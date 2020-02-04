Эти знаки Зодиака получат уникальный шанс до конца зимы 2020

Гороскоп 2020 подскажет, для кого из знаков Зодиака конец зимы принесет невероятную удачу. Февраль, по мнению астролога Павла Глобы, сулит людям, рожденным под этими созвездиями, везение в различных жизненных сферах. Кого ждет успех - в материале Styler.

Овен

Овнам Павел Глоба советует не теряя времени брать быка за рога, ведь благоприятное расположение планет существенно отразится на их жизни и поможет преодолеть любые трудности на своем пути. Февраль станет отличным временем как для работы, так и для личных отношений. Одинокие Овны в этом наполненном атмосферой любви месяце, возможно, встретят вторую половинку.

Телец

Ведущей жизненной сферой для Тельцов станет финансовая. Именно в ней, по мнению Павла Глобы, у Тельцов больше всего шансов преуспеть. Астролог считает, что конец зимы станет очень благоприятным для продажи или покупки недвижимости, ремонта или перестановки. Любые перемены, на которые решатся Тельцы в феврале, пойдут им только на пользу. А вот ближе к концу месяца Тельцам стоит заняться амурными делами.

Стрелец

Февраль станет очень важным месяцем для Стрельцов, отмечает астролог. В жизни Стрельцов начнется удивительно положительный период, когда можно изменить свою судьбу. Большое значение в этих метаморфозах сыграют друзья и родственники. Павел Глоба рекомендует прислушиваться к мнению близких людей и лишний раз не ссориться.