29 лет независимости - портрет новой Украины

Что делает страну по-настоящему независимой и самостоятельной? Безусловно, это не внешние атрибуты государственности, вроде флага, гимна, герба, хотя без них невозможна самоидентификация. И даже не работающие демократические институции, от парламента до структур гражданского общества, хотя для успеха они жизненно необходимы. На самом деле, ни одна страна не может по-настоящему быть – а не просто считаться – независимой без сильной экономики.



Именно экономика создает фундамент, на котором развиваются спорт, культура, наука, технологии. По-настоящему независимым может быть только богатое, или как минимум обеспеченное государство. Или хотя бы же государство, которое действительно стремиться стать таковым и прилагает к этому максимум усилий. Богатая страна на практике, а не номинально, распоряжается своим суверенитетом на международной арене. Она не попадет в зависимость от другой страны, сначала экономическую, а потом, как следствие и политическую, вплоть до утраты самой независимости.



В Украине, к счастью, давно возник и окреп национальный капитал, пусть далеко не всегда благодаря действиям государства, а нередко и вопреки им. Конечно, путь, который предстоит пройти украинской экономике, чтобы выйти на уровень хотя бы восточных членов Евросоюза, все еще огромен. Но первые шаги уже сделаны.

