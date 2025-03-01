Названа каша, яка в 10 разів корисніша за гречку: її варто їсти щодня

Мова йде про кіноа - крупу, яка родом з Південної Америки, але вже встигла завоювати серця мільйонів людей по всьому світу.

Чим кіноа корисніша за гречку?

Багатий склад

Кіноа містить всі 9 незамінних амінокислот, які не виробляються організмом людини. Гречка також містить амінокислоти, але не в повному обсязі.

Високий вміст білка

Кіноа є чудовим джерелом рослинного білка, що робить її ідеальним продуктом для вегетаріанців та людей, які ведуть активний спосіб життя. Наприклад, в кіноа 16 грамів білку на 100 грамів., а в гречці 13.

Клітковина

Кіноа містить значну кількість клітковини, яка покращує травлення, сприяє зниженню рівня холестерину та цукру в крові.

Мінерали

Кіноа багата на магній, залізо, калій, кальцій та інші мінерали, які необхідні для здоров'я кісток, м'язів та нервової системи.

Антиоксиданти

Кіноа містить антиоксиданти, які захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами та запобігають розвитку хронічних захворювань.

Як готувати кіноа?

Кіноа готується дуже просто і швидко. Її потрібно промити під проточною водою, залити водою у співвідношенні 1:2 та варити протягом 15-20 хвилин. Готову кіноа можна використовувати як гарнір, додавати до салатів, супів та інших страв.

Так виглядає кіноа в готовому вигляді (Скриншот)

Кому особливо корисна кіноа?

Кіноа особливо корисна для:

Вегетаріанців та веганів, оскільки є чудовим джерелом рослинного білка.

Людей, які ведуть активний спосіб життя, оскільки забезпечує організм енергією та поживними речовинами.

Людей з діабетом, оскільки має низький глікемічний індекс та не викликає різких стрибків рівня цукру в крові.

Людей з серцево-судинними захворюваннями, оскільки сприяє зниженню рівня холестерину та покращенню роботи серця.

Людей з проблемами травлення, оскільки містить багато клітковини.

Де купити кіноа?

В Україні кіноа можна придбати в усіх супермаркетах, магазинах здорового харчування та в безлічі інтернет-магазинів.

Вас може зацікавити