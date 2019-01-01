"Императорский
портной" Стив Криплани:про стиль, костюмы политиков и
индивидуальный подход к клиенту
РБК-Украина
Мастер
индивидуального стиля и знаток мужского костюма Стив Криплани уже 15 лет одевает украинских
политиков и бизнесменов. Киевский филиал "Императорский портной",
которым он руководит со дня основания, несколько лет подряд входит в десятку лучших в мире
ателье индивидуального пошива. В интервью LITE/РБК-Украина Криплани рассказывает о принципах
работы ателье, правилах грамотного составления мужского гардероба, особенностях стиля
политиков и том, с какими трудностями сталкивается в Украине.
Фото: Стив Криплани (Виталий Носач / РБК-Украина)
Пока готовилась к интервью,
обратила внимание, что вас по-разному представляют: портной, директор, основатель бизнеса,
стилист, имиджмейкер. Кем вы себя, в первую очередь, считаете?
В первую очередь, портным. Я не говорю о себе
как об основателе. Это заслуга всей команды.
"Императорский портной" – это
семейный бизнес. В чем плюсы и минусы такого ведения бизнеса?
Когда в семье что-то делается, то, как правило,
это делается сплоченно. Все работают. Этот бизнес начинал мой брат. Он взял одного брата,
второго, потом потихонечку двоюродные присоединялись. На сегодняшний день в бизнесе
задействовано 29 братьев. И все мы стараемся не останавливаться и развивать наше дело и дальше.
Как родилась концепция,
название? Всегда ли это был «Императорский портной»?
Когда начинался бизнес, компания называлась
по-другому. В то время это был Wintex intarnational. Начало компания берет из 90-х. Брат часто
ездил в командировки, а в Берлине был постоянный клиент, который рекомендовал его нескольким
друзьям из СНГ. Брат увидел в этих странах больший потенциал. Так он начал работать в Москве. На
то время все наши клиенты были дипломатами или иностранцы, потому что мы русский не знали. После
этого там начался кризис. Много наших клиентов уехали, отчего мы начинали обслуживать не только
иностранцев. Мы все вместе решили, что для развития бизнеса нужно не только на иностранцев
смотреть. Как раз в то время мы переименовали компанию. Нам надо было такое имя, чтобы люди
сразу понимали, чем мы занимаемся. Так родился "Императорский портной".
В Украине
вы стали известными во многом потому, что работали с украинскими президентами. Насколько это
требовательные клиенты? Помните, возможно, какие-то забавные случаи, связанные с работой с
ними?
Это не требовательность, скорее,
ответственность. Когда вы одеваете первое лицо государства, это всегда предполагает большую
ответственность. Но в общем, я даже мечтаю, чтобы каждый клиент был требовательным. Требовательность
– это хорошо. Значит, человек знает, чего хочет.
Помню некоторые случаи,
когда я одевал нашего третьего президента. Ему всегда нравились твидовые костюмы и твидовые
пиджаки. Он всегда у меня спрашивал: "Стив, что есть у тебя из твида?" Из каталога ему всегда
все цвета нравились. Для меня очень важна обратная реакция. Но главная похвала для портного –
видеть клиента в твоем костюме. Имиджмейкер третьего президента мне как-то сказала: "Если вы
видите его на каком-то важном мероприятии, он всегда в ваших костюмах, он любит эти костюмы и
всегда на важные переговоры их одевает". Для меня – это лучший комплимент.
Владимир Зеленский – самый молодой президент Украины, человек из шоу-бизнеса. Как бы вы
оценили его стиль, костюмы?
Скажу так: ему нужен портной. Каждый человек
имеет свои индивидуальные пропорции. Насколько я вижу, он одевается хорошо, если мы говорим о
сочетании, цветовой гамме и т.д. Но есть моменты, которые мне, как специалисту, к примеру, не
нравятся. Были случаи, когда он стоял с президентом из другой страны, и было заметно, что костюм
другого президента сидит лучше.
Вы можете на глаз определить,
костюм индивидуального пошива или готового производства?
Да. У Зеленского чаще всего готовый костюм.
Когда шьет хороший портной, таких ошибок не допускают.
Политики могут ходить в одних
и тех же костюмах? Не является ли это признаком дурного тона?
Главное, что должен соблюдать любой политик
– это дресс-код. Все остальное – второстепенно. Конечно, нехорошо, когда один и тот же
костюм надевается каждый день. Это сразу видно. Но дурным тоном можно считать, когда вы
неправильно одеты в том или ином месте.
По вашим словам, базовое
количество костюмов в мужском гардеробе – четыре. В таком случае, как можно разнообразить
гардероб, чтобы выглядеть по-разному?
Да, в гардеробе обязательно должен быть еще
casual-комплект и смокинг. Обычные комплектны могут быть разных оттенков: черный, синий, серый.
Но форма и цвет, как правило, зависит от того, какого человек телосложения, куда он планирует
костюм надевать. Когда ко мне приходят клиенты, я всегда им советую, что для них лучше. Очень
здорово, когда многие потом придерживаются этих советов и смотрят за своим гардеробом. Очень
много раз бывало, что клиенты просили сделать доставку домой, чтобы я мог посмотреть их гардероб
и посоветовать, как его улучшить.
Помимо президентов, вы
одеваете многих политиков. Какие ошибки чаще всего допускают публичные люди при выборе
костюма?
В большей степени, они думают о цветовой гамме.
Это, безусловно, важно, но еще есть масса других важных нюансов.
Забегая наперед, любимый цвет костюма украинских
политиков?
Синий (смеется).
Цвет власти.
На счет ошибок, скажу так: когда мы видим
фотографии какой-то модели, нам это может нравится, но не факт, что это вам будет подходить. Но,
когда это не подходит, я всегда стараюсь объяснить, что то ли цвет не подходит, то ли фасон. Я
никогда не посоветую клиенту то, в чем он не будет выглядеть безупречно.
Работа имиджмейкера – это не только изучать, как выглядит
клиент, но и то, чем он занимается, какая у него профессия, предпочтения, куда он будет
надевать ваш костюм.
То есть перед изготовлением
каждого костюма вам сначала нужно провести мини-интервью с клиентом?
Да. С каждым клиентом я стараюсь максимально
подольше общаться, чтобы узнать всю необходимую информацию для подготовки костюма.
Что отличает украинского клиента от клиента другой
национальности? Есть какая-то национальная черта, которая характеризует
украинцев?
Украинский клиент сейчас хорошо образованный в
отношении моды и стиля. Они стали более требовательны. Это хорошо для меня, потому что, когда вы
ничего не понимаете, ничего не знаете, не всегда можно легко найти решение, которое устроит
всех. Много клиентов, к примеру, приходят с понимаем, что большую клетку нельзя. В таких
случаях, уже не нужно объяснять, почему это лучше не использовать.
Есть устойчивое восприятие,
что европейцы, к примеру, любят больше комфорт, тогда как украинцы любят больше показать, что
это дорого, статусно. Действительно ли это так? Как с вашими клиентами?
Дорогая ткань не говорит, что она дорогая.
Поэтому о хорошем костюме судят не по дороговизне, а по качеству сделано работы. Иногда
незначительные детали, такие как пуговица, петли, подкладки, платок или галстук, делают образ
запоминающимся и превосходным. Когда костюм хорошо сидит - он сам по себе делает костюм
человека солидным.
Ваш бизнес – это, прежде всего, про сервис. Как бы вы в целом
охарактеризовали сервисную культуру в Украине?
Когда у вас есть хороший сервис – у вас всегда
будут клиенты. В Украине, к сожалению, сейчас сервисный бизнес плохо развит. Здесь еще требуется
много работы. Мы стараемся давать самый лучший сервис, потому что маркетинг или реклама – важно,
но без должного сервиса – бизнес в этой сфере не построить. На любой вопрос клиента, который
касается костюма или или одежды, я готов в любое время ответить. Мои костюмы, не мои костюмы,
уже не так важно. Часто бывает, что ко мне клиент приходит, заказывает костюм, а потом приносит
весь гардероб переделать. Я могу отказать, если не вижу возможность переделать качественно.
Как современный деловой этикет влияет на моду в
костюмах? Стало ли позволительным то, что раньше было табу?
Мужская одежда всегда больше про стиль, чем
моду. Лет десять назад, к примеру, были в моде двубортные костюмы. Потом они вышли с моды,
сейчас потихонечку возвращаются. Есть люди, которые принципиально заказывают именно двубортные
костюмы, потому что считают, что они лучше подчеркивают талию, формируют силуэт. Но однобортный,
конечно же, более комфортный, потому что двубортный по этикету должен быть закрытым.
Как относитесь к
моде одевать яркие носки под деловой костюм? К примеру, как это любит делать премьер-министр
Канады Джастин Трюдо?
Хороший костюм должен подчеркиваться
аксессуарами. А каким именно – зависит от возраста, профессии, предпочтений. Это может быть
яркий галстук, платок или носки. Главное, чтобы не нарушало дресс-код и было уместно.
Как
относитесь к тому, что формальная одежда все больше становится не такой обязательной и больше по
миру доминируетcasual?
Стиль всегда меняется. Сейчас, действительно,
многие предпочитают casual, потому что им так комфортно. Но очень много мест, где обязательна
классика, я имею в виду дипломатический формат или мировой саммит. Там была, есть и будет
классика. В бизнесе же позволительно на каких-то встречах, в пятницу или в субботу отдавать
предпочтение casual или smart-casual.
В связи с этим, что вы
предлагаете клиентам помимо классического костюма?
У нас концепция сейчас такая, чтобы клиент,
приходя к нам, смог себе подобрать все от костюма до джинсов, пуловеров и обуви. То есть, мы в
одном месте готовы предложить и классику, и casual, и smart-casual.
В Украине
есть традиция дарить мужчинам аксессуары: галстуки, запонки, еще что-то. Как не ошибиться при
выборе такого аксессуара?
Мы сейчас стараемся делать по-другому. Вы
можете подарить ему подарочный сертификат, чтобы он сам пришел и выбирал то, что ему больше
всего нравится и подходит. От этого и клиент доволен, и тот, кто дарил сертификат.
В чем секрет идеального
костюма? Как не ошибиться при выборе? Помимо цветовой гаммы есть еще какие-то базовые
правила?
Самое главное – ткань и лекало. Они должны быть
правильными. После этого выбираются маленькие детали, такие как подкладка, пуговицы, петли.
Когда хорошее лекала - любая ткань будет хорошо выглядеть. А когда лекало сделано неправильно,
какой бы дорогая или хорошая ткань не была, костюм не будет сидеть, ведь каждый человек имеет
разные пропорции. Когда мы снимаем мерки - есть двадцать разных деталей, на которые мы обращаем
внимание: высота плеч, их направление и т.д. Хороший костюм должен быть всегда с примеркой.
Первый раз, когда мы шьем для клиента костюм – это занимает примерно восемь недель,
потому что должно быть две или три примерки и на каждой примерке он сам чувствует, что костюм
сидит лучше, чем в предыдущий раз. Но в следующие разы, когда уже готово лекало, я понимаю
фигуру клиента, готовое изделие будет в течение пяти недель.
Какие аргументы вы находите
для человека, который всю жизнь покупал костюмы в брендовых магазинах, понимая объективные
минусы индивидуального пошива?
У меня был однажды клиент, который говорил: я
покупаю такой-то бренд, никогда не шил. Тогда я спросил: «Сколько костюмов у вас есть?» -
«Десять». «А сколько из них любимых?» - «Два». В этом, в общем-то, вся суть готовых костюмов.
Часто я прошу своих клиентов приходить с женами, потому что жена и есть самый главный стилист.
Человек, который каждый день вас видит и это ваш любимый человек, он никогда не выберет вам
плохой цвет.
Недостаток брендовой одежды в том, что, допустим, у меня одно плечо
ниже, второе выше, а магазинные костюмы, они все практически как на манекен сделаны. Но у
каждого человека своя индивидуальная фигура.
Вы не думали развивать бизнес
по пошиву готовых костюмов, запустить свою марку брендовой одежды, открыть
магазины?
У нас было много предложений, чтобы мы это
сделали, но как я вам сказал, мы даем сервис. Это принципиальная позиция. Мы никогда не
предлагаем клиенту готовую одежду.
Какие этапы, с момента первой
встречи с клиентом, проходит костюм?
Мы знакомимся, выбираем ткани, снимаем все
мерки, отправляем в производство. Спустя какое-то время приходит лекало, мы обратно его меряем.
Все зависит еще от фигуры клиента. Когда дополнительная примерка не потребуется - мы экономим
неделю времени и переходим на второй этап. Когда приходит костюм - мы его подгоняем.
Почему вы
делаете лекала здесь, а шьете в Европе?
Да, здесь мы делаем только подгонку. Самое
главное – технология. Есть разная технология – итальянские, английские и европейские лекала.
К сожалению, в Украине сейчас мало тех, кто выбирает профессию портного и может делать это
на должном профессиональном уровне. Найти такого портного - очень большая проблема
здесь для меня. Я не знаю, как у других, но мне всегда трудно найти портного, потому что я очень
внимательно отношусь к каждой детали. Я не пропускаю ошибок. Портных мало, а стилистов можно
много найти.
Вы экспериментировали с украинскими мастерами?
Пробовал, но такого качества, которого мы
добиваемся, не получается. Есть масса нюансов. К сожалению, такого уровня качество я пока здесь
не нашел.
А украинские материалы? К примеру, в 2014 году
был бум на украинское производство. Много мастеров делают кожу, обувь, ткани. Попадалось вам
что-то высокого качества?
Пока не пробовали, но есть такой план на
будущее.
В чем основная проблема того,
что вот в Украине этого нет?
Как я уже говорил, самый главный ресурс - это
люди, мастера, которые хорошо знают свою работу и работают профессионально.
Правда, что
костюмы "Императорского портного" на 80% сделаны вручную?
Да, наши костюмы шьются по технологии bespoke,
где 80% - ручная работа.
Насколько это выгодно с точки зрения
бизнеса?
Я никогда не подходил к делу с точки зрения
бизнеса - выгодно или нет, но хороший костюм, сшитый вручную – это то, что я знаю, чем я
занимаюсь. Только так можно достичь наивысшего качества внутренней обработки, петлей, бортовки и
т.д. Это все шьется вручную.
Как обеспечиваете его прочность? Машинная строчка ведь
более надежна.
Наоборот. Мои костюмы могут служить спокойно и
девять, и десять лет. Мы даем нашим клиентам пожизненную гарантию, поэтому каждый год они
привозят костюмы, чтобы я мог его осмотреть, где-то что-то подшить или исправить. Такой костюм
гораздо легче исправлять. Тогда как, машинный костюм, если с ним что-то случается - нужно
менять.
Сколько заказов в месяц принимает
«Императорский портной»? Сколько вы можете принять заказов в месяц, исходя из этого?
В среднем, до двухсот костюмов.
А самая большая партия, которую вы
когда-либо делали?
Мы не гонимся за количеством, так как
предлагаем своим клиентам продукт высокого качества. Мне важнее то, сколько клиентов
остались довольны. А не то, сколько я шью. Я даже сам себе рамки ставлю – не более 200 костюмов
в месяц.
Вы пятнадцать лет
уже в Украине. За это время есть клиенты, которые все это годы с вами?
Конечно. Таких порядка 80%. Это и есть
наша главная задача – давать такой сервис, к которому привыкают возвращаться.
Вы
несколько лет подряд в топ-10 лучших ателье по миру. Какие ставите себе цели по развитию,
достижения новых задач?
Мы каждый год встречаемся с управляющей
компанией и стараемся обсуждать все проблемы, которые возникают, дальнейшие планы по расширению
или предоставлению новых услуг. Обсуждаем все: и технологию, и качество, и сервис, что можем еще
предложить клиенту. Сейчас мы стараемся концепт делать таким, чтобы сохранить время клиента,
предоставим ему высокий перечень услуг высокого качества в одном месте.
Среди ваших клиентов есть женщины?
Да, женщины-клиентки уже тоже есть. Еще мало,
потому что мы пока официально не открыли женское направление, но у нас есть на следующий год
такой план - шить женский классический костюм.
Какие правила для женщин есть при выборе
костюма?
Если мужская одежда больше про стиль, то, как
раз, женская - про моду. А женская мода меняется каждый день. И, порой, трудно угнаться за всеми
этими тенденциями. Поэтому мы будем предлагать нашим клиентам более классические модели.
Топ-3 совета от
"Императорского портного" по выбору костюма?
Первое – надо верить себе и портному, он всегда
будет стремиться к тому, чтобы вы выглядели лучше. Но эта работа не односторонняя. Вы оба должны
выбирать.
Второе – выбирайте правильно цвета, ткани и не смотрите, что у кого-то
хорошо, значит и вам так надо.
И, последнее, будьте позитивны - когда вы в хорошем
настроение, у вас все обязательно получиться.