Самое главное – ткань и лекало. Они должны быть правильными. После этого выбираются маленькие детали, такие как подкладка, пуговицы, петли. Когда хорошее лекала - любая ткань будет хорошо выглядеть. А когда лекало сделано неправильно, какой бы дорогая или хорошая ткань не была, костюм не будет сидеть, ведь каждый человек имеет разные пропорции. Когда мы снимаем мерки - есть двадцать разных деталей, на которые мы обращаем внимание: высота плеч, их направление и т.д. Хороший костюм должен быть всегда с примеркой.



Первый раз, когда мы шьем для клиента костюм – это занимает примерно восемь недель, потому что должно быть две или три примерки и на каждой примерке он сам чувствует, что костюм сидит лучше, чем в предыдущий раз. Но в следующие разы, когда уже готово лекало, я понимаю фигуру клиента, готовое изделие будет в течение пяти недель.

