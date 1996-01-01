Однако, даже
непохожему на еврея, не имеющему при себе порнографию, алкоголь и запрещенную литературу
просто так в Газу не попасть. На "ХАМАС-чекпоинт" требуют еще и предоставить данные
принимающей стороны - имя, фамилию и номер телефона человека, который будет нести
ответственность за гостя, если окажется, что проникший в Газу обманул контролеров и пришел с
какими-то недобрыми целями. Шпионить, например, или готовить журналистские материалы,
которые в ХАМАС сочтут необъективными. Обычно принимающей стороной выступают местные
журналисты, которые готовы поручиться за иностранных коллег. Те же, кто не обзавелся
знакомствами в Газе, могут нанять поручителя прямо на блок-посту. Если найти общий язык с
бойцами ХАМАС, они сами позвонят кому-то из местных жителей, который вскоре приедет на
место. В таком случае поручительство будет уже услугой платной. Приехавший по зову с
блок-поста сходу просит за свое участие долларов 400-500. Некоторые западные журналисты
платят сразу, даже не торгуясь. Но эта цена явно завышена. При определенной удаче и
красноречии, можно договориться за 60-80 долларов. Для многих, если не для большинства
жителей Сектора Газа, это месячная зарплата.
С зарплатой (как и с работой) в
Секторе Газа вообще большие проблемы. Сельского хозяйства в регионе толком нет - почти весь
Сектор застроен городским кварталами, места для настоящих полей тут в принципе не
существует. Лишь кое-где рядом с автотрассами ютятся грядки с клубникой или овощами.
Какую-никакую работу дает море: рыбаки выходят за уловом каждое утро. Но, во-первых, почти
два миллиона жителей региона одной лишь рыбной ловлей не занять. Во-вторых, и этот промысел
приносит все меньше дохода из-за введенного соседними Израилем и Египтом запрета судам из
Газы удалятся от береговой линии более чем на несколько морских миль. Разрешение на
трудоустройство в Израиле получают считанные единицы, толком не влияющие на статистику
занятости. В прежние годы можно было найти работу на цементных заводах или в аэропорту имени
Ясира Арафата. Но большую часть заводских цехов и аэропорт уничтожили изральские ВВС, так
как по данным разведки, там хранились ракеты, предназначенные для ударов по израильской
территории, и другое оружие.
Военные операции Израиля буквально останавливают в
регионе и экономическую, и социальную, и любую другую жизнь. Наполненная людьми, машинами,
домашними животными в обычные дни, на время боевых действий Газа просто вымирает. Почти все
население Сектора прячется в своих домах и квартирах. Улицы, рынки, магазины - пусты или
почти пусты. Работают только самые смелые торговцы, к которым в редкие минуты затишья
прибегают совсем немногочисленные покупатели, и таксисты, которым повезло договориться с
иностранными журналистами. По сравнению с Ираком или Сирией, где даже в относительно тихих
местах редкий водитель согласится работать меньше чем за 150-200 долларов в день, таксисты в
Газе очень бюджетные. В среднем удается договориться за 40-50 долларов в сутки. С учетом
того, что эта сумма распределяется на трех-четырех человек, помещающихся в автомобиле, траты
на транспорт в Секторе Газа оказываются, вероятно, самыми низкими на всем Ближнем Востоке.
Это при том, что работа водителем для репортеров тут не менее опасна, чем где-нибудь под
Мосулом или Дэйр-эз-Зором.