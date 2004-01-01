29 лет независимости - портрет новой Украины

Что делает страну по-настоящему независимой
и самостоятельной? Безусловно, это не внешние атрибуты государственности, вроде флага,
гимна, герба, хотя без них невозможна самоидентификация. И даже не работающие
демократические институции, от парламента до структур гражданского общества, хотя для успеха
они жизненно необходимы. На самом деле, ни одна страна не может по-настоящему быть – а не
просто считаться – независимой без сильной экономики.
Именно экономика создает
фундамент, на котором развиваются спорт, культура, наука, технологии. По-настоящему
независимым может быть только богатое, или как минимум обеспеченное государство. Или хотя бы
же государство, которое действительно стремиться стать таковым и прилагает к этому максимум
усилий. Богатая страна на практике, а не номинально, распоряжается своим суверенитетом на
международной арене. Она не попадет в зависимость от другой страны, сначала экономическую, а
потом, как следствие и политическую, вплоть до утраты самой независимости.
В
Украине, к счастью, давно возник и окреп национальный капитал, пусть далеко не всегда
благодаря действиям государства, а нередко и вопреки им. Конечно, путь, который предстоит
пройти украинской экономике, чтобы выйти на уровень хотя бы восточных членов Евросоюза, все
еще огромен. Но первые шаги уже сделаны.