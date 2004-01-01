ru
ua
 
спецпроект
29 лет независимости - портрет новой Украины
24 августа независимой Украине исполнилось 29 лет. По человеческим меркам это хоть и молодой, но уже довольно зрелый возраст, когда люди обычно подходят к периоду пиковых карьерных и жизненных достижений. По меркам страны, это еще очень ранняя юность. И Украина этому возрасту полностью соответствует: постоянные метания постепенно уходят в прошлое, попытки самоутвердиться все чаще удачные, поиск своего места в мире и формирование будущего еще продолжается, также как и яростные споры о прошлом, настоящем и будущем.
Но за эти годы немало всего уже сделано. Это можно заметить, если на секунду отвлечься от текущих конфликтов и актуальных проблем и сравнить, где мы были без малого тридцать лет назад и где находимся сейчас. Тогда Украина была осколком советской империи, с едва начавшей формироваться самоидентификацией и туманным видением будущего. Мир также не воспринимал нас как нового субъекта международной жизни. О планомерном развитии речь не шла – задача была хотя бы выжить.

Но со временем ситуация начала меняться. Оставшаяся в наследство от СССР экономика перестраивалась на новый лад, пытаясь занять свое место в международных производственных цепочках. Создавался, нередко на голом энтузиазме и с минимальным стартовым капиталом, новый бизнес, уже не полагавшийся на советское наследие. Инновационные продукты завоевывали популярность в стране и начали выходить на зарубежные рынки. Бизнес стал точкой материальной основы, на которой Украина строит свое будущее.

Начала формироваться отдельная политическая нация, включавшая в себя украинцев разных национальностей и религий. Появилось и вскоре громко заявило о себе гражданское общество. Впоследствии украинцы не раз покажут чудеса самоорганизации, солидарности и взаимной поддержки в кризисные времена, заставляя говорить о себе весь мир.
Важным завоеванием этих тридцати лет стала работающая демократия, у нас существует серьезная политическая конкуренция и реальная свобода слова и мнений – не такое уж частое явление на постсоветских просторах. На фоне соседей, даже более состоятельных, Украина выделяется своей толерантностью к этническим и религиозным различиям. Несомненно наша страна уже стала узнаваемой в мире и частью глобальной истории. Успехи выдающихся украинцев в самых разных сферах: спорт, культура, наука, технологии очень помогли узнаваемости Украины за рубежом. Благодаря им мир знает на каком языке мы разговариваем, какие песни поем и какие идеи в себе несем.

По итогу 29 лет независимости уже можно сказать – Украина состоялась как государство, а украинцы – как народ.
Культура
Цивилизованные страны уже давно усвоили, что "мягкая сила" гораздо лучше укрепляет позиции в мире, чем грубое бряцанье оружием. И лучшее проявление "мягкой силы" – это, конечно, культура. За 29 лет независимости Украине здесь точно есть чем похвастать. Классическое представление об украинцах как о "поющей нации" наполнилось новым смыслом.
Две победы на "Евровидении"
В 2004 году сердца европейцев покорила Руслана с энергичными "Дикими танцями". В 2016 году в драматичной борьбе победила Джамала с совершенно другим по стилю и настрою произведением – "1944" о трагедии ее родного крымскотатарского народа. "Евровидение" продолжает оставаться мегапопулярным конкурсом – в прошлом году телетрансляцию смотрели 182 миллиона человек, еще 40 миллионов следили за происходящем через Youtube.
"Плакала" группы Kazka
Мегахит 2018 года о тяжелом расставании с любимыми побил всевозможные рекорды. Клип, попавший в сотню лучших на Youtube, просмотрели уже более 330 миллионов раз. Естественно, первое место в украинских чартах "Плакала" удерживала многие недели. Популярность песни быстро перешагнула просторы Украины, став самой популярной в iTunes России, Латвии и Беларуси и в итоге заняв девятое место во всемирном перечне лучших песен платформы Shazam.
"Дахабраха"
Исполняющая "этно-хаос" группа, возможно, более популярна за рубежом, чем в самой Украине – хотя и здесь "ДахаБраха" является хедлайнером многих фестивалей. За рубежом группа выступала на таких легендарных площадках, как Glastonbury и Sziget. Музыка "ДахаБраха" дважды становилась саундтреком: для одного из эпизодов сериала «Фарго» и для рекламного ролика бренда House 99 Дэвида Бэкхэма.
Иван Марчук
За свои 84 года художник Иван Марчук создал более пяти тысяч работ. Во времена Советского Союза Марчука преследовали – его творчество не вписывалось в едино допустимые тогда нормы соцреализма. Признание пришло уже при независимой Украине, в виде многочисленных наград и выставок. А в 2007 году британская The Telegraph включила в его в свой список "100 гениев человечества".
Кинотуризм
За последние несколько лет Украина, в первую очередь, столица стала популярным местом для съемок клипов западных – и не только – музыкальных групп и рекламных роликов топовых компаний. К примеру, в прошлом году в Киеве была снята реклама наушников AirPods от Apple. Свои клипы в украинской столице снимали представители самых разных жанров, от британских рокеров Nothing But Thieves до K-pop исполнителей NCT (последний клип собрал 126 миллионов просмотров!). Причем всех их как правило, привлекает не красота украинской природы, а обычные городские виды и индустриальные пейзажи. К примеру, действие одного из клипов мегазвезды Майли Сайрус разворачивается на улицах Киева и Дарницком мосту.
Наука и техника
Принято считать, что с после развала СССР украинская наука оказалась в глубоком упадке. Безусловно, в этом есть доля истины – многие украинские ученые были вынуждены сменить специальность, многие – уехали работать за рубеж. Тем не менее, несмотря на все трудности, Украине и здесь есть чем гордиться.
Космическая промышленность
В 1997 году независимая Украина получила своего первого космонавта – им стал уроженец Буковині Леонид Каденюк, совершивший 16-дневный полет на американском шаттле "Колумбия". А украинские ракетоносители за годы независимости совершили около полутора сотен успешных запусков, налажено производство трех поколений ракет: "Зенит", "Днепр" и "Циклон".
Электросварка мягких тканей
Инновационный метод соединения мягких тканей при хирургическом вмешательстве с помощью высокочастотного электрического тока был разработан в 90-е годы в Институте электросварки имени Евгения Патона, а идея принадлежит его сыну, легендарному академику Борису Патону. С использованием этого метода было проведено уже более 80 тысяч операций.
Жидкий струйный скальпель
Инструмент, позволяющий проводить проводить операции на внутренних органах, был разработан в 2012 году учеными из Национального авиационного университета и Аэрокосмического института. Его отличие от привычных аналогов – операции проводятся без повреждения сосудов, т.е. кровопотери пациента минимальны.
Спорт
Пожалуй, именно благодаря спортивным достижениям украинцы больше всего прославили свою страну в мире. Имена топовых спортсменов превратились в настоящий бренд Украины и стали первыми, с кем она ассоциируется в мире.
Братья Кличко
Владимир и Виталий Кличко – возможно, самые известные в мире украинские спортсмены за все время независимости. После победы Владимира над британцем Дэвидом Хэем в 2011 году чемпионские пояса в тяжелом весе по версии четырех самых престижных боксерских ассоциаций оказались в их руках – достижение, превзойти которое просто невозможно.
Андрей Шевченко
Несомненно главная украинская звезда в спорте №1. Игрок киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси" сумел собрать впечатляющую коллекцию личных и клубных достижений, в частности, став получив "Золотой мяч" как лучший футболист года в 2004-ом. По окончанию карьеры как игрока Шевченко возглавил сборную Украины, которая под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций и на первом месте закончила отбор к Евро-2020, обойдя действующих чемпионов континента – португальцев.
Яна Клочкова
"Золотая рыбка" Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах она выигрывала заплывы на 200 и 400 метров комплексным стилем, установив вдобавок европейский и мировой рекорды, вдобавок к своим 50 рекордам Украины.
Победа "Шахтера" в Кубке УЕФА
Сезон 2008-2009 годов стал для команды триумфальным – в финале Кубка УЕФА горняки со счетом 2-1 обыграли немецкий "Вердер". Пока это самое высокое достижение клубного украинского футбола за времена независимости. Более того, "Шахтер" вошел в историю как последний обладатель этого трофея – со следующего сезона соревнование будет называться Лига Европы.
Украинские шахматы
Украинская шахматная школа всегда считалась одной из сильнейших в мире. И во время независимости это реноме только укрепилось. В 2002 году уроженец Горловки Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам (по версии ФИДЕ) – на момент завоевания титула ему исполнилось всего 18 лет. Женскую шахматную школу успешно представляют сестры Анна и Мария Музычук, входящие в топ-10 мирового рейтинга.
Технологии
Украина уже много лет является крупнейшим восточноевропейским игроком на рынке IT-аутсорсинга. Впрочем, наша страна может похвастать и огромным количеством собственных продуктовых технологичных компаний.
Augmented Pixels
Украинских стартап родом из Одессы, который разрабатывает технологии виртуальной и дополненной реальности. Созданный в 2011 году проект через несколько лет вошел в топ мировых компаний в своем сегменте рынка, наряду с Apple, Google и Microsoft. Augmented Pixels привлекли около 5 миллионов долларов инвестиций.
Grammarly
Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, запущенный в Киеве в 2010 году. В 2019 году Grammarly достиг статуса единорога – рыночная капитализация стартапа перевалила за один миллиард долларов.
Petcube
Украинская компания, разрабатывающая технологичные игрушки для домашних животных, в 2014 году была признана лучшим hardware-стартапом Европы. Первый продукт компании - Petсube - это устройство, позволяющее через мобильное приложение дистанционно следить, разговаривать и играть в лазерные игры с домашним любимцем.
Сильная экономика – хребет независимости Украины
Что делает страну по-настоящему независимой и самостоятельной? Безусловно, это не внешние атрибуты государственности, вроде флага, гимна, герба, хотя без них невозможна самоидентификация. И даже не работающие демократические институции, от парламента до структур гражданского общества, хотя для успеха они жизненно необходимы. На самом деле, ни одна страна не может по-настоящему быть – а не просто считаться – независимой без сильной экономики.

Именно экономика создает фундамент, на котором развиваются спорт, культура, наука, технологии. По-настоящему независимым может быть только богатое, или как минимум обеспеченное государство. Или хотя бы же государство, которое действительно стремиться стать таковым и прилагает к этому максимум усилий. Богатая страна на практике, а не номинально, распоряжается своим суверенитетом на международной арене. Она не попадет в зависимость от другой страны, сначала экономическую, а потом, как следствие и политическую, вплоть до утраты самой независимости.

В Украине, к счастью, давно возник и окреп национальный капитал, пусть далеко не всегда благодаря действиям государства, а нередко и вопреки им. Конечно, путь, который предстоит пройти украинской экономике, чтобы выйти на уровень хотя бы восточных членов Евросоюза, все еще огромен. Но первые шаги уже сделаны.
Примечательно, что согласно соцопросам украинцы каждый год утверждают, что стали жить хуже чем раньше, и тенденция не меняется с середины 90-х. Но опять-таки, если на минуту отвлечься от текущих проблем и сравнить, как выглядят жители украинских городов сейчас, и как выглядели 29 лет назад, как выглядят сами эти города, если вспомнить многомесячные задержки зарплаты и гигантские рынки на стадионах, где народ торговал всем подряд, пытаясь заработать хоть копейку, – то станет понятно, какого прогресса удалось достичь. Потому подобный депрессивный настрой – скорее черта национального менталитета.

Как и еще одна черта – почему-то на тридцатом году независимости и рыночной экономики у многих осталось отторжение к любой предпринимательской деятельности, к любому бизнесу, особенно крупному. Очевидно, проявляются до конца неизжитые стереотипы о "буржуях" и "спекулянтах".

Тогда как на самом деле именно бизнес, большой и малый, и двигает Украину вперед. Это рабочие места, это налоги в бюджет, это инфраструктура, это новые товары и услуги для всех, наконец, это социальная ответственность – понятие, которое вошло в украинские бизнес-реалии сравнительно недавно, но уже заняло видное место. Достаточно вспомнить, какую роль сыграл крупный бизнес во время первой волны коронавируса, подставив плечо государству и взвалив на себя массу задач: от прямых пожертвований на закупку дефицитных аппаратов ИВЛ и масок до логистики на уровне распределения товаров по больницам и помощи социально уязвимым группам украинцев.
Большая трансформация
За последние лет десять существенно изменились и сами подходы к ведению бизнеса в Украине. Старая советская модель, построенная по принципу "сделать столько единиц продукции к такому-то числу", которая доминировала в первые 15-20 лет независимости, уходит в прошлое. На первое место выходит человек – потребитель с его индивидуальными запросами. Безусловно, это отражает и общий тренд на увеличение доли сферы услуг в национальном богатстве. Клиентоцентричность стала не просто фразой из учебника, а обязательным условием успешного бизнеса. Кто не думает о конечном потребителе услуги – проигрывает.

Это стимулировало компании системно вкладываться в инновации, направленные на то, чтобы сделать жизнь рядового украинца максимально простой и удобной. Причем ко многим сервисам мы уже настолько привыкли, что перестали их замечать. Причем масса таких сервисных продуктов – украинского авторства. Отставание нашей страны от коллективного "Запада" сокращается семимильными шагами, а в чем-то граждане Украине уже обогнали жителей Западной Европы.

Стоит отметить, что и украинское государство тоже начало двигаться в этом направлении, запустив проект "Держава у смартфоні". Презентация портала "Дія" состоялась в феврале этого года, и проект стремительно развивается. "Государство должно стать сервисом, а не страшным монстром. Помогать одним быстро получать услуги, а другим – честно выполнять свою работу. Поэтому мы запускаем проект «Цифровая держава, который впоследствии объединит все ведомства в единую удобную и действенную онлайн-систему", - описывают миссию проекта его создатели. Сейчас уже доступны онлайн до трех десятков услуг для самых разных групп населения: от открытия и закрытия ФОП до получения статуса безработного. Заявленная цель – до 2024 года перевести в онлайн все 100% государственных услуг для граждан и бизнеса.
"Приватбанк"
Стремительное развитие онлайн-банкинг – один из наиболее показательных примеров. Сейчас Украина входит в топ-семерку стран мира по уровню токенизации платежей, то простых и инновационных, зачастую бесконтактных, способов оплаты покупок. Объемы оплат через онлайн удваиваются с каждым годом, уверенно вытесняя наличку. В Украине даже существует банк без отделений - Monobank, где все сервисы по управлению счетом собраны в приложении для смартфона, вплоть до открытия виртуальной карты в иностранной валюте за считанные секунды.

Безусловным флагманом интернет-банкинга в Украине является "Приватбанк", который справедливо причисляет себя к наиболее инновационным банкам мира. Так, более 10 лет назад "Приватбанк" стал одним из первых использовать одноразовые SMS-пароли. Получили широкое признание такие продукты, как платежный мини-терминал, вход в Интернет-банк через QR-код, онлайн-инкассация – возможность получить наличку на кассе магазина (для тех, кто волнуется, что не найдет поблизости обычного банкомата). Недавно "Приватбанк" запустил первым в Украине запустил биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Еще несколько лет назад подобные сервисы, экономящие клиентам массу времени, выглядели чем-то из сферы фантастики.
Безусловно, напряженная конкуренция на банковском рынке заставляет и другие банки активно внедрять все новые и новые онлайн-услуги и совершенствовать свои мобильные приложения. По сути, речь идет идет о создании целой экосистемы национального масштаба, куда объединяются банки, магазины и государство со своими цифровыми сервисами.
"Новая почта"
Хороший пример из другой сферы, но также основанный на внедрении новых технологий и клиентоцентричности. "Новая почта" возникла в начале нулевых, когда в Украине фактически не существовало такой услуги, как доставка: альтернативой неповоротливой и государственной почте были разве что попутки и проводники в поездах. "Новая почта" начала стремительно захватывать рынок, к 2009 году став лидером в национальном сегменте экспресс-доставки, а в 2016 году вошла в топ-5000 самых быстроразвивающихся европейских компаний.

Огромную роль "Новая почта" сыграла в самые кризисные месяцы 2014 года, став одним из важных логистических инструментов волонтерского движения. Для многих мелких предпринимателей логистика бизнеса полностью завязана на предоставляемых "Новой почтой" услугах. В итоге, по результатам 2019 года компания заплатила 2,7 миллиарда гривен налогов, заняв 27 место в списке ста самых крупных налогоплательщиков страны, осуществив более 200 миллионов почтовых отправлений.

"Новая почта" разработала и широко внедрила собственное мобильное приложение. Его функционал позволяет отслеживать путь посылки, заказать ее возврат или переадресацию, создать экспресс-накладную с обратной доставкой на банковскую карту, просчитывать стоимость и сроки доставки и т.д.
ДТЭК
ДТЭК – пример компании из традиционной сферы бизнеса, активно внедряющей новые технологии и создающей новые направления промышленности. Ведь, промышленность меняется вместе с Украиной и ее экономикой.
Сейчас ДТЭК ведет цифровизацию своих производств: от шахты до электросетей. Компания уже сделала первые проекты. На шахте «Юбилейная» в Днепропетровской области создана инфраструктура wi-fi связи на глубине 500 метров. Это открыло новые возможности — от мобильных обходов до дистанционного управления процессами. Еще важнее то, что связь под землей позволит повысить безопасность работы шахтеров. Другой пример того, как оцифровывается «традиционное» производство – дроны и технологии лазерного сканирования помогают обследовать линии электропередачи, а 3D-моделирование помогает с высокой точностью определить потенциально «слабые места», чтоб сохранить бесперебойные поставки электроэнергии.
Хорошим примером того, как традиционный бизнес может меняться и давать Украине новые направления промышленности, актуальные в мире, стала зеленая энергетика. ДТЭК уже построил солнечные и ветроэлектростанции на 1 ГВт установленной мощности, инвестировав более 1 млрд евро.

Мировой тренд на развитие возобновляемой энергетики Украина подхватила с опозданием на пару десятков лет и все еще отстает в этом вопросе от ведущих европейских стран. Сегодня только восьмая часть электроэнергии в стране производится зеленой энергетикой. Зато в создании систем накопления энергии украинцы идут одновременно с ведущими странами.

До конца 2020 года ДТЭК установит первую в Украине промышленную систему накопления энергии на площадке своей Запорожской ТЭС. Тем самым, компания дает толчок к формированию нового направления промышленности в стране – системы накопления энергии и развитию рынка применения этих систем в различных секторах экономики.
Сегодня Украина еще находится на пути изменений и через развития бизнеса обретает важную составляющую независимости – экономическую. Скорость изменения украинского бизнеса влияет на внедрение новых технологий и инноваций, а это во многом определяет портрет современной Украины и ее конкурентоспособность на карте мира.
Made on
Tilda