальный период ", - объясняет заместитель медицинского директора" Дарницы ".
Эффективно ли работают люди с мигренью?
Согласно последним исследованиям, 70% людей с мигренью утверждают, что мигрень существенно влияет на выполнение их служебных обязанностей. А 60% из них сообщили об отсутствии хотя бы одного дня на работе за последний месяц именно из-за головной боли.
Почти 50% людей с мигренью признают снижение производительности во время работы. У этого явления даже есть собственный термин - презентизм, то есть когда человек находится на рабочем месте при плохом самочувствии, но мало продуктивен. И для мигрени это распространенное явление, особенно в странах, где не принято брать больничные листы в связи с мигренью.
"Правильно ли это - присутствовать на работе во время серьезной атаки мигрени? На самом деле, если считать деньги, презентизм для государства гораздо серьезнее в плане потери доходов от производительности людей, чем абсентеизм, когда человек отсутствует на работе", - добавляет Лидия Гончар.

В социальном плане мигрень значительно влияет не только на профессиональные аспекты, но и на личные. 80% респондентов абсолютно во всех исследованиях говорят, что хотя бы раз в жизни что-то отменяли из-за мигрени, а люди с хронической мигренью постоянно так делают.

Течение и тяжесть мигрени очень часто осложняется тем фактом, что мигрень, как правило, не приходит одна. Очень часто она сопровождается развитием сопутствующих заболеваний и состояний, которые дополнительно ухудшают качество жизни пациента. Так, например, почти постоянным "партнером" мигрени является тревожность. Из-за частой эпизодичной или хронической мигрени человек начинает жить в постоянном страхе, когда же состоится следующий приступ и не застанет ли он врасплох, что придется отменить или перенести что-то важное.

Как следствие, человек становится более замкнутым и в результате появляются симптомы, перерастающие в депрессию. Кроме того, на этом фоне развиваются нарушение сна, общее истощение, раздражение, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, триггером для развития мигрени могут быть, например, перепады атмосферного давления, особенности метаболизма, некоторые лекарственные средства и др.
От мигрени к инсульту
Важной задачей для исследователей в будущем является точное понимание пути развития мигрени. Это, в свою очередь, поможет лучше управлять заболеванием и предотвратить его негативные последствия.

Если говорить о том, что происходит на уровне мозга человека с мигренью, то раньше считалось, что природа мигрени в основном сосудистая. Сейчас понимание болезни несколько освободилось и чаще говорят о том, что мигрени развиваются вследствие повышенной возбудимости нейронов (нервных клеток) мозга человека.

Последствия же мигрени у пациентов могут быть очень серьезными и даже представлять угрозу жизни.
В 2018 году было опубликовано одно из крупнейших популяционных исследований по мигрени, проведенное в Дании, в котором исследовали 51 000 людей с мигренью, сравнив их с 510 тысячами людей без мигрени.

Согласно результатам исследования, наличие мигрени повышало риск развития таких серьезных и иногда трагических осложнений как инфаркт миокарда, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, тромбоэмболия, фибрилляция или трепетание предсердий.

Если применить эти данные к ситуации в Украине, то получается, что ежегодно около 300-400 человек преимущественно молодого возраста могут иметь угрозу ишемического инсульта вследствие осложнений мигрени.

Как и в случае других заболеваний, в борьбе с мигренью нужно своевременное и должным образом назначенное лечение.
Лечение любого человека с мигренью следует начинать с консультации врача.
В случае установленного врачом диагноза "мигрень", важно обратить внимание на работу с триггерами (факторами, провоцирующими развитие атак) мигрени, вести дневник заболевания. Максимальное устранение мигренозных триггеров позволит увереннее управлять течением заболевания и достичь лучших терапевтических результатов. Большую роль в этом играет нормализация режима дня, правильное чередование циклов труда и отдыха, избегание нервного перенапряжения и стрессовых нагрузок.

Важно не терпеть головную боль - и если это единичные случаи, то после консультации с врачом или фармацевтом, применить в соответствии средства с обезболивающим эффектом. Это могут быть как монопрепараты, так и комбинированные средства. Последние могут иметь определенные преимущества, учитывая сочетание различных механизмов действия. Однако, ни в коем случае нельзя постоянно пить нестероидные противовоспалительные средства или обезболивающие или триптаны, самостоятельно повышать дозу, неконтролируемо их принимать.

В целом же, стоит еще раз подчеркнуть, мигрень - серьезное заболевание, которое существенно снижает качество жизни. И важным является распространение знаний об этом заболевании в обществе, что не только поможет лучше понять его, но и позволит людям с мигренью чувствовать себя более защищенными. Потому что, несмотря на отсутствие внешних проявлений, мигрень негативно влияет и на тех, кто ею болеет, и на членов их семей, и на работодателей, и государство в целом.
Текст и фото РБК-Украина
rbc.ua, 2020
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