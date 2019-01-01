Ядерный пепел по-кашмирски

Сингх стал основателем династии правителей Кашмира, известной как династия Догра, по названию народа, из которого происходил Гулаб Сингх. Представители этого правящего дома, обладатели титула махараджей Кашмира, отдавали явное предпочтение своим единоверцам-индуистам, часто относясь к мусульманскому большинству Кашмира как к людям второго сорта. Местных мусульман обкладывали дополнительными налогами, первыми отправляли в британские туземные части и за малейшие провинности гнали на принудительные - фактически рабские – работы. Переход из индуизма в ислам при махараджах считался в Кашмире одним из тягчайших преступлений. Новообращенных мусульман власти лишали собственности, в том числе, земельных наделов. Новые запреты и ограничения для мусульман вводились едва ли не ежегодно. В 1880-х власти даже начали вмешиваться в порядок проведения молитв в мечетях.



31 декабря 1882 года кашмирские мусульмане впервые попытались через суд добиться справедливости, отменив наиболее одиозные решения властей. Но попытка оказалась неудачной – несмотря на массовые демонстрации мусульман, сопровождавшие судебные слушания, судьи-индуисты отказались отменять дискриминационные законы и распоряжения.



В следующий раз заявить о себе кашмирцы заявили о себе уже в 1931 году. Произошло это после того, как один из местных мусульман был брошен в тюрьму по обвинению в терроризме и оскорблении махараджи. У крепости, в которой содержался обвиняемый, образовался стихийный митинг, в толпе распространялись слухи о полицейских-индуистах, вроде бы осквернивших Коран, который задержанный хотел взять с собой в камеру. Разозленные историей с осквернением священной книги демонстранты отказались расходиться даже тогда, когда отправили к крепости вооруженных солдат с требованием к протестующим разойтись по домам. Тогда по толпе был открыт огонь. По разным данным, от 20 до 22 человек погибли на месте или позже скончались от полученных ран. С тех пор каждый год в Кашмире 13 июля - день, когда была расстреляна демонстрация – отмечается траурными процессиями и молитвами и носит название День мучеников.



Махараджа и его чиновники тогда смогли убедить британцев в необходимости применения силы. Тем более, что Лондон, истощенный Первой мировой и Великой депрессией, в то время не всегда имел возможность повлиять на происходящее в далеких своих землях и вообще заметно ослабил колониальную хватку. Ослабил настолько, что даже вступил переговоры с набиравшими силу азиатскими национальными движениями и партиями о предоставлении заморским владениям некоторой автономии. Одной из таких партий была Всеиндийская мусульманская лига, организованная еще в самом начале 20 века в качестве противовеса индуистским националистическим объединениям. Представители Лиги вместе с индуистами и британцами пытались выработать концепцию дальнейшего сосуществования метрополии и ее колоний, проявляя при этом излишнюю осторожность, так как, безусловно, понимали, что находятся далеко не в лучших условиях. Полный уход британцев, на котором настаивали некоторые из популярных индийских лидеров, например, Махатма Ганди, или же предоставление колониям самоуправления, грозило поставить мусульманское меньшинство в зависимость от в разы превосходящих его по численности индуистов. Поэтому мусульманские политики и осторожничали – все-таки с Лондоном уже были выстроены относительно стабильные отношения. Метрополия, в отличие от местных набобов и раджей, не предпочитала представителей одного вероисповедания другим, и мусульмане уже знали, чего ждать от британцев. Все карты представительным исламским политикам спутал 36-летний журналист и учитель Рахмат Али. Он опубликовал в 1933 году брошюру под названием "Сейчас или никогда" с призывом к созданию отдельного независимого государства для индийских мусульман, с обязательным включением в его состав Кашмира. Рахмат Али даже придумал название для этого государства – Пакистан, страна чистых.



Официальные политики, в том числе и мусульманские, не приняли призывы Али всерьез. Но вот простые мусульмане читали его брошюру с восторгом.

