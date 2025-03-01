Названа каша, которая в 10 раз полезнее гречки: ее следует есть каждый день

Речь идет о киноа - крупе, которая родом из Южной Америки, но уже успела завоевать сердца миллионов людей по всему миру.

Чем киноа полезнее гречки?

Богатый состав

Киноа содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются организмом человека. Гречка также содержит аминокислоты, но не в полном объеме.

Высокое содержание белка

Киноа является отличным источником растительного белка, что делает ее идеальным продуктом для вегетарианцев и людей, ведущих активный образ жизни. Например, в киноа 16 граммов белка на 100 граммов, а в гречке 13.

Клетчатка

Киноа содержит значительное количество клетчатки, которая улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови.

Минералы

Киноа богата магнием, железом, калием, кальцием и другими минералами, которые необходимы для здоровья костей, мышц и нервной системы.

Антиоксиданты

Киноа содержит антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие хронических заболеваний.

Как готовить киноа?

Киноа готовится очень просто и быстро. Ее нужно промыть под проточной водой, залить водой в соотношении 1:2 и варить в течение 15-20 минут. Готовую киноа можно использовать как гарнир, добавлять в салаты, супы и другие блюда.

Так выглядит киноа в готовом виде (Скриншот)

Кому особенно полезна киноа?

Киноа особенно полезна для:

Вегетарианцев и веганов, поскольку является отличным источником растительного белка.

Людей, ведущих активный образ жизни, поскольку обеспечивает организм энергией и питательными веществами.

Людей с диабетом, поскольку имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.

Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку способствует снижению уровня холестерина и улучшению работы сердца.

Людей с проблемами пищеварения, поскольку содержит много клетчатки.

Где купить киноа?

В Украине киноа можно приобрести во всех супермаркетах, магазинах здорового питания и во множестве интернет-магазинов.

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